Sunak, le prochain PM du Royaume-Uni, reçoit des acclamations d’un endroit improbable : l’Inde

Rishi Sunak, l’ancien chef du Trésor britannique qui a remporté la course à la tête du Parti conservateur et est susceptible de devenir le prochain Premier ministre du pays, reçoit des acclamations d’un endroit improbable : l’Inde, son ancienne colonie.

Lorsque la nouvelle est devenue claire lundi, les médias sociaux et les chaînes de télévision en Inde ont été inondés de commentaires et de réactions à l’accomplissement de l’homme de 42 ans qui a parlé publiquement de ses racines indiennes et de sa foi hindoue.

Pour de nombreux Indiens, qui célèbrent Diwali, l’une des fêtes hindoues les plus importantes, c’était le moment de dire : Il est l’un des nôtres.

“C’est un moment de fierté pour l’Inde que le pays qui nous a gouvernés pendant de nombreuses années ait maintenant un Premier ministre d’origine indienne”, a déclaré Manoj Garg, un homme d’affaires de New Delhi.

Sunak sera la première personne de couleur à occuper le poste le plus élevé de la Grande-Bretagne, une réalisation reflétant celle de Kamala Harris, une femme d’origine indienne devenue vice-présidente des États-Unis l’année dernière.

Les grands-parents de Sunak étaient originaires de l’État du Pendjab avant que le sous-continent indien ne soit divisé en deux pays – l’Inde et le Pakistan – en 1947 après la fin de la domination coloniale britannique. Ils ont déménagé en Afrique de l’Est à la fin des années 1930 avant de finalement s’installer au Royaume-Uni dans les années 1960. Sunak est né en 1980 à Southampton sur la côte sud de l’Angleterre.

Son lien ancestral n’est pas sa seule association avec l’Inde. Il est marié à Akshata Murthy, dont le père est le milliardaire indien NR Narayana Murthy, fondateur du géant de la technologie Infosys.

En avril 2022, il est apparu que Murty, qui détient un peu moins de 1 % du capital d’Infosys, n’avait pas payé d’impôts britanniques sur ses revenus à l’étranger. La pratique était légale, mais elle semblait mauvaise à une époque où Sunak augmentait les impôts de millions de Britanniques en tant que chancelier de l’Échiquier.

Néanmoins, l’ascension de Sunak au pouvoir dans la politique britannique a amplifié un sentiment de fierté parmi les Indiens.

Les chaînes de télévision indiennes ont semblé frappées par la victoire de Sunak, avec la télévision de New Delhi diffusant le chyron “Le fils indien se lève sur l’empire”. La chaîne d’information India Today s’est moquée des turbulences économiques et politiques du Royaume-Uni, en utilisant le terme hindi pour désigner une personne d’origine indienne : “La Grande-Bretagne battue devient le grand patron” desi “.”

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité Sunak sur Twitter et a déclaré qu’il était impatient de “travailler en étroite collaboration sur les problèmes mondiaux”.

“Special Diwali souhaite” un pont vivant “des Indiens du Royaume-Uni alors que nous transformons les liens historiques en un partenariat moderne”, a écrit Modi.

Certains ont dit que la sélection de Sunak était particulièrement spéciale pour le pays avec sa récente célébration de 75 ans d’indépendance de la domination coloniale britannique.

“Aujourd’hui, alors que l’Inde célèbre Diwali dans sa 75e année en tant que nation indépendante, le Royaume-Uni a un Premier ministre d’origine indienne. L’histoire boucle la boucle », a tweeté le législateur Raghav Chadha.

D’autres ont célébré Sunak comme un « fier hindou », affirmant qu’il n’avait pas hésité à embrasser sa foi et sa culture indienne. Ils ont partagé des vidéos sur Twitter montrant Sunak prêtant serment d’allégeance en tant que législateur en 2020 sur le livre sacré hindou Bhagvad Gita.

D’autres vidéos partagées sur Twitter montraient Sunak priant une vache, considérée comme sacrée par les hindous, alors qu’il se présentait pour la première fois au poste le plus élevé de Grande-Bretagne en août. Lors d’un rituel hindou mené à Londres, Sunak a touché les pieds de la vache pendant que sa femme lui offrait des carottes. Sunak a également exécuté “aarti” devant la vache – un rituel hindou impliquant l’agitation de lampes à huile.

Sunak a rendu public ses origines indiennes et son amour pour le cricket. Il a également parlé de son abstinence de bœuf pour des raisons religieuses.

“Je suis complètement britannique, c’est ma maison et mon pays, mais mon héritage culturel est indien”, a-t-il déclaré aux journalistes en 2020.

Shonal Ganguly, journaliste vidéo de l’Associated Press, a contribué à ce reportage.