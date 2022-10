Sunak, Mordaunt, Johnson ? Les prétendants qui pourraient remplacer Truss

La démission de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique jeudi a déclenché une autre course à la direction – la deuxième en seulement quatre mois – pour le Parti conservateur britannique fracturé et démoralisé.

Truss, qui a démissionné après seulement 45 jours au pouvoir, a déclaré que son successeur sera choisi lors d’une course à la direction qui se terminera d’ici la fin de la semaine prochaine. Graham Brady, un législateur conservateur chevronné qui supervise les défis à la direction du parti, a déclaré que chaque candidat doit obtenir 100 nominations des législateurs pour se présenter et que la course se terminera vendredi prochain.

L’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, l’ex-ministre du Cabinet Penny Mordaunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace font partie des candidats considérés comme crédibles pour le poste le plus élevé. L’ancien Premier ministre Boris Johnson pourrait également revenir. Jeremy Hunt, qui a été nommé nouveau chef du Trésor pour diriger l’économie, a exclu de se présenter.

Le vainqueur deviendra le cinquième Premier ministre britannique en six ans.

Voici un aperçu des coureurs et coureurs potentiels :

RISHI SUNAK, ANCIEN CHEF DU TRÉSOR

Sunak, 42 ​​ans, est arrivée deuxième derrière Truss lors de la dernière course à la direction des conservateurs, recueillant 60 399 voix contre 81 326.

Il a démissionné de son poste de chef du Trésor en juillet, pour protester contre le leadership du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson. Dans la course à la direction qui a suivi la démission de Johnson, Sunak s’est positionné comme le candidat qui dit de dures vérités sur les finances publiques britanniques. Il a fait valoir que la hausse de l’inflation devait d’abord être contrôlée et a qualifié de “contes de fées” les promesses de Truss et d’autres rivaux de réduire immédiatement les impôts.

Sunak a eu raison lorsque le plan de relance économique de réduction d’impôts non financé de Truss a fait chuter la livre sterling et déclenché le chaos sur les marchés en septembre.

Sunak est devenu chef du Trésor en 2020 et a dirigé l’effondrement de l’économie britannique à travers la pandémie de coronavirus. Il a supervisé des milliards de livres de subventions gouvernementales pour aider les entreprises et les travailleurs durement touchés par COVID-19.

Sunak a longtemps été considéré comme l’étoile montante la plus brillante des conservateurs. Né de parents indiens qui ont déménagé en Grande-Bretagne depuis l’Afrique de l’Est, Sunak a fréquenté l’école privée exclusive du Winchester College et a étudié à Oxford. Certains voient son éducation d’élite et son travail pour la banque d’investissement Goldman Sachs et un fonds spéculatif comme un handicap, car cela le fait paraître déconnecté des électeurs ordinaires.

Au cours de l’année écoulée, il a été vivement critiqué pour sa lenteur à réagir à la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne. Sa réputation a également pris un coup après avoir été condamnée à une amende par la police pour avoir assisté à une fête d’anniversaire bafouée par le verrouillage à Downing Street en juin 2020.

Certains l’ont également critiqué à la suite de révélations selon lesquelles sa femme, Akshata Murthy, évitait de payer des impôts sur ses revenus à l’étranger.

___

PENNY MORDAUNT, CHEF DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

Mordaunt, 49 ans, est arrivée troisième après Sunak et Truss lors de la dernière course à la direction des conservateurs, lorsqu’elle s’est présentée avec une campagne intitulée “PM 4 PM”. Mordaunt n’occupait pas de poste de direction dans le cabinet de Johnson et elle s’est positionnée comme offrant une rupture nette avec son gouvernement entaché de scandales.

Ancien ministre du Commerce international, Mordaunt est populaire parmi les législateurs conservateurs. Certains pensent qu’elle pourrait être la bonne candidate pour aider à combler les divisions du parti. Mais elle est en grande partie une figure inconnue de la plupart des Britanniques, et en dehors des cercles conservateurs, elle reste surtout connue pour son apparition dans l’émission de télé-réalité de 2014 “Splash!”

Mordaunt a joué un rôle de premier plan dans la campagne pro-Brexit. Elle a été la première femme à devenir secrétaire britannique à la Défense en 2019 – bien qu’elle ait été démis de ses fonctions par Johnson après seulement trois mois à ce poste parce qu’elle avait soutenu un autre candidat à la tête du parti, Jeremy Hunt.

___

SUELLA BRAVERMAN, EX SECRÉTAIRE À DOMICILE

Braverman, 42 ans, a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur mercredi soir, avec une lettre cinglante critiquant le poste de premier ministre « tumultueux » de Truss. Son déménagement a déclenché une nuit chaotique dans la politique britannique qui s’est terminée par la démission de Truss quelques heures plus tard.

Ancienne avocate devenue procureure générale d’Angleterre en 2020, Braverman a été la première à mettre son chapeau dans le ring lors de la course à la direction de cet été pour remplacer Johnson.

Au cours de son court mandat de ministre de l’Intérieur, un poste gouvernemental de premier plan chargé de superviser l’immigration et la lutte contre le terrorisme, Braverman s’est engagée à sévir contre les demandeurs d’asile, affirmant que c’était son “rêve” de voir un vol expulser vers le Rwanda ceux qui cherchaient refuge en Grande-Bretagne. Elle voulait également retirer le Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle a fait la une des journaux – et a été moquée par ses opposants – lorsqu’elle s’est récemment plainte au Parlement que les perturbations des déplacements causées par les grèves syndicales devaient être imputées aux “wokerati mangeurs de tofu” de gauche.

___

BEN WALLACE, SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE

Wallace, un vétéran de l’armée de 52 ans, est populaire au sein du Parti conservateur. Il a gagné des admirateurs pour son franc-parler, en particulier parmi les législateurs conservateurs qui ont fait pression pour que le Royaume-Uni augmente ses dépenses de défense.

Wallace a rehaussé son profil en tant que voix clé du gouvernement dans la réponse de la Grande-Bretagne à la guerre de la Russie en Ukraine. Mais il a récemment déclaré qu’il voulait rester dans son emploi actuel. Plus tôt cette semaine, il aurait déclaré “Je veux être secrétaire d’État à la Défense jusqu’à ce que j’aie fini” lorsqu’on lui a demandé s’il voulait le poste le plus élevé.

___

BORIS JOHNSON, ANCIEN PREMIER MINISTRE

Il y a eu d’intenses spéculations jeudi sur le fait que Johnson pourrait revenir et se présenter à nouveau comme Premier ministre – quelques semaines seulement après avoir été contraint de démissionner par une série de scandales éthiques.

Quelques heures après la démission de Truss, plusieurs alliés conservateurs de Johnson ont exprimé leur soutien à son retour.

“La seule personne qui a un mandat du grand public est Boris Johnson”, a déclaré un législateur, Marco Longhi. “Il est la seule personne qui peut s’acquitter du mandat du peuple.”

Le leadership de Johnson a été endommagé par des scandales sur des fêtes alimentées à l’alcool organisées dans sa résidence officielle alors que les restrictions nationales COVID-19 étaient en place. Il fait toujours face à une enquête en cours de la commission des privilèges du Parlement pour savoir s’il a menti aux législateurs au sujet de la violation de la règle COVID à Downing Street.

Il a été contraint d’annoncer sa démission le 7 juillet après que d’anciens alliés de son cabinet se soient joints à un exode massif de responsables gouvernementaux pour protester contre son leadership.

___

Suivez la couverture de la politique britannique par AP sur https://apnews.com/hub/liz-truss