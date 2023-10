Sunak ne parvient pas à partager les textes WhatsApp pandémiques à l’enquête Covid – rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a déclaré à l’enquête Covid-19 qu’il n’était pas en mesure de fournir des messages WhatsApp datant de son mandat de chancelier pendant la pandémie parce qu’il n’avait pas réussi à les sauvegarder, a-t-on rapporté.

Le Premier ministre a écrit dans son témoignage qu’il n’a « pas accès » aux messages car il a changé plusieurs fois de téléphone, Le gardien revendiqué.

Cela intervient alors que la deuxième étape de l’enquête, dirigée par la baronne Heather Hallett, commence mardi et devrait examiner la prise de décision clé à Westminster entre janvier 2020 et février 2022, lorsque les dernières restrictions de Covid en Angleterre ont été levées.

Les ministres et autres responsables gouvernementaux devraient témoigner au cours du deuxième module de l’enquête, intitulé « Prise de décision et gouvernance politique au Royaume-Uni ».

Auparavant, l’ancien Premier ministre Boris Johnson avait tardé à remettre les messages WhatsApp de son mandat à la tête du pays pendant la pandémie après qu’il aurait oublié le code d’accès de son ancien téléphone portable, avant qu’ils ne soient récupérés par des experts techniques.

Selon Le gardienla déclaration de M. Sunak à l’enquête indique : « Ayant changé de téléphone plusieurs fois au cours des trois dernières années, je n’ai pas accès aux messages WhatsApp que j’ai envoyés ou reçus pendant la période concernée, et les messages n’ont pas non plus été sauvegardés. .

« Je m’attendais à ce que si les responsables de ces groupes avaient considéré que toute information communiquée par message WhatsApp devait être préservée pour faire partie du dossier officiel du HMT, alors ces responsables auraient pris des mesures pour garantir que cela se produise. »

Plus tôt cette année, le Cabinet Office a tenté de demander une exemption de l’obligation de fournir des informations et des messages qu’il considérait comme non pertinents pour le travail de l’enquête, mais sa demande a été rejetée par la baronne Hallett.

En réponse, le gouvernement a lancé un recours en justice, mais celui-ci a été invalidé par la Haute Cour en juillet, qui a confirmé que les documents devaient être fournis.

L’enquête serait désormais en possession de messages WhatsApp non expurgés entre M. Johnson et 40 collègues, dont l’ancien conseiller n°10 Dominic Cummings, le secrétaire de cabinet Simon Case et l’ancien chancelier M. Sunak.

En réponse à Le gardien rapport, Downing Street a déclaré qu’il ne commenterait pas les « fuites » et était « préoccupé par le fait que des sections sélectives de preuves » avaient été « remises aux médias ».

« Le gouvernement a lancé l’enquête Covid pour établir les faits de manière transparente et nous avons soumis plus de 55 000 documents à l’appui de leur travail », a déclaré un porte-parole du gouvernement.

« Pour garantir que l’intégrité de l’enquête ne soit pas compromise, il est essentiel que toute preuve soumise soit entendue dans son contexte et dans son intégralité et nous ne commenterons donc pas les fuites.

« Nous sommes préoccupés par le fait que des éléments de preuve sélectifs semblent avoir été remis aux médias et que toutes les mesures possibles devraient être prises pour se prémunir contre de nouvelles fuites. »

En juillet, le porte-parole de M. Johnson a déclaré que ses messages avaient été récupérés et transmis à l’enquête.

Cependant, Le gardien a rapporté que M. Johnson a déclaré à l’enquête dans sa déclaration de témoin qu’il n’avait pas pu accéder aux messages pendant la première vague de la pandémie entre le 31 janvier et le 7 juin 2020.

Selon le journal, sa déclaration indique : « Avec l’aide d’une équipe technique, nous avons pu récupérer les messages de l’ancien téléphone.

« Il y a une période pendant laquelle les messages n’étaient pas récupérables (du 31 janvier au 7 juin 2020 inclus). L’équipe technique n’a pas pu en déterminer la cause.

La leader adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré que le fait que M. Sunak ne remette pas ses messages WhatsApp était « une honte ».

« C’est une honte d’apprendre qu’un autre conservateur n’a pas réussi à transmettre ses messages à cette enquête », a-t-elle déclaré.

« Cela vient directement du manuel de jeu de Boris Johnson.

« La promesse de Rishi Sunak de gouverner avec intégrité est restée en lambeaux. Le public mérite toute la vérité plutôt que d’encore plus de dissimulations conservatrices.»