Sunak prend la tête du vote pour le Premier ministre britannique

Mais les critiques lui ont reproché d’avoir agi de manière erratique la semaine dernière, acceptant d’abord un poste de prune de M. Johnson, puis l’appelant à démissionner seulement un jour plus tard. Des questions ont également été posées sur les relations d’affaires de M. Zahawi, ce qui l’a amené à se plaindre d’avoir été victime d’une campagne de diffamation.

Dans les premiers jours de la campagne, avec tant de candidats se bousculant pour attirer l’attention, les débats ont été dispersés et pas particulièrement substantiels. Une grande partie de l’action impliquait des marchandages entre candidats, avec des concurrents de plus en plus désireux de gagner les votes de ceux qui avaient abandonné.