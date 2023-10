Sunak insiste sur le fait que « le terrorisme ne prévaudra pas » et promet son soutien à Israël après les attaques à Gaza

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a condamné la « violence horrible » déclenchée par le Hamas contre le peuple israélien, insistant sur le fait que « le terrorisme ne prévaudra pas ».

Le Premier ministre a salué la « solidarité » de la Grande-Bretagne avec le peuple israélien, quelques jours après que des hommes armés du Hamas ont traversé la frontière lors d’attaques surprises terrestres, maritimes et aériennes.

M. Sunak a parlé avec émotion des adolescents innocents abattus « de sang-froid » lors d’une fête de la paix et du meurtre de familles entières. Et il a déclaré que les attaques « inhumaines » « ne dureront pas », promettant son soutien aux autorités israéliennes et aux citoyens britanniques pris dans les attaques.

Au moins 800 personnes auraient été tuées en Israël, ont rapporté les médias locaux – un bilan stupéfiant d’une ampleur que le pays n’a pas connu depuis des décennies – et près de 500 personnes ont été tuées à Gaza, et des milliers de blessés. Les militants palestiniens ont affirmé détenir plus de 130 prisonniers.

Plus de 10 citoyens britanniques seraient morts ou portés disparus en Israël, alors que plus de 260 corps ont jusqu’à présent été retirés du festival Supernova attaqué. Le citoyen britannique Jacob Marlowe fait également partie des disparus.

S’exprimant lors de la conférence sur la sécurité du Future Resilience Forum, M. Sunak a déclaré : « Hier soir, nous avons hissé le drapeau israélien sur le numéro 10 pour montrer notre solidarité avec le peuple israélien et notre condamnation totale de la violence horrible déclenchée par le Hamas au cours du week-end.

« Samedi matin, des terroristes sont entrés en Israël avec l’intention de commettre des meurtres et des enlèvements. Des familles entières ont été tuées. Des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été pris en otages.

« Des adolescents innocents participant à un festival de la paix ont été abattus de sang-froid et des preuves écoeurantes ont été publiées en ligne.

« C’est inhumain – et cela ne tiendra pas. Le terrorisme ne prévaudra pas.

« Israël a le droit absolu de se défendre et de dissuader de nouvelles incursions.

« Nous travaillons avec les autorités israéliennes pour les soutenir et nous faisons tout notre possible pour soutenir les citoyens britanniques qui ont été pris dans les attaques et les familles de ceux qui ont péri.

« Je veux aussi dire un mot aux communautés juives ici chez moi : je suis avec vous. Et nous prenons les mesures nécessaires pour que vous vous sentiez en sécurité.

Les travaillistes ont condamné sans équivoque les attaques du Hamas, Sir Keir Starmer affirmant qu’il ne peut y avoir « aucune justification » à l’opération.

« Les travaillistes soutiennent fermement le droit d’Israël à se défendre, à sauver les otages et à protéger ses citoyens », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Les attaques aveugles du Hamas sont injustifiables et ont fait reculer la cause de la paix. »

Des images horribles des attaques montrent des militants du Hamas kidnappant une Israélienne de 25 ans qui assistait à une rave dans le désert.

Le groupe affirme avoir pris plus de 100 otages israéliens et exige la libération de tous les prisonniers palestiniens, soit environ 4 500 personnes, en échange de leur libération.