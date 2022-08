Sunak ignore l’appel à l’islamophobie d’un groupe parlementaire sur fond d’extrémisme

Rishi Sunak n’a pas répondu à un appel des députés à lutter contre l’islamophobie, au milieu d’une dispute sur ses propositions sur l’extrémisme.

L’ancien chancelier a déclaré vouloir « recentrer » le programme de prévention du terrorisme sur les islamistes, après des années d’allégations de discrimination anti-musulmane, et « ajouter la diffamation du Royaume-Uni à la définition de l’extrémisme ».

M. Sunak a également promis de “redoubler d’efforts pour lutter contre l’extrémisme islamiste”, mais n’a fait aucune mention de la menace terroriste croissante de l’extrême droite dans son annonce.

Cela s’est produit une semaine après que lui et sa rivale à la direction des conservateurs, Liz Truss, aient reçu des lettres du groupe parlementaire multipartite sur les musulmans britanniques.

Vu en exclusivité par L’indépendantils appellent à l’action après une série de retards et de promesses non tenues sous le gouvernement de Boris Johnson.

Le vice-président de l’APPG, Afzal Khan, a appelé les premiers ministres potentiels à s’engager à mener à bien et à publier l’enquête sur les allégations selon lesquelles la députée conservatrice Nusrat Ghani aurait été limogée en tant que ministre en raison de sa «musulmanité».

M. Johnson a admis la semaine dernière que l’enquête n’avait pas été achevée par le conseiller aux normes Lord Geidt avant sa démission en juin, et a déclaré qu’elle devrait être terminée par un successeur non encore nommé.

“Lorsqu’une femme musulmane évoque une expérience directe de discrimination islamophobe au sein du gouvernement et de son parti, ces allégations doivent être traitées avec le sérieux qu’elles méritent”, a écrit M. Khan à M. Sunak et Mme Truss.

“C’est une réalité déprimante que l’islamophobie ait imprégné la politique dominante.

“L’islamophobie a des implications réelles pour la communauté musulmane ici au Royaume-Uni, et en tant que représentants politiques, il est de notre responsabilité de protéger toutes nos communautés, quelle que soit leur race, leur religion ou leur origine.

“J’espère que si vous devenez Premier ministre, vous prendrez des mesures concrètes pour éradiquer cette haine insidieuse qui menace nos valeurs britanniques.”

M. Khan a exhorté les candidats à s’engager à publier les résultats de l’enquête s’ils devenaient Premier ministre et à expulser Mark Spencer du parti parlementaire si des actes répréhensibles étaient constatés.

L’ancien whip en chef a été nommé chef de la Chambre des communes en février malgré l’enquête en cours.

Boris Johnson s’excuse pour les “blessures et offenses” causées par l’islamophobie au sein du parti conservateur

M. Khan a averti qu’une étude distincte publiée par le Parti conservateur était une “accusation accablante de la prévalence de l’islamophobie” et a demandé quelles mesures Mme Truss et M. Sunak prendraient “pour rassurer les musulmans britanniques sur votre engagement à lutter contre la haine et le racisme”.

Il les a appelés à reprendre les travaux sur une définition officielle de l’islamophobie promise par le gouvernement en 2019, après avoir rejeté une définition élaborée par l’APPG sur les musulmans britanniques.

Les ministres se sont engagés à nommer deux conseillers pour en proposer un nouveau, mais n’en ont annoncé qu’un, puis l’ont licencié dans des circonstances contestées en juin après avoir prétendument omis de lui donner des ressources, de répondre à des lettres ou d’avoir un “engagement significatif” en trois ans.

Le gouvernement a également mis en place une Commission de lutte contre l’extrémisme il y a cinq ans, mais a ensuite ignoré un rapport phare qui énonçait une définition de l’extrémisme haineux visant à lutter contre toutes les idéologies néfastes en octobre 2019.

M. Sunak et Mme Truss n’ont pas encore répondu aux lettres, et les représentants de l’ancien chancelier n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires de L’indépendant.

Une source de la campagne Liz for Leader a déclaré: “En tant que Premier ministre, Liz Truss adoptera une approche de tolérance zéro vis-à-vis de l’islamophobie.”

Les statistiques les plus récentes sur les crimes de haine en Angleterre et au Pays de Galles montrent que les musulmans sont le groupe religieux le plus ciblé.

Au cours de l’année se terminant en mars 2021, 45 % de toutes les infractions à motivation religieuse enregistrées par la police étaient contre des musulmans, suivies de 22 % ciblant des Juifs.

Un rapport sur l’islamophobie au sein du Parti conservateur, publié l’année dernière, a révélé que les deux tiers des incidents discriminatoires signalés à son siège sur six ans étaient liés à la discrimination anti-musulmane.

L’examen a examiné des cas, y compris une chronique de journal de 2018 écrite par M. Johnson comparant les femmes musulmanes qui portent le voile intégral à des “boîtes aux lettres”, affirmant que de tels incidents “donnent l’impression à certains d’un parti et d’une direction insensibles aux communautés musulmanes”.