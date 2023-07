Sunak met en garde les alliances plus importantes que jamais après avoir refusé de soutenir Biden sur les bombes à fragmentation

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a averti que les alliances internationales sont plus importantes que jamais avant sa rencontre avec Joe Biden cette semaine, après avoir contesté la décision du président américain d’envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine.

Le Premier ministre doit assister mardi à un sommet de l’OTAN en Lituanie, où il exhortera les alliés à augmenter leurs dépenses de défense et avertira qu’ils sont confrontés à des défis de sécurité « sans précédent ».

Il accueillera pour la première fois M. Biden au Royaume-Uni lundi, après qu’il ait refusé de soutenir le président américain sur la question de fournir à l’Ukraine des armes à sous-munitions.

M. Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne « déconseille » l’utilisation des armes et est l’un des 123 signataires d’une convention interdisant les bombes en raison de leur impact dévastateur sur les civils. La Grande-Bretagne soutient plutôt Kiev en fournissant des chars et des armes à longue portée.

M. Biden a déclaré que c’était une « décision difficile » d’approuver la fourniture de bombes à fragmentation à l’Ukraine, et a cherché à justifier cette décision comme étant nécessaire pour fortifier les stocks de munitions de Kiev qui s’épuisent.

Le Premier ministre rencontrera Joe Biden à Londres (Archives PA)

Avant le sommet de Vilnius, M. Sunak a déclaré : « Alors que nous sommes confrontés à des défis nouveaux et sans précédent pour notre sécurité physique et économique, nos alliances sont plus importantes que jamais.

« Le Royaume-Uni est le principal allié européen de l’OTAN, nous sommes le partenaire commercial, militaire et diplomatique le plus important des États-Unis, et nous sommes à l’avant-garde pour fournir à l’Ukraine le soutien dont elle a besoin pour réussir sur le champ de bataille.

« Nous avons forgé et investi dans ces alliances parce que nous savons qu’elles sont le fondement de notre force et de notre sécurité. Et je continuerai à diriger un Royaume-Uni qui place nos relations internationales au cœur de la prestation pour le peuple britannique. »

La rencontre entre M. Sunak et M. Biden s’appuiera sur une série de discussions que les dirigeants ont eues ces derniers mois à San Diego, Belfast, Hiroshima et Washington DC.

La Maison Blanche a déclaré que M. Biden, qui rencontrera également le roi au château de Windsor lors de sa visite, « comparera ses notes » avec M. Sunak sur la contre-offensive ukrainienne contre la Russie.

Downing Street a déclaré que M. Sunak demandera aux alliés au sommet de l’OTAN d’augmenter leurs dépenses de défense pour s’assurer qu’ils sont préparés aux menaces futures.

Le Royaume-Uni fait partie d’une minorité de membres de l’OTAN qui respectent l’engagement de l’alliance de consacrer au moins 2 % du revenu national à la défense. Les estimations de l’année dernière indiquaient que la France, l’Allemagne et l’Espagne n’avaient pas atteint l’objectif.

Lors d’un arrêt de campagne électorale à Selby samedi, M. Sunak a choisi de ne pas exprimer son soutien à la décision de M. Biden de fournir des bombes à fragmentation, soulignant l’engagement du Royaume-Uni envers la Convention sur les armes à sous-munitions.

« Eh bien, le Royaume-Uni est signataire d’une convention qui interdit la production ou l’utilisation d’armes à sous-munitions et décourage leur utilisation », a-t-il déclaré aux radiodiffuseurs.

« Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l’Ukraine contre l’invasion illégale et non provoquée de la Russie, mais nous l’avons fait en fournissant des chars de combat lourds et, plus récemment, des armes à longue portée, et j’espère que tous les pays pourront continuer à soutenir l’Ukraine.

« L’acte de barbarie de la Russie cause des souffrances indicibles à des millions de personnes. Il est juste que nous résistions collectivement à cela, et je me rendrai au sommet de l’OTAN la semaine prochaine à Vilnius, où nous discuterons exactement de cela avec nos alliés – comment nous pouvons renforcer notre soutien à l’Ukraine.

Mais l’ancien Premier ministre Boris Johnson a pesé pour soutenir la décision de M. Biden, quelques heures après que M. Sunak eut déclaré qu’il avait « découragé » l’utilisation des munitions.

Il a tweeté : « Joe Biden a pris la décision difficile mais courageuse de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine. Il a raison.

« Ce sont des armes terribles. Mais ils ont été utilisés par Poutine pendant plus d’un an dans son programme de massacre aveugle d’un peuple totalement innocent. Plus vite nous aidons les Ukrainiens à gagner, plus nous sauvons de vies à tous les niveaux. »

Les armes à sous-munitions déploient un grand nombre de petites bombes sur une vaste zone. Les bombettes non explosées peuvent continuer à constituer une menace pour les civils longtemps après la fin des conflits.

La Convention sur les armes à sous-munitions interdit leur utilisation ou leur stockage en raison de leur effet aveugle sur les populations civiles. Les États-Unis, l’Ukraine et la Russie ne sont pas signataires.

Moscou et Kiev ont déjà utilisé des armes à sous-munitions pendant la guerre.