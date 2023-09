Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été entraîné lundi au centre du scandale de l’effondrement des écoles, car il a été accusé d’une « énorme culpabilité » dans la crise tandis que les conservateurs semblaient sombrer dans un jeu de reproches « farfelu ».

Le Premier ministre a été contraint de démentir les affirmations d’un ancien haut fonctionnaire selon lesquelles il aurait ignoré les avertissements concernant un « risque critique pour la vie » en supprimant le financement des réparations des écoles alors qu’il était encore chancelier.

Et dans une explosion extraordinaire qui a laissé le numéro 10 sous le choc, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que d’autres s’étaient « assis les bras croisés » pendant la crise et qu’elle avait fait un « putain de bon travail ».

M. Sunak et Mme Keegan ont eu du mal à répondre aux questions sur l’ampleur du problème du RAAC – mais tous deux ont admis que des centaines d’écoles supplémentaires en Angleterre pourraient être affectées par l’effondrement du béton que les 104 bâtiments déjà contraints de fermer.

C’est arrivé comme suit :

De hauts députés conservateurs ont déclaré L’indépendant que Sunak devrait trouver « de l’argent neuf » pour réparer les écoles

Mme Keegan a insisté sur le fait qu’elle ne faisait pas référence aux collègues conservateurs lorsqu’elle a déclaré que d’autres s’étaient « assis sur leur *** ».

Les travaillistes ont commencé à faire campagne sur les réseaux sociaux à partir de la citation de Mme Keegan, affirmant que les conservateurs « veulent que vous les remerciiez » pour l’effondrement des écoles.

Le gouvernement a refusé de dire quand la liste complète des écoles concernées serait finalement publiée.

Mme Keegan a révélé que 1 500 écoles n’ont pas encore répondu à une enquête visant à savoir si elles disposent du RAAC.

Jonathan Slater, ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Éducation (DfE), a révélé que les responsables étaient conscients de la nécessité de reconstruire entre 300 et 400 écoles par an lorsque M. Sunak était au Trésor de 2019 à 2022.

M. Slater a fait part à la BBC de sa « frustration » lorsque le Trésor a déclaré qu’il ne fournirait que 100 dollars par an avant que M. Sunak ne le réduise encore en 2021 à seulement 50 dollars par an.

L’ancien secrétaire permanent s’est dit « absolument étonné de la décision prise par la chancelière ». Lorsqu’on lui a demandé de préciser qui était le chancelier, il a répondu : « Rishi Sunak ».

Rishi Sunak a nié les allégations selon lesquelles il aurait annulé ses projets de construction de nouvelles écoles (Fil PA)

Mais M. Sunak et le numéro 10 ont nié qu’il s’agissait d’une réduction. Le Premier ministre a déclaré que le financement de la réparation de 50 écoles par an était « tout à fait conforme à ce que nous avons toujours fait ».

Les députés conservateurs ont exhorté M. Sunak à maîtriser la crise croissante en proposant un plan de financement, alors que le gouvernement continuait d’insister sur le fait que les réparations du RAAC devraient provenir du budget existant du ministère de l’Éducation.

Un haut député conservateur a déclaré L’indépendant il était « inévitable » que M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt devraient engager de nouveaux fonds pour sortir le parti de la crise. Un autre conservateur haut placé, un ancien ministre, a déclaré L’indépendant: « Si de nouveaux fonds sont nécessaires, il faudra le faire. »

La journée de M. Sunak a empiré lorsque Mme Keegan a été surprise au micro, exprimant ses frustrations face à la réponse au scandale RAAC à la fin d’une interview avec ITV News.

Mme Keegan s’est ensuite excusée et a déclaré qu’elle ne faisait référence à « personne en particulier » lorsqu’elle se plaignait du fait que d’autres personnes étaient « assises sur leur c*** et n’avaient rien fait ».

La secrétaire à l’Éducation a déclaré aux chaînes de télévision qu’il s’agissait d’une remarque « spontanée » faite après que l’intervieweur l’ait pressée très fort.

Mme Keegan a juré en parlant après une interview diffusée (Actualités ITV)

Affirmant qu’elle n’avait pas blâmé d’autres ministres, ni blâmé les chefs d’établissement, elle a ajouté : « C’est également frustrant que nous ayons des questionnaires qui ne sont toujours pas là, nous les avons poursuivis et poursuivis, nous leur avons encore écrit aujourd’hui pour dites que vous devez recevoir vos questionnaires d’ici la fin de la semaine.

