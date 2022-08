Sunak promet d’utiliser l’intelligence artificielle en classe pour stimuler l’apprentissage

Rishi Sunak a déclaré qu’en tant que Premier ministre, il encouragerait l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) en classe pour réduire la charge de travail des enseignants.

La promesse de défendre les nouvelles technologies dans les écoles fait partie d’un ensemble qui, selon lui, “réformerait radicalement l’éducation pour faire avancer les enfants britanniques”.

L’ancien chancelier, qui rivalise avec Liz Truss pour la direction conservatrice, a salué les réformes scolaires inaugurées par Michael Gove comme l’une des plus grandes réalisations du parti au cours de ses 12 années au pouvoir, et a déclaré qu’il s’appuierait sur elles en ouvrant davantage d’écoles gratuites dans régions où les résultats sont les plus faibles.

Il a promis une “transformation” dans l’éducation post-16 pour rehausser le prestige des apprentissages et des cours professionnels et fermer les diplômes universitaires avec un mauvais bilan pour amener les étudiants à des emplois bien rémunérés.

M. Sunak a déclaré qu’il créerait un “groupe Russell” d’institutions techniques de classe mondiale – reflétant le groupe d’élite des universités universitaires – pour donner aux apprentis et aux étudiants de niveau T l’assurance qu’ils reçoivent la meilleure éducation disponible dans les domaines de leur choix. Des chaires Regius seraient créées pour identifier et célébrer le meilleur enseignement.

Et il a dit qu’il « réduirait » les diplômes universitaires qui endettent les étudiants sans améliorer leurs chances dans la vie.

S’appuyant sur les recherches de l’Institute for Fiscal Studies suggérant que 20% des étudiants se retrouvent avec un potentiel de revenus inférieur à la suite d’aller à l’université, M. Sunak a déclaré qu’il adopterait une approche “robuste” pour les diplômes avec de mauvais résultats.

Les cours seront jugés sur des facteurs tels que les taux d’abandon, le nombre de personnes qui accèdent à des emplois de diplômés et les seuils de salaire – avec des exceptions clés pour les cours à haute valeur sociale comme les soins infirmiers.

Les aides ont nié que cela signifierait favoriser les cours de sciences par rapport aux arts, soulignant des recherches montrant que les diplômes en arts créatifs de certaines institutions offrent de meilleurs rendements aux étudiants que les diplômes en économie ailleurs.

L’ancien chancelier a déclaré qu’il exploiterait l’IA et les ressources pédagogiques numériques pour réduire la charge de travail des enseignants et inspirer les élèves.

Le ministère de l’Éducation recevrait un nouveau mandat pour explorer comment davantage de technologie numérique pourrait être utilisée dans les écoles pour offrir un « apprentissage hybride » pour compléter les enseignants.

M. Sunak a déclaré : « Une bonne éducation est ce que nous avons de plus proche d’une solution miracle lorsqu’il s’agit d’améliorer la vie des gens.

« Ces propositions représentent un pas significatif vers la parité d’estime entre l’enseignement professionnel et académique. Et ils adopteront une approche plus sévère à l’égard des diplômes universitaires qui endettent les étudiants, sans améliorer leur potentiel de gains.

«Je prendrai également des mesures audacieuses et pratiques pour tirer parti des réformes réussies de l’éducation conservatrice de la dernière décennie en exploitant la technologie et en améliorant la qualité de l’enseignement dans les domaines sous-performants.

“Chaque enfant mérite une éducation de classe mondiale et, si je deviens Premier ministre, je me ferai une mission dès le premier jour de m’assurer que c’est ce qu’ils obtiennent.”