Sunak propose une concession à la frontière de la mer d’Irlande pour inciter le DUP à revenir à Stormont – The Irish Times

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a proposé des concessions sur le Brexit au Parti unioniste démocrate (DUP) en échange de sa coopération pour restaurer l’exécutif de Stormont, selon un article du Daily Telegraph.

Le mois prochain marquera le deuxième anniversaire de l’effondrement du partage du pouvoir après la démission de l’ancien premier ministre du DUP, Paul Givan, pour protester contre l’opposition de son parti aux accords commerciaux post-Brexit.

Le DUP subit des pressions croissantes pour mettre fin à son boycott. Une nouvelle date limite pour convoquer de nouvelles élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord si un exécutif de Stormont n’est pas formé a été fixée au 8 février.

La « frontière de la mer d’Irlande », comme on l’a surnommée, a été introduite l’année dernière dans le cadre du cadre de Windsor pour éviter la réémergence d’une frontière commerciale politiquement conflictuelle entre l’Irlande du Nord et la République.

Des contrôles et inspections douaniers et réglementaires sont effectués depuis 2021 entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord dans les ports d’Irlande du Nord, alors que les règles de l’UE en matière de normes de produits, de santé et d’hygiène alimentaires continuent d’être suivies dans le Nord.

Le DUP a vivement critiqué cet accord, arguant qu’il sépare l’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni et qu’il représente une violation inacceptable de l’intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni.

Selon le rapport du Daily Telegraph, M. Sunak a cherché à apaiser le DUP en s’engageant à introduire une exigence selon laquelle toutes les nouvelles lois seront examinées pour garantir qu’elles ne créeront pas de barrières commerciales supplémentaires dans la mer d’Irlande.

Toute législation devrait être accompagnée d’une déclaration ministérielle confirmant qu’elle n’a pas d’« effet négatif significatif » sur le commerce intérieur du Royaume-Uni.

Cependant, il reste difficile de savoir si M. Sunak parviendra à convaincre les partisans de la ligne dure de son parti, et cette décision a suscité la colère des députés conservateurs qui ont averti que l’introduction d’une telle politique rendrait presque impossible pour la Grande-Bretagne de s’écarter des règles de l’UE.

Jacob Rees-Mogg, l’ancien secrétaire d’État aux affaires, a déclaré : « Cela signifie que nous ne divergerons pas du tout, et que nous aurons fini avec l’accord Checkers de Theresa May, sauf le nom.

« J’ai voté contre le cadre de Windsor parce qu’il subordonne une partie du Royaume-Uni à l’UE. Ce mécanisme restaurerait une partie de l’hégémonie de l’UE sur nous.»

Iain Duncan Smith, un ancien dirigeant conservateur, a déclaré que le plan constituait « un réel problème ». Il a ajouté : « Le cadre de Windsor est une porte dérobée permettant à l’UE de conserver le Royaume-Uni et de nous empêcher de diverger. Il faudrait le remplacer. »

Interrogé sur l’offre de M. Sunak, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Nous ne commentons pas les spéculations.

« Nous pensons qu’il existe une base solide pour un rétablissement du partage du pouvoir, et nous gardons espoir que cela puisse être rapidement résolu. »