Un haut conservateur a suggéré de manière extraordinaire que Mme Keegan essayait de faire sensation pour renforcer son profil en cas d’élection à la direction à la suite des élections générales de l’année prochaine.

Le député a dit L’indépendant: « Je pense qu’elle essaie d’avoir un impact personnel dans le but de se démarquer et de se positionner pour la direction après les élections générales. »

Les travaillistes ont rapidement transformé les commentaires de Mme Keegan en leur dernière publicité d’attaque personnelle contre M. Sunak – quelques jours seulement après avoir affirmé que le Premier ministre ne voulait pas que les écoles soient sûres. « L’école de votre enfant s’effondre littéralement et les conservateurs veulent que vous les en remerciiez », a tweeté le parti.

Le numéro 10 a déclaré qu’il était « évidemment inacceptable » que le secrétaire à l’Éducation prête serment – ​​mais a déclaré que le Premier ministre était satisfait de ses excuses.

Sir Keir Starmer a déclaré que la situation dans son ensemble « tournait à la farce » – affirmant que les commentaires de Mme Keegan montraient « se renvoyer la balle au sein du cabinet ».

Sir Keir Starmer a déclaré que les ministres conservateurs « se renvoyaient la balle » (Getty)

Les travaillistes ont déclaré que le Premier ministre portait une « énorme culpabilité » dans la crise. Sir Keir a déclaré aux radiodiffuseurs : « Des membres du cabinet tentent de rejeter la faute sur d’autres personnes, sur des personnes au sein de leurs propres équipes et de dire, en substance, : « mettez la responsabilité n’importe où, sauf sur le gouvernement ».

Le leader des libéraux-démocrates, Ed Davey, a déclaré : « Il est stupéfiant que dans le même budget dans lequel il a réduit les impôts des banques, Sunak n’ait pas pu trouver l’argent nécessaire pour réparer d’urgence les écoles en ruine. »

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré L’indépendant que M. Sunak n’avait pas clarifié les questions concernant le financement : « Il ne s’agit pas de savoir si 50 écoles par an correspondaient aux dépenses précédentes.

« C’est sa réponse à l’information de M. Slater selon laquelle le Trésor a refusé de financer le nombre de projets de reconstruction d’écoles identifiés comme nécessaires par le DfE – malgré les preuves d’un risque critique pour la vie. »

Travaux correctifs en cours à l’école primaire Mayflower de Leicester, touchée par la RAAC (PENNSYLVANIE)

Après la fermeture de 104 écoles, M. Sunak a insisté sur le fait que 95 pour cent des écoles anglaises n’étaient pas touchées, et Downing Street a déclaré que le nombre total devrait se chiffrer en centaines plutôt qu’en milliers.

Mme Keegan a révélé plus tôt lundi que 1 500 écoles n’avaient pas encore rempli un questionnaire pour dire au gouvernement si elles disposaient du RAAC – la pensée concrète « friable » susceptible de s’effondrer. 450 autres écoles dont le béton est suspecté d’être fragile attendent toujours une enquête officielle.

Les enseignants et les parents des écoles touchées qui ont été contraintes de fermer ont parlé de la « dévastation » provoquée par de nouvelles perturbations. Le retour des cours en ligne est une « perspective effrayante » pour les enfants après Covid, a déclaré un parent dont la classe de sa fille a été évacuée L’indépendant.

Hina Robinson, dont la fille cadette commence la 6e année à l’école primaire Wyburns à Rayleigh, dans l’Essex, a été informée vendredi que sa classe apprendrait à distance pendant quinze jours après l’identification du RAAC.

« Quand [Covid] « C’est arrivé, les enfants ne savaient pas combien de temps cela allait durer, alors ils ont à nouveau ce sentiment », a déclaré la professeure de géographie de 46 ans, ajoutant que les enseignants de l’école de sa fille étaient « dévastés » par ce retour soudain. en ligne.

Malgré l’insistance de M. Sunak sur son engagement à réparer les écoles, le groupe de réflexion de l’Institut d’études fiscales (IFS) a déclaré que les dépenses d’investissement moyennes dans les écoles sont inférieures de 50 pour cent à leur pic de 2010.

Le National Audit Office a indiqué que le ministère de l’Éducation a calculé qu’il lui faudrait environ 5,3 milliards de livres sterling par an de 2021 à 2025 pour entretenir les bâtiments scolaires et atténuer les risques. Le Trésor britannique n’a alloué qu’environ 3,1 milliards de livres sterling par an.