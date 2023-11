Sunak refuse de répéter l’affirmation de Braverman sur le sans-abrisme en tant que « choix de vie » | L’itinérance

Rishi Sunak a décliné l’offre de répéter l’affirmation de Suella Braverman selon laquelle l’itinérance est parfois un choix de mode de vie.

Le Premier ministre s’est joint à plusieurs hauts conservateurs pour prendre ses distances avec les commentaires de sa ministre de l’Intérieur, même s’il s’est abstenu de la critiquer.

Cela fait suite à la condamnation des organisations caritatives concernant les projets de Braverman visant à établir une infraction civile pour dissuader les organisations caritatives de donner des tentes aux sans-abri.

Interrogé par les chaînes de télévision pour savoir si le langage était « offensant » lors d’une visite dans un terminal gazier lundi, Sunak a répondu : « Je ne veux pas que quiconque dorme dans la rue dans nos rues.

« C’est pourquoi le gouvernement investira 2 milliards de livres sterling au cours des prochaines années pour lutter contre le sans-abrisme et le sommeil dans la rue. Je suis heureux que le nombre de personnes dormant dans la rue ait diminué d’un tiers depuis le pic, mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire.» Il a décliné l’offre de répéter ses commentaires.

Les plans du ministère de l’Intérieur qui ont émergé au cours du week-end montrent que les organisations caritatives pourraient être condamnées à une amende pour avoir distribué des tentes. Il semblerait que ces projets aient été proposés pour être inclus dans le discours du roi, qui définira le programme législatif du gouvernement britannique mardi.

La loi potentielle chercherait également à empêcher l’obstruction des portes des magasins par des sans-abri qui utilisent des tentes, le Temps Financier dit.

Le député conservateur Richard Bacon, vice-président du groupe parlementaire multipartite sur les sans-abri, a déclaré que de nombreux sans-abri n’étaient pas en mesure de faire un choix.

«J’ai été surpris par elle [Braverman’s] commentaires. De nombreux sans-abri ont d’autres problèmes graves, notamment l’alcoolisme, la toxicomanie et des problèmes de santé mentale, et ils ne sont souvent pas vraiment en mesure de faire des choix – et même ceux qui le sont auront souvent besoin d’aide et de conseils pour faire les bons choix. ” il a dit.

Largement perçu comme faisant partie d’une stratégie à long terme visant à diriger le parti conservateur, Braverman a écrit sur X dimanche : « Nous ne pouvons pas permettre que nos rues soient envahies par des rangées de tentes occupées par des gens, dont beaucoup viennent de l’étranger, vivant dans la rue comme choix de style de vie. »

Elle a poursuivi : « Il existe des options pour les personnes qui ne veulent pas dormir dans la rue, et le gouvernement travaille avec les autorités locales pour renforcer le soutien global, y compris le traitement des personnes dépendantes aux drogues et à l’alcool.

« Ce que je veux arrêter, et ce que la majorité respectueuse des lois veut que nous arrêtions, ce sont ceux qui causent des nuisances et de la détresse aux autres en plantant des tentes dans les espaces publics, en mendiant de manière agressive, en volant, en prenant de la drogue, en jetant des détritus et en détruisant nos communautés. .»

Plus tôt lundi, la secrétaire à l’Energie, Claire Coutinho, a déclaré qu’elle « n’utiliserait pas nécessairement » le langage que le ministre de l’Intérieur avait utilisé pour parler des sans-abri.

« Avant d’arriver au Parlement, j’ai beaucoup travaillé dans le domaine de la justice sociale. En fait, j’ai travaillé avec des personnes sans abri, et je pense que les raisons pour lesquelles les gens se retrouvent dans cette position sont complexes et très variées, donc je n’utiliserais pas nécessairement le langage de « choix de style de vie » », a-t-elle déclaré à Times Radio.

Sunak a refusé le mois dernier de répéter les affirmations de Braverman, prononcées dans un discours prononcé lors de la conférence du parti conservateur, selon lesquelles un « ouragan » de migrants arrivait au Royaume-Uni et que le pays était confronté à une « invasion ».

Il a également refusé de répéter les affirmations de Braverman selon lesquelles le multiculturalisme était un « dogme erroné » qui avait permis aux gens de « vivre des vies parallèles ». Au lieu de cela, Sunak a déclaré à la BBC : « Je pense que c’est quelque chose d’incroyable dans notre pays, c’est que c’est une fantastique démocratie multiethnique. »