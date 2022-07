Sunak promet d’interdire le «down-blousing» alors que les candidats conservateurs se disputent la violence contre les femmes

Les candidats à la direction conservatrice étaient aujourd’hui en compétition pour montrer qu’ils sont durs contre la violence contre les femmes et les filles, avec Rishi Sunak proposant une nouvelle infraction de “down-blousing” et Liz Truss proposant une loi contre le harcèlement de rue misogyne.

M. Sunak a déclaré qu’en tant que Premier ministre, il créerait un nouveau groupe de travail d’urgence pour traquer les gangs de toilettage, ainsi que pour renforcer la loi afin de garantir que les auteurs restent derrière les barreaux plus longtemps.

Et Mme Truss a déclaré qu’elle introduirait rapidement un registre national des abus domestiques pour briser le cycle des récidives commises par des hommes violents.

Les annonces interviennent alors que la paire se bat pour les voix de 160 000 membres conservateurs dans la course pour succéder à Boris Johnson, Truss étant en tête dans les sondages avant la publication des bulletins de vote la semaine prochaine.

Ils suivent une série d’affaires très médiatisées dans lesquelles des femmes, dont Sarah Everard et Sabina Nessa, ont été assassinées par des inconnus dans la rue.

M. Sunak a déclaré que la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles devrait être traitée comme une “urgence nationale”.

“En tant que père de deux filles, je veux qu’elles puissent se promener le soir ou faire des courses la nuit sans crainte d’être menacées”, a-t-il déclaré.

«En tant que chancelier, j’ai augmenté le soutien aux victimes à des niveaux record – quadrupler ceux sous le travail – et une nouvelle approche révolutionnaire de la police qui contribue à augmenter les poursuites contre les délinquants sexuels.

“En tant que Premier ministre, j’irai plus loin. J’en ferai une infraction pénale si vous harcelez des femmes en prenant des images intimes d’elles sans leur consentement et j’introduirai une répression majeure contre les gangs de toilettage.

À la suite d’allégations selon lesquelles la police s’est abstenue d’enquêter sur des gangs de toilettage impliquant des hommes d’origine asiatique, M. Sunak a déclaré: «Nous ne pouvons pas laisser les sensibilités raciales nous empêcher d’attraper de dangereux criminels qui s’attaquent aux femmes.

“Je ne m’arrêterai pas tant que nous ne vivrons pas dans une société où les femmes et les filles peuvent vaquer à leurs occupations quotidiennes en se sentant en sécurité.”

Dans le cadre de ses projets de «traquer et d’éliminer» les gangs de toilettage, les meneurs seraient passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité tandis que d’autres feraient automatiquement face à des accusations criminelles pour appartenance ou facilitation de l’activité du réseau.

Un nouveau groupe de travail d’urgence de la National Crime Agency lancerait une enquête dans toute ville ou ville ayant une activité importante de gangs de toilettage, avec le pouvoir pour les suspects de force d’expliquer pourquoi ils ont des numéros de téléphone ou d’autres coordonnées pour les enfants.

Et un National Grooming Gangs Whistleblower Network créerait une base de données dédiée pour aider la police à surveiller les suspects.

Une nouvelle infraction pénale ciblerait ce qu’on appelle le « down-bloousing », où les auteurs prennent des photos sur le haut d’une femme sans son consentement.

Mme Truss a annoncé un ensemble de femmes pour protéger les femmes et les filles, y compris une infraction autonome de harcèlement de rue.

Le registre national des violences domestiques couvrirait toutes les formes de violences domestiques, y compris les comportements coercitifs et contrôlants et les abus financiers.

Les délinquants condamnés devraient informer la police des arrangements avec de nouveaux partenaires et leurs enfants et les agents pourraient partager des informations avec le registre des délinquants sexuels et envisager de marquer les agresseurs domestiques les plus violents.

Mme Truss a également déclaré qu’elle accélérerait le processus de saisine des tribunaux pour les cas de viol et veillerait à ce que tous les tribunaux soient équipés de la technologie permettant d’utiliser la vidéo préenregistrée.

“Au cours des deux dernières années, notre pays a été choqué par un certain nombre de meurtres de femmes très médiatisés”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

« La violence contre les femmes et les filles ne doit pas être inévitable. Les femmes devraient pouvoir marcher dans les rues sans crainte d’être blessées et les auteurs doivent s’attendre à être punis.

«Grâce à une formation policière accrue, à de nouvelles infractions, à des processus plus rapides pour les victimes de viol et à notre registre des violences domestiques, nous garantirons que les victimes sont protégées et que les crimes sont prévenus en premier lieu.»