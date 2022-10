Sunak mène la course au Premier ministre britannique, Johnson n’a pas encore déclaré

L’ancien chef du Trésor britannique Rishi Sunak était le favori dimanche dans la course du Parti conservateur pour remplacer Liz Truss au poste de Premier ministre, alors qu’il recueillait le soutien public de plus de 100 législateurs conservateurs pour devancer ses deux principaux rivaux – l’ancien Premier ministre évincé Boris Johnson et l’ex-ministre Penny Mordaunt.

Mais une incertitude généralisée est restée après que les médias britanniques ont rapporté que Sunak avait eu des entretiens tard dans la nuit avec Johnson samedi, et la spéculation a monté que la paire pourrait conclure un accord pour unir le parti au pouvoir fracturé après avoir été laissé sous le choc de la chute rapide de Truss.

Le Parti conservateur a ordonné à la hâte un concours qui vise à finaliser les nominations lundi et à installer un nouveau Premier ministre – son troisième cette année – en une semaine.

Sunak, 42 ​​ans, a confirmé dimanche qu’il se présentait dans la course à la chefferie. Il a le soutien d’au moins 124 législateurs conservateurs, selon des décomptes non officiels de la BBC et de Sky News. C’est bien en avance sur les 100 nominations requises pour se qualifier.

“Il y aura intégrité, professionnalisme et responsabilité à tous les niveaux du gouvernement que je dirige et je travaillerai jour après jour pour faire le travail”, a déclaré Sunak dans un communiqué.

Mordaunt a recueilli le soutien public d’environ 24 législateurs, tandis que Johnson, qui n’a pas encore déclaré s’il se présente, en compte environ 50 jusqu’à présent. Le secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, a déclaré dimanche à la BBC qu’il avait parlé à Johnson et qu'”il va clairement se tenir debout” après que Johnson soit rentré à Londres samedi après ses vacances en République dominicaine.

Johnson sous enquête

Un éventuel retour au pouvoir de Johnson, 58 ans, qui a été contraint de démissionner il y a quelques semaines à peine par une série de scandales éthiques, a profondément divisé les conservateurs et jeté l’imprévisibilité dans la course. Les partisans disent qu’il est un gagnant du vote et qu’il a suffisamment de soutien de la part des législateurs, mais de nombreux critiques avertissent qu’un autre gouvernement Johnson serait catastrophique pour le parti et le pays.

Le ministre d’Irlande du Nord, Steve Baker, ancien partisan de Johnson et homme politique influent au sein du Parti conservateur, a averti qu’un retour de Johnson serait un “désastre garanti” car il fait toujours l’objet d’une enquête pour savoir s’il a menti au Parlement pendant son mandat, ce qui pourrait conduire à sa suspension en tant que législateur.

Un journaliste de 9NEWS détient un exemplaire du journal The Sun, avec Johnson en couverture, devant le 10 Downing Street à Londres vendredi. (Henry Nicholls/Reuters)

“Ce n’est pas le moment pour Boris et son style”, a déclaré Baker à Sky News dimanche. “Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est l’avoir comme Premier ministre dans des circonstances où il est voué à imploser, renversant tout le gouvernement … et nous ne pouvons tout simplement pas recommencer.”

Mais Johnson a obtenu le soutien de plusieurs conservateurs de haut rang, dont Nadhim Zahawi, un autre ancien chef du Trésor.

“Il était contrit et honnête à propos de ses erreurs. Il avait appris de ces erreurs comment il pouvait mieux diriger le numéro 10 et le pays”, a déclaré Zahawi.

Sunak a mis en garde contre le plan fiscal de Truss

Truss a démissionné jeudi après 45 jours mouvementés, admettant qu’elle ne pouvait pas mettre en œuvre son programme économique bâclé de réduction d’impôts, qu’elle a été forcée d’abandonner après avoir suscité la fureur au sein de son parti et des semaines de turbulences sur les marchés financiers.

Sunak, qui a été chef du Trésor de 2020 jusqu’à cet été, a dirigé l’effondrement de l’économie britannique pendant la pandémie de coronavirus. Il a démissionné en juillet pour protester contre le leadership de Johnson. Dans le concours pour remplacer Johnson, Sunak a fait valoir que la montée de l’inflation devait d’abord être contrôlée, et a qualifié de “contes de fées” les promesses de Truss et d’autres rivaux de réduire immédiatement les impôts.

Sunak quitte son domicile à Londres samedi. (Maja Smiejkowska/Reuters)

Les électeurs conservateurs ont soutenu Truss plutôt que Sunak, mais il a eu raison lorsque le plan de relance économique de réduction d’impôts non financé de Truss a déclenché le chaos sur les marchés en septembre.

Des dizaines parmi les 357 législateurs conservateurs britanniques n’ont pas encore déclaré publiquement qui ils soutiennent pour remplacer Truss.

Mordaunt et Johnson – s’il confirme qu’il se présente – ont jusqu’à lundi après-midi pour recueillir 100 nominations. Si tous les trois atteignent ce seuil, les législateurs voteront pour en éliminer un, puis organiseront un vote indicatif sur les deux derniers. Les 172 000 membres du parti pourront ensuite départager les deux finalistes lors d’un vote en ligne. Le nouveau chef doit être choisi d’ici vendredi.