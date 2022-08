Sunak promet une nouvelle aide au coût de la vie d’une valeur de “quelques milliards”

Le candidat à la direction conservatrice Rishi Sunak a déclaré qu’il était prêt à déployer un nouveau soutien en espèces d’une valeur de “quelques milliards de livres” pour aider les ménages aux prises avec des factures d’énergie en hausse s’il devenait Premier ministre.

L’ancien chancelier a déclaré que l’argent supplémentaire serait réparti entre les retraités, les demandeurs de prestations et les personnes handicapées, ainsi que les paiements universels pour tous les ménages, mais a refusé de dire combien chacun recevrait.

La promesse de M. Sunak va bien au-delà de l’offre de sa rivale Liz Truss, qui a déclaré aujourd’hui qu’elle “ferait tout ce que je peux pour aider les ménages en difficulté”, mais s’est abstenue de s’engager à verser des paiements directs aux plus vulnérables.

Mais il est bien en deçà des 15 milliards de livres sterling et plus dont les organismes de bienfaisance et les experts anti-pauvreté ont déclaré à The Independent plus tôt cette semaine qu’ils étaient nécessaires pour faire face à la menace de difficultés accablantes cet hiver, avec des factures typiques qui devraient passer de 1 971 £ maintenant à 3 500 £. en octobre et 4 200 £ en janvier.

Soumis à un grillage télévisé par Nick Robinson de la BBC, M. Sunak a déclaré qu’il se sentait une “responsabilité morale” de répondre à l’évolution des circonstances depuis qu’il a annoncé un forfait antérieur sur le coût de la vie d’une valeur de 15 milliards de livres sterling en mai, à un moment où la hausse d’octobre devait porter les factures annuelles moyennes à 2 800 £.

Dans un coup d’œil à Mme Truss, qui dit qu’elle se concentrera sur les réductions d’impôts plutôt que sur les « aumônes », il a déclaré que tout plan qui n’était pas centré sur l’aide aux personnes les plus nécessiteuses n’était pas « la chose morale à faire ».

Et il a suggéré que ses promesses de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts étaient fausses, disant à Robinson: “Je préférerais perdre, après avoir combattu pour les choses que je crois passionnément être bonnes pour notre pays, et être fidèle à mes valeurs, plutôt que de gagner sur un fausse promesse. »

Interrogé par Robinson quant à savoir s’il prévoit d’augmenter la taille de son renflouement de “quelques milliards de livres (ou) plus de 10 milliards de livres sterling”, il a répondu: “Beaucoup plus proche du premier que du second … parce que c’est l’ampleur du problème que nous sommes parler de”.

Alors que ses mesures précédentes étaient conçues pour faire face à une augmentation prévue d’environ 1 000 £ du plafond des prix de l’énergie, on pensait maintenant que le niveau était susceptible d’augmenter de 400 £ supplémentaires, a-t-il déclaré, ajoutant: “Cela vous donne une idée de la l’ampleur de ce dont nous parlons en plus.

L’équipe de Sunak a accusé Mme Truss d’avoir « fait demi-tour sur le plus gros problème auquel le pays est actuellement confronté » plus tôt dans la journée, lorsqu’elle a renoncé à son refus antérieur d’envisager des « aumônes » pour ceux qui ne pouvaient pas payer leurs factures de gaz et d’électricité.

Mme Truss a déclaré: «En tant que conservateur, je suis clair que notre premier port d’escale devrait toujours être de laisser les gens garder plus de leur propre argent.

«Je comprends à quel point la hausse du coût de la vie rend la vie difficile pour beaucoup, et si je suis élu, je ferai tout ce que je peux pour aider les ménages en difficulté.

« Dans l’état actuel des choses, nous nous précipitons vers une récession. Si nous ne faisons pas croître notre économie, nous ne pourrons aider personne. C’est pourquoi j’ai un plan audacieux pour réduire les impôts, pour les particuliers et les entreprises, pour dynamiser notre économie, augmenter la taille du gâteau et accroître la prospérité pour tous.

Un assistant de Sunak a répondu : « C’est très bien d’offrir des mots vides sur « faire tout ce que vous pouvez », mais il n’y a pas beaucoup de façons différentes d’agir là-dessus. Agir signifie fournir un soutien direct, ce que Truss avait précédemment qualifié de « documents ».

“Deux fois maintenant, Truss a commis une grave erreur de jugement morale et politique sur une politique affectant des millions de personnes, après avoir annulé la semaine dernière des plans visant à réduire le salaire des enseignants et des forces armées en dehors de Londres. Des erreurs comme celle-ci au gouvernement coûteraient au Parti conservateur les prochaines élections générales.

Dans une autre attaque vicieuse “bleu sur bleu” contre l’ancien chancelier, un porte-parole de l’équipe Truss a rétorqué : “Rishi Sunak ne saurait pas comment les gens bénéficient d’une réduction d’impôt car il n’a jamais réduit d’impôt de sa vie. Les gens n’ont pas voté pour que le Parti conservateur soit soumis à une politique d’envie à l’ancienne façon Gordon Brown.

«Vous ne pouvez pas taxer votre chemin vers la croissance et le programme de Liz est de construire une économie à salaires élevés, à forte croissance et à faible imposition qui soutient les gens. Liz croit que les gens gardent plus de leur propre argent, pas les impôts et les dépenses socialistes de Rishi qui nous mèneront à la récession.

Mme Truss a jusqu’à présent refusé d’être interviewée par Robinson pour la série de la BBC intitulée Our Next Prime Minister: The Interviews.

Après avoir interrogé M. Sunak pendant 30 minutes, l’ancien rédacteur politique de la BBC a déclaré: “Nous avons invité Liz Truss, l’autre candidate à ce concours, à faire une interview sur ses projets si elle devenait notre prochain Premier ministre.

« Jusqu’à présent, elle n’a pas été en mesure de trouver une heure ou une date pour le faire. L’invitation, bien sûr, reste ouverte. On nous dit qu’elle y réfléchit toujours.

M. Sunak a déclaré à Robinson qu’il voulait “mettre l’intégrité et l’honnêteté au cœur de la façon dont je dirige le gouvernement et de la façon dont je veux être Premier ministre”.

Dans une reconnaissance de son statut d’outsider, il a déclaré: “Comme vous pouvez le voir dans cette course à la direction, je l’ai fait, je n’ai pas dit les choses faciles, et en fait, je suis prêt à perdre cette course si cela signifie que j’ai été fidèle à mes valeurs et que je me bats pour les choses que je pense être bonnes pour ce pays.

« Je préfère perdre à ces conditions plutôt que de gagner en promettant de fausses choses que je ne peux pas livrer.

«Je savais ce que je faisais quand je me suis lancé là-dedans. J’allais dire aux gens ce que je pense qu’ils avaient besoin d’entendre, pas nécessairement ce qu’ils voulaient entendre. Comme je l’ai dit, je préférerais perdre, m’être battu pour les choses que je crois passionnément être bonnes pour notre pays, et être fidèle à mes valeurs, plutôt que de gagner sur une fausse promesse.