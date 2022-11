Sunak met en garde contre la “guerre froide” avec la Chine malgré sa descente dans l’autoritarisme

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a accusé la Chine de s’enfoncer davantage dans l’autoritarisme, avertissant qu’elle présente un défi aigu pour les valeurs et les intérêts de la Grande-Bretagne.

Dans son premier grand discours de politique étrangère en tant que Premier ministre, M. Sunak a promis de remodeler la politique étrangère du Royaume-Uni en réponse à la “concurrence accrue” de Pékin. Mais il a mis en garde contre la «rhétorique simpliste de la guerre froide» sur la Chine et a insisté sur le fait qu’il continuerait à faire preuve de «diplomatie et d’engagement» dans ses relations avec l’État dirigé par les communistes.

Ses commentaires ont été qualifiés de “faibles” par les critiques, à la suite de l’arrestation et du passage à tabac du journaliste de la BBC Ed Lawrence qui couvrait des manifestations à Shanghai.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith, qui fait l’objet de sanctions de Pékin pour avoir dénoncé les abus à Hong Kong et au Xinjiang, a déclaré L’indépendant que la promesse de M. Sunak de poursuivre une politique de “diplomatie et d’engagement” avec la Chine était “honteuse”.

Et le parti travailliste a accusé le Premier ministre de “faire volte-face” sur la Chine, quelques mois seulement après que M. Sunak a déclaré aux électeurs lors de la course à la direction des conservateurs que le pays et ses dirigeants communistes représentaient “la plus grande menace pour la Grande-Bretagne et la sécurité et la prospérité du monde ce siècle”.

Le discours de M. Sunak faisait suite à des informations selon lesquelles les manifestations qui se déroulaient dans les rues des villes chinoises contre les restrictions de Covid avaient rencontré une forte réponse policière.

Dans le discours annuel de politique étrangère du Premier ministre au banquet du maire de Londres, M. Sunak a promis un “saut évolutif” dans l’approche du Royaume-Uni à l’égard des régimes répressifs dans le monde, qui, selon lui, se caractériserait par un “pragmatisme robuste”.

Dans une critique inhabituellement acerbe des tentatives de son prédécesseur David Cameron et du chancelier de M. Cameron, George Osborne, de forger des liens plus étroits avec la superpuissance économique émergente, il a déclaré mort leur rêve d’une “ère dorée” dans les relations entre le Royaume-Uni et la Chine, et a déclaré il était « naïf » de s’attendre à ce que l’accroissement des échanges conduise à des réformes sociales et politiques.

Mais il a également mis en garde contre la “rhétorique de la guerre froide” de certains de ses détracteurs d’arrière-ban, qui ont présenté la rivalité entre la Chine et l’Occident comme une répétition de l’impasse avec l’Union soviétique qui a gelé les relations internationales pendant une grande partie du 20e siècle. .

“Nous reconnaissons que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts, un défi qui s’aggrave à mesure qu’elle se dirige vers un autoritarisme encore plus grand”, a déclaré le Premier ministre.

Mais il a ajouté : « Nous ne pouvons pas simplement ignorer l’importance de la Chine dans les affaires mondiales, pour la stabilité économique mondiale ou des problèmes comme le changement climatique. Les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon et bien d’autres le comprennent également. Alors ensemble, nous allons gérer cette compétition d’affûtage, y compris avec diplomatie et engagement.

M. Sunak a déclaré que sa nouvelle approche serait guidée par la nécessité de renforcer la sécurité économique du Royaume-Uni, faisant référence à des mesures telles que le retrait du géant chinois Huawei du réseau téléphonique 5G et le blocage de la vente de l’usine de semi-conducteurs Newport Wafer Fab à un Chinois. entreprise détenue.

Et il a déclaré que le Royaume-Uni devait « mettre fin à la dépendance mondiale vis-à-vis des régimes autoritaires – à commencer par le gaz russe ».

Mais des assistants ont déclaré que, tout en restant “lucides” sur le conflit entre les valeurs de la Chine et celles du Royaume-Uni, M. Sunak souhaitait construire une relation “constructive” avec Pékin à plus long terme.

Sir Iain a dit L’indépendant: « Le ‘pragmatisme robuste’ n’a pas de sens. Vous ne pouvez pas avoir deux politiques distinctes en parallèle avec un pays comme la Chine. Cela sera perçu par eux comme une faiblesse, et cela ressemble et me semble être un apaisement.

L’ancien chef conservateur a déclaré que M. Sunak devait utiliser la réécriture actuelle de l’examen intégré de la sécurité, de la défense, du développement et de la politique étrangère pour faire passer la Chine d’un “concurrent” à une “menace” pour les intérêts nationaux britanniques, la plaçant aux côtés de la Russie.

“L’Amérique et l’Australie, tous ces pays sont beaucoup plus durs avec la Chine pendant que nous traînons les pieds”, a déclaré Sir Iain. “Je pense que c’est honteux.”

Le secrétaire d’État travailliste fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, a qualifié le discours de « bouillie légère ».

“Tout ce que cela montre, c’est qu’une fois de plus le gouvernement conservateur fait volte-face dans sa rhétorique sur la Chine”, a-t-il déclaré. « Au lieu de parler, nous avons besoin d’une politique. Le gouvernement doit publier de toute urgence sa stratégie chinoise promise depuis longtemps, ainsi que sa mise à jour de l’examen intégré qui est déjà obsolète.

La députée conservatrice Alicia Kearns, présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré que le Royaume-Uni devait travailler avec Pékin sur “beaucoup de choses”, mais a souligné qu’il était crucial de “clarifier nos lignes rouges”.

“Nous ne pouvons pas simplement les couper et ne pas avoir de relation avec eux – c’est là que le pragmatisme entre en jeu”, a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Le monde en un. « Mais nous devons aussi être très prudents, et nous devons protéger nos intérêts, et nous devons clarifier nos lignes rouges. Rishi a promis qu’il changerait la politique chinoise dès le premier jour, et nous n’avons tout simplement pas encore vu cela.