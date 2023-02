Sunak fête ses 100 jours en tant que Premier ministre britannique alors que les problèmes augmentent

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a des syndicats en colère à sa gauche, des législateurs anxieux du Parti conservateur à droite et, au milieu, des millions d’électeurs qu’il doit gagner pour éviter une défaite électorale.

C’est une situation décourageante pour Sunak, qui marque jeudi ses 100 jours au pouvoir, soit plus du double du nombre de son malheureux prédécesseur, Liz Truss. Installé en tant que chef conservateur après que le plan de Truss pour d’énormes réductions d’impôts ait semé la panique, Sunak, 42 ​​ans, a calmé les marchés financiers et évité l’effondrement économique lorsqu’il a pris ses fonctions le 25 octobre.

Ensuite, le plus jeune dirigeant britannique depuis deux siècles – et son premier Premier ministre d’origine sud-asiatique – a promis de maîtriser l’inflation galopante, de faire croître l’économie morose, d’alléger la pression sur le système de santé surchargé et de “rétablir l’intégrité de la politique” après années de scandales sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

Plus facile à dire qu’à faire.

“Les choses qui se sont produites avant que je sois Premier ministre, je ne peux rien y faire”, a déclaré Sunak à un groupe d’agents de santé cette semaine. “Ce dont je pense que vous pouvez me tenir responsable, c’est la façon dont je gère les choses qui surviennent sous ma surveillance.”

Jill Rutter, chercheur principal au groupe de réflexion Institute for Government, a déclaré que Sunak avait réussi à surmonter l’impression que le Royaume-Uni “avait un gouvernement complètement fou”.

“Vous noteriez cela comme la première chose qu’il avait sur sa liste de choses à faire”, a-t-elle déclaré. “Sinon, il est un peu difficile de voir des réalisations concrètes.”

Sunak est un ancien chef du Trésor britannique et sa priorité absolue a été le malaise économique du pays. Le produit intérieur brut reste inférieur à ce qu’il était avant la pandémie de coronavirus, et le Fonds monétaire international a prévu cette semaine que le Royaume-Uni sera la seule grande économie à se contracter cette année, en baisse de 0,6 %.

Sunak blâme les forces mondiales – les perturbations causées par la pandémie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les critiques disent que l’éléphant dans la pièce est le Brexit, qui a entraîné une forte réduction des échanges entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Sunak, partisan de longue date du départ de la Grande-Bretagne du bloc, a insisté mercredi sur le fait que la crise du coût de la vie n’avait “rien à voir avec le Brexit”.

Quelles qu’en soient les causes, Sunak a peu de marge de manœuvre économique. L’inflation annuelle a atteint un sommet de quatre décennies de 11,1 % en octobre et est restée à un douloureux 10,5 % en décembre. Le Royaume-Uni est au milieu de sa plus grande vague de grèves depuis des décennies alors que les infirmières, les ambulanciers paramédicaux, les enseignants, les agents frontaliers et d’autres travailleurs demandent des augmentations de salaire pour compenser la flambée du coût de la vie et le stress d’occuper un emploi dans un secteur public de plus en plus élimé.

Pendant ce temps, une faction au sein du Parti conservateur fait pression pour des réductions d’impôts immédiates afin d’encourager la croissance, malgré les dommages causés par « Trusonomics » il y a quelques mois à peine.

“Nous avons besoin de croissance ou nos dettes vont grossir”, a déclaré cette semaine le législateur Iain Duncan Smith, ancien chef du parti. “Des réductions d’impôt ciblées aideront à atteindre cet objectif.”

Sunak résiste à la fois aux syndicats et aux conservateurs qui réduisent les impôts. Il soutient que des augmentations de salaire à deux chiffres dans le secteur public entraîneraient une inflation encore plus élevée et que “la meilleure réduction d’impôt à l’heure actuelle est une réduction de l’inflation”.

Les économistes disent que l’inflation au Royaume-Uni chutera probablement en 2023, permettant à Sunak de respecter l’un de ses principaux engagements. D’autres objectifs seront probablement plus difficiles à atteindre.

Il cherche à améliorer les relations avec l’UE à 27, et les deux parties ont fait des progrès vers la résolution d’un différend sur les règles commerciales de l’Irlande du Nord qui a pesé sur les entreprises et fermé le gouvernement régional de Belfast.

Mais tout accord mettra en colère les eurosceptiques conservateurs, qui verront probablement le rapprochement avec Bruxelles comme une trahison du Brexit. Un compromis se heurte également à l’opposition des unionistes britanniques d’Irlande du Nord, qui affirment que les contrôles douaniers post-Brexit sapent la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Sunak a également eu du mal à débarrasser le Parti conservateur de sa réputation de scandale et de sordide. Un membre de son cabinet, Gavin Williamson, a démissionné en novembre suite à des allégations d’intimidation. Dimanche, Sunak a limogé le président du parti, Nadhim Zahawi, pour ne pas avoir été clair sur un différend fiscal de plusieurs millions de dollars. Le vice-Premier ministre Dominic Raab fait l’objet d’une enquête sur des allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires.

Le chef du parti travailliste d’opposition, Keir Starmer, a affirmé mercredi que Sunak était “trop ​​​​faible” pour lutter contre les mauvais comportements.

Les électeurs britanniques n’ont pas encore eu leur mot à dire sur Sunak, qui a été choisi comme chef du parti par les 355 députés conservateurs du Parlement. Le gouvernement n’a pas à déclencher d’élections nationales avant la fin de 2024, donc Sunak pourrait avoir du temps de son côté.

Ou peut-être pas. Les conservateurs accusent un retard de 20 points ou plus sur les travaillistes dans les sondages d’opinion, et de mauvais résultats aux élections locales de mai pourraient susciter des appels à un autre changement de chef.

Certains conservateurs aspirent au retour de Johnson, dont les derniers mots au Parlement en tant que Premier ministre – “Hasta la vista, baby” – ont fait allusion à un retour.

Certains analystes disent qu’il est peut-être trop tard pour qu’un chef conservateur évite la défaite. Un sondage Ipsos publié cette semaine, considéré comme précis à 4 points de pourcentage près, a révélé que 66 % des personnes interrogées souhaitaient un changement de parti au pouvoir. Seulement 10 % pensaient que les conservateurs avaient fait du bon travail.

Steven Fielding, professeur de politique à l’Université de Nottingham, compare l’ambiance aux dernières années du gouvernement du Premier ministre John Major, anéanties par le glissement de terrain des élections travaillistes de Tony Blair en 1997 qui a mis fin à 18 ans de régime conservateur.

“Les gens attendent juste qu’ils partent”, a déclaré Fielding. “Et plus ils sont là longtemps, plus (les électeurs) sont irrités avec eux.”

Il a dit que Sunak “fait de son mieux. Mais les gens n’écoutent pas.

