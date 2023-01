Sunak jure d’être une main ferme sur la barre, mais ses promesses sont-elles un tour de passe-passe?

Dans son premier grand discours depuis sa prise de fonction au n ° 10, Rishi Sunak a promis “pas de trucs, pas d’ambiguïté” alors qu’il annoncé ses cinq promesses pour relancer le gouvernement après une année difficile. Le Premier ministre a déclaré qu’il se concentrerait sur la réduction de moitié de l’inflation, la croissance de l’économie, la réduction de la dette, la réduction des listes d’attente du NHS et l’arrêt des traversées de petits bateaux vers le Royaume-Uni. “Ce sont les priorités du peuple”, a-t-il déclaré à son auditoire. « Nous les aurons atteints ou non. Pas de trucage, pas d’ambiguïté. Soit nous livrons pour vous, soit nous ne le faisons pas. Sunak n’a pas le temps de son côté, avec les prochaines élections générales attendues à l’automne 2024 et le public aux prises avec le coût de la vie, l’état du NHS et les grèves. Son discours visait donc principalement à rassurer les gens sur le fait qu’après une année catastrophique pour les conservateurs, il serait une main ferme sur la barre naviguant dans le pays à travers des eaux périlleuses. Il était également destiné à s’attaquer à ses détracteurs internes du parti qui estiment qu’il a déchiré le mandat remporté par Boris Johnson en 2019, qu’il est un peu trop technocratique pour gagner le mur rouge et qu’il manque d’une grande vision pour le pays. À première vue, miser son poste de Premier ministre sur un plan en cinq points pour réparer la Grande-Bretagne alors que le pays est en proie à une série de crises, qui montrent peu de signes d’apaisement, ressemble à une décision audacieuse. Mais alors que Sunak a promis d’éliminer les astuces et l’ambiguïté, son succès, ou son échec, semble dépendre exactement de cela. Tout d’abord, il a refusé de mettre des dates d’échéance fermes sur ses engagements, même si sans progrès substantiels sur chacun d’eux d’ici les prochaines élections, il aura échoué selon ses propres conditions. De plus, à y regarder de plus près, avec un peu de tour de passe-passe, tous les engagements ne devraient pas être trop difficiles à réaliser. Alors que le Premier ministre a promis de réduire de moitié l’inflation cette année pour alléger le coût de la vie, elle devrait quand même baisser, ce qui rend cet engagement moins ambitieux que les prévisions existantes. Les dernières prévisions de l’Office for Budget Responsibility suggèrent que l’inflation de l’IPC au dernier trimestre de cette année devrait déjà tomber à 3,8 %, soit près des deux tiers de moins qu’au dernier trimestre de 2022, où elle était de 11,1 %. Le gouvernement était très désireux de blâmer les facteurs externes pour la montée en flèche de l’inflation, il est donc probable qu’il ne s’attribuera pas le mérite de la chute ? Sunak a juré que son gouvernement développerait l’économie pour créer des emplois et des opportunités mieux rémunérés. Mais l’OBR a prévu que le Royaume-Uni sortira de la récession l’été prochain, avant les prochaines élections, tandis que le Parti travailliste a noté que les prévisions de l’OCDE suggèrent que le Royaume-Uni est l’une des seules économies avancées à ne pas croître cette année. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Sa promesse de réduire la dette nationale pour assurer l’avenir des services publics est déjà l’un des objectifs budgétaires du gouvernement que l’OBR a déclaré devoir atteindre. Mais à la fin de la période de prévision (2027/28), l’OBR s’attend toujours à ce que la dette soit 30 % plus élevée en pourcentage du PIB que lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir.

La prochaine promesse du Premier ministre – adopter de nouvelles lois pour empêcher les petits bateaux de traverser la Manche – a du fudge écrit partout. Légiférer pour sévir contre les demandeurs d’asile est la partie la plus facile, mais faire en sorte que cela se produise lorsque des personnes désespérées cherchent refuge ici en est une autre.

Les dirigeants conservateurs successifs ont promis à plusieurs reprises d’arrêter les bateaux, le plus récemment avec la loi sur la nationalité et les frontières, mais les passages à niveau sont maintenant à un niveau record car ils ont également fermé d’autres voies légales sûres vers le pays.

Le cinquième et dernier engagement de Sunak, de réduire les listes d’attente du NHS, pourrait être sa perte. Mais encore une fois, cela dépend de la façon dont le gouvernement choisit de l’interpréter. Au départ, le Premier ministre a refusé de mettre un délai sur l’engagement, avant d’admettre que les listes d’attente ne diminueraient pas avant le «printemps de l’année prochaine», comme indiqué dans le plan existant du NHS. Ce qui signifie qu’en dépit de leur ascension en premier, ils seront techniquement sur une trajectoire descendante lors des élections.

En fin de compte, pour Sunak, le plan en cinq points consiste à s’accrocher aux prochaines élections, même avec une majorité considérablement réduite. Avec cela étant le prix en jeu, attendez-vous à plus de trucs et d’ambiguïté à venir.