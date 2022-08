Sunak proposera «des centaines de plus» pour aider les plus vulnérables à payer leurs factures d’énergie

L’ancien chancelier Rishi Sunak a déclaré qu’il fournirait aux ménages vulnérables “des centaines de livres de plus” pour les aider à payer leurs factures d’énergie s’il devenait Premier ministre.

Son commentaire est intervenu quelques heures seulement après que sa rivale à la direction, Liz Truss, a refusé de s’engager à verser des paiements directs aux personnes les plus durement touchées, insistant sur le fait que son budget d’urgence prévu se concentrera plutôt sur des réductions d’impôts.

S’exprimant avant le dernier affrontement avec Truss devant un public d’activistes conservateurs à Darlington mardi, M. Sunak a déclaré que les plans du ministre des Affaires étrangères n’apporteraient aucune aide aux retraités et aux personnes à faible revenu qui devraient souffrir le plus de la montée en flèche du gaz et de l’électricité. des prix.

M. Sunak a refusé de préciser comment il ajouterait au programme d’assistance qu’il avait précédemment annoncé en mai et qui vaut 1 200 £ chacun pour les ménages les plus vulnérables.

Mais lorsqu’on lui a demandé si cela reviendrait à “des centaines de livres de plus”, il a répondu à ITV News : “Oui. Je veux m’assurer que les retraités et les ménages à faible revenu auxquels je tiens le plus reçoivent l’aide dont ils ont besoin.

«Je vais toujours vouloir m’assurer que ces familles ont l’esprit tranquille, en particulier celles qui bénéficient de pensions et de faibles revenus.

“Et ce qui m’inquiète – comme je l’ai dit – c’est que les plans de Liz Truss en matière de fiscalité n’apporteront aucune aide à ces personnes.”

L’ancien chancelier a annoncé en mai que chaque ménage bénéficierait d’une réduction de 400 £ sur ses factures d’énergie, tandis que les personnes bénéficiant de prestations sous condition de ressources recevraient 650 £ supplémentaires et les personnes handicapées 150 £ supplémentaires.

Mais les militants anti-pauvreté estiment que le paquet de 15 milliards de livres sterling – élaboré à un moment où le plafond des prix de l’énergie devait atteindre 2 800 £ en octobre – doit être doublé en réponse aux prévisions d’un plafond de plus de 3 500 £ cet automne et plus 4 000 £ au printemps.

M. Sunak s’est dit “confiant” que l’argent nécessaire pourrait être trouvé grâce aux économies réalisées sur les déchets du gouvernement.

Mme Truss a refusé aujourd’hui d’offrir une aide immédiate avec des factures d’énergie en flèche, au milieu des clameurs croissantes pour un budget d’urgence.

Lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises dans une interview télévisée si elle excluait les paiements directs aux ménages les plus touchés par l’inflation, la ministre des Affaires étrangères n’a pas nié cette affirmation, affirmant plutôt qu’elle souhaitait se concentrer sur les réductions d’impôts.

Et elle a indiqué qu’elle résisterait aux appels de l’ancien Premier ministre Gordon Brown et de la CBI pour qu’elle se réunisse avec M. Sunak et Boris Johnson pour convenir d’un ensemble d’aides immédiates, affirmant qu’elle “n’écrirait pas le budget à l’avance”.

L’allié de Sunak, Dominic Raab, a averti aujourd’hui que les projets de réduction d’impôts de Mme Truss seraient un “suicide électoral” pour les conservateurs, car ils ne fourniront pas l’aide dont ont besoin des millions de ménages contraints de réduire leur alimentation et leur chauffage cet hiver.

Les partisans de Truss ont semblé plus tôt cette semaine s’éloigner du rejet par Mme Truss des « aumônes », suggérant qu’elle apporterait une aide quelconque si elle était élue à la tête des conservateurs le 5 septembre.

Mais contestée lors d’une visite à Huddersfield aujourd’hui pour savoir si cela signifierait de nouveaux paiements directs du type proposé par M. Sunak plus tôt cette année, elle n’a donné aucune indication qu’elle était favorable à l’approche.

“Ce que je fais, c’est m’assurer que les gens paient moins d’impôts et aussi avoir un moratoire temporaire sur la taxe sur l’énergie verte pour économiser de l’argent sur leurs factures de carburant”, a-t-elle déclaré.

« Je ne vais pas écrire le budget à l’avance. Nous verrons quelle est la situation à l’automne.

« Mais je m’engage à m’assurer que les gens sont soutenus. Et je m’engage à faire croître l’économie.

«Ce sur quoi je suis clair, c’est que, dès le premier jour, je réduirai les impôts… Ce qui est important, c’est que nous fassions croître l’économie. Nous ne pouvons pas faire croître l’économie si nous avons les taux d’imposition les plus élevés depuis 70 ans au pays. Et je suis déterminé à changer cela.

« Je suis déterminé à défier l’orthodoxie. Et je suis déterminé à faire les choses différemment. Mais je ne vais pas écrire le budget à l’avance.

M. Sunak a averti que le plan de M. Truss d’inverser sa hausse de l’assurance nationale permettra aux familles à faible revenu d’économiser moins de 200 £ par an, tandis que la suppression des prélèvements verts permettra à chaque ménage d’économiser en moyenne 150 £, à un moment où les consommateurs sont confrontés à un bond dans le plafond des prix de l’énergie de 1 971 £ maintenant à 3 500 £ ou plus en octobre et à plus de 4 000 £ en janvier.