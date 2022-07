Sunak promet de protéger la ceinture verte en vue de voter pour les conservateurs du comté qui choisiront le prochain PM

Rishi Sunak a ouvert aujourd’hui un nouveau front dans sa bataille avec Liz Truss pour la direction conservatrice en déclarant qu’il serait le protecteur de la Ceinture verte s’il devenait Premier ministre.

Mme Truss est confortablement en avance dans les sondages pour la bataille pour succéder à Boris Johnson, mais en a déstabilisé certains dans les comtés conservateurs traditionnels avec la promesse de construire des maisons de 1 m dans la ceinture verte autour de Londres et d’autres villes anglaises.

Contrairement à son appel à plus de maisons à la campagne pour les moins de 40 ans, M. Sunak a déclaré qu’il interdirait tout développement “inapproprié” sur les terres de la Ceinture verte.

Et il s’est engagé à mettre fin au développement rampant de la campagne en bloquant toute nouvelle modification des limites de la ceinture verte, qui ont été de plus en plus fréquemment utilisées par les conseils pour permettre la construction sur des terres auparavant protégées.

Au lieu de cela, il réclamerait une « densification » du développement dans les villes et les agglomérations, avec une politique d’aménagement centrée sur « les friches industrielles, les friches industrielles, les friches industrielles ».

La politique est calculée pour plaire aux 160 000 membres conservateurs qui choisiront le nouveau chef du parti et Premier ministre lors d’un scrutin se terminant le 5 septembre.

Beaucoup d’entre eux vivent dans des zones rurales, craignant que des sites de beauté ne soient bétonnés dans la poursuite de l’objectif du gouvernement de 300 000 nouvelles maisons par an d’ici le milieu de la décennie.

L’initiative de M. Sunak a été saluée par l’association caritative de campagne CPRE, qui a déclaré que les demandes du conseil pour modifier les limites de la ceinture verte afin de libérer des terres pour le logement ont quintuplé depuis 2013.

Mais ils sont susceptibles de déclencher l’alarme parmi les militants du logement, qui craignent que des restrictions supplémentaires ne ralentissent davantage le rythme de la construction de logements qui est déjà bien en retard par rapport à l’objectif.

Annonçant ses plans, M. Sunak a déclaré: «Les terres de la ceinture verte sont extrêmement précieuses au Royaume-Uni. Au cours des dernières années, nous avons vu trop d’exemples de conseils locaux contournant les points de vue des résidents en retirant des terres de la ceinture verte pour le développement, mais je vais y mettre un terme.

“Selon mes plans, si une communauté locale a clairement jugé qu’un développement était inapproprié, il n’y a aucune circonstance dans laquelle un permis de construire devrait être accordé.

« Plus de maisons peuvent être construites tout en protégeant la ceinture verte et nos paysages les plus précieux. Les données montrent que plus d’un million de maisons pourraient être construites à travers le pays sur des friches industrielles avec une capacité particulièrement élevée dans le nord-ouest, le Yorkshire et les West Midlands.

“Ces endroits ont besoin de nouvelles maisons et une combinaison de construction ici et de densification accrue du centre-ville nous aidera à fournir les logements dont le Royaume-Uni a besoin, tout en protégeant la campagne autour de nos villes et villages.”

Ses promesses contrastent fortement avec la décision de Mme Truss de donner la priorité aux maisons que les jeunes peuvent acheter.

Lançant sa candidature à la direction plus tôt ce mois-ci, la ministre des Affaires étrangères a déclaré: «Nous devons construire un million de maisons dans la ceinture verte de Londres près des gares et autour d’autres villes en croissance, en particulier pour permettre aux moins de 40 ans de pouvoir posséder leurs maisons. . Nous devrions permettre aux villages de s’agrandir de quatre ou cinq maisons par an sans avoir à passer par le système de planification, afin que les gens puissent se permettre de vivre localement.

L’analyse de la Bibliothèque de la Chambre des communes montre que la ceinture verte a diminué d’environ 1 % depuis 2006, en grande partie grâce à l’adoption par les autorités locales de nouveaux plans qui modifient la taille de leur ceinture verte.

Le directeur des campagnes du CPRE, Tom Fyans, a déclaré : « Les demandes de modification des limites de la ceinture verte afin de libérer des terres pour le logement ont quintuplé depuis 2013.

“Ceci malgré le besoin pressant de revitaliser notre campagne afin qu’elle puisse aspirer le carbone, stimuler la faune et fournir un espace indispensable pour les loisirs dans la nature. Nous nous félicitons de tout cœur de l’approche de planification axée sur les friches industrielles de M. Sunak. »

