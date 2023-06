Sunak pour affirmer qu’il s’attaque à la migration illégale alors que l’ancien chef conservateur dit qu’il faut faire plus – La politique britannique en direct

il y a 13 mois 04.21 HAE Sunak pour affirmer qu’il s’attaque à la migration illégale alors que l’ancien chef conservateur dit qu’il faut faire plus

Bonjour. Rishi Sunak prononce un discours dans le Kent ce matin et répond aux questions des journalistes. Selon le n ° 10, il « fera le point sur son plan pour arrêter les bateaux et les progrès que nous avons réalisés au cours des six derniers mois » (depuis qu’il a fait sa déclaration aux députés en décembre sur ses plans pour « arrêter les bateaux » ). Mais les journalistes auront bien d’autres sujets sur lesquels lui poser des questions, comme l’action en justice de son gouvernement contre l’enquête Covid.

Selon le télégraphe quotidien, Sunak affirmera ce matin qu’une forte baisse du nombre d’Albanais venant au Royaume-Uni pour demander l’asile montre que ses plans fonctionnent. Dans leur histoire, Charles HymasDaniel Martin et Amy Gibbon rapport:

Le Premier ministre citera une forte baisse du nombre d’Albanais arrivant comme preuve qu’une position ferme sur les expulsions dissuadera les migrants illégaux. Les chiffres sont passés d’environ 30 % des arrivées dans la Manche l’année dernière à 1 ou 2 % au cours des quatre premiers mois de cette année. Il est entendu que des milliers d’Albanais sont traqués et ciblés par les agents de l’immigration du ministère de l’Intérieur en vue de leur expulsion, bien que le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, ait admis dimanche que le gouvernement avait jusqu’à présent n’ont renvoyé que des centaines d’Albanais qui sont arrivés dans de petits bateaux. Une équipe de 400 assistants sociaux a également été mise en place pour accélérer l’arriéré de 16 683 demandes d’asile d’Albanais, et les responsables de l’immigration et de l’application de la loi en poursuivent des milliers d’autres, dont beaucoup se sont enfuis.

Le Daily TELEGRAPH de lundi : « Le confinement profite à ‘une goutte d’eau par rapport aux coûts' ». #TomorrowsPapersAujourd’hui pic.twitter.com/JsjLbNe700 — Allie Hodgkins-Brown (@AllieHBNews) 4 juin 2023

Mais Sunak peut constater que même les personnes qui soutiennent ce qu’il essaie de faire sur l’immigration illégale ne sont pas impressionnées par sa mise à jour des progrès. Dans son histoire le Daily Mail a déclaré que la mise à jour serait probablement « décevante », et il cite Sir Iain Duncan Smithl’ancien chef conservateur, demandant pourquoi si peu d’Albanais (« des centaines », le ministre de l’Immigration Robert Jenrick dit hier) ont été supprimées. Duncan Smith a dit:

La fonction publique ne fait-elle tout simplement pas ce qu’elle est censée avoir fait ? Nous devons avoir une vraie raison pour expliquer pourquoi, avec un accord complet que les gens louent, nous ne sommes pas passés en mode priorité et avons littéralement expulsé ces personnes. Il doit y avoir une explication complète du ministère de l’Intérieur sur les raisons pour lesquelles cela ne s’est pas produit.

Et dans le Daily Express, qui est le journal conservateur normalement le plus réticent à critiquer le gouvernement, Martyn Brownrédacteur politique adjoint du journal, déclare dans une analyse qu' »aucune des nouvelles mesures [announced by Sunak to deal with illegal immigration] ont apparemment eu un impact réel ».

Voici le programme de la journée.

Matin: Keir Starmer visite la centrale nucléaire de Hinkley Point C dans le Somerset.

11h : Rishi Sunak tient une conférence de presse dans le Kent, où il décrira ce qu’il considère comme les progrès réalisés au cours des six derniers mois dans la lutte contre la migration illégale.

12h15 : Humza Yousaf, premier ministre écossais, prononce un discours devant des chefs d’entreprise.

14h30 : Michael Gove, le secrétaire de mise à niveau, répond aux questions aux Communes.

