Sunak fait face à une révolte ouverte contre son refus de soutenir les réductions d’impôts

Rishi Sunak tentera de reprendre le dessus avec une répression des avantages sociaux après une première journée torride de la conférence annuelle de son parti au cours de laquelle il a subi la pression de hauts conservateurs au sujet des réductions d’impôts et du HS2.

Après une intervention inutile du ministre Michael Gove – qui a déclaré vouloir une baisse des impôts avant les élections – le Premier ministre a été contraint de résister aux appels à promettre des cadeaux avant le scrutin.

Il a également fait face à de nouveaux appels à s’engager sur la partie nord du HS2 de la part de son propre ancien ministre chargé de la mise à niveau qui a quitté le département le mois dernier, et de l’ancien président du parti conservateur.

C’est arrivé comme suit :

Le secrétaire d’État aux Affaires, Kemi Badenoch, a appelé à ce que le retrait de la Convention européenne des droits de l’homme soit « sur la table »

Liz Truss prête à appeler Sunak à agir sur les réductions d’impôts lors d’un rassemblement de droite

Sunak a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne n’était pas une « risée » à propos du HS2 – malgré l’aveu de Mme Badenoch, les investisseurs sont inquiets

L’ancienne députée conservatrice Nadine Dorries a promis d’assister à la conférence et s’est vantée de la popularité de Boris Johnson.

M. Gove s’est affronté avec son collègue du cabinet Tom Tugendhat au sujet de sa démission de la CEDH

Dans des aveux extraordinaires, même l’étoile montante ultra-loyaliste des conservateurs Ben Houchen, qui a soutenu M. Johnson lors du Partygate, a publiquement suggéré que les conservateurs pourraient ne pas gagner les prochaines élections, tandis que le président du parti, Greg Hands, les a qualifiés d’« outsiders ».

Le chancelier Jeremy Hunt s’engagera lundi à sévir contre les demandeurs d’allocations qui refusent de prendre des « mesures actives » pour trouver un emploi. Dans le même temps, il déclarera que le gouvernement augmentera le salaire vital national à au moins 11 £ de l’heure, augmentant ainsi les salaires de deux millions de travailleurs.

M. Sunak a déclaré que les mesures enverraient « un message clair aux contribuables qui travaillent dur à travers le pays ; notre gouvernement conservateur est de votre côté » et que « le travail acharné devrait payer ».

Le leader conservateur a tenté de se présenter comme le candidat du « changement » lors d’un entretien préalable à la conférence, utilisant ce mot à plusieurs reprises et affirmant qu’il « allait faire les choses différemment ».

Rishi Sunak lors d’une conférence pour les membres conservateurs dimanche soir (via Reuters)

Plus tôt, le secrétaire d’État, M. Gove, avait déclaré à Sky qu’il souhaitait voir « la pression fiscale réduite avant les prochaines élections ». Il a également appelé à des réductions d’impôts pour les familles qui travaillent, à la suite d’informations selon lesquelles le gouvernement envisageait une réforme des droits de succession.

Interrogé sur le commentaire de M. Gove, le Premier ministre a refusé de s’engager sur des réductions d’impôts préélectorales. Il a dit à la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg: « La meilleure réduction d’impôts que nous puissions accorder aux gens est de réduire de moitié l’inflation. »

L’ancienne ministre de l’Intérieur, Dame Priti Patel, a également appelé à des réductions d’impôts « le plus tôt possible », tandis que Sir Iain Duncan Smith a confirmé qu’il avait signé un engagement avec plus de 30 autres députés conservateurs s’engageant à voter contre la déclaration d’automne si elle contenait des augmentations d’impôts.

Le haut conservateur Lord Pickles, ancien président du parti, a déclaré à GB News que la pression fiscale resterait élevée « pendant longtemps » et a averti M. Sunak qu’il devait donner aux électeurs « un peu d’espoir ».

Liz Truss dira lors d’un rassemblement marginal que les impôts sur les entreprises ne devraient pas être normalisés (Fil PA)

Mme Truss devrait apparaître lundi lors d’un événement parallèle – surnommé le « grand rassemblement de croissance britannique » – où elle appellera à des réductions d’impôts aux côtés des anciens ministres Mme Patel et Jacob Rees-Mogg.

L’ancien Premier ministre exhortera M. Sunak à positionner à nouveau les conservateurs comme le « parti des affaires » en réduisant l’impôt sur les sociétés de 25 pour cent à 19 pour cent.

« Nous ne devons pas normaliser les pillages dans les caisses des entreprises », dira Mme Truss, affirmant que les entreprises s’installent à l’étranger en raison de « l’énorme fardeau fiscal » tandis que les petites entreprises ferment leurs portes parce qu’elles « se noient dans les formalités administratives ».

Mais alors que de nouvelles luttes intestines émergeaient, M. Houchen, le maire conservateur de Tees Valley, a pris pour cible Mme Truss et ses alliés « gesticulants » pour avoir promis de voter contre la déclaration d’automne si elle contenait des augmentations d’impôts. L’influent Red Waller a déclaré : « Je pense que cela n’aide pas parce que, pour moi, je considérais cela comme une posture politique. »

M. Houchen a ajouté : « Vous n’influencez pas vraiment la politique, mais ce que vous avez fait, c’est de mettre en place 24 heures supplémentaires de récit d’un groupe de députés conservateurs qui ne sont pas satisfaits et qui disent au Premier ministre de faire A, B et C. »

Kemi Badenoch a rejeté la réduction de l’impôt sur les sociétés mais a soutenu l’idée de quitter la CEDH (Fil PA)

Le secrétaire d’État aux Affaires, Kemi Badenoch, a également rejeté l’appel de Mme Truss visant à réduire l’impôt sur les sociétés à 19 pour cent. « Beaucoup de gens parlent de l’impôt sur les sociétés comme s’il s’agissait d’une solution miracle, mais nous avons toujours le taux le plus bas du G7 », a-t-elle déclaré. Le temps du dimanche.

M. Sunak a également subi une pression croissante de la part des conservateurs du nord à propos du HS2 le premier jour de la conférence à Manchester, après que son ancienne ministre de la mise à niveau, Dehenna Davison, et l’ancien président conservateur Jake Berry se soient joints aux demandes pour que la partie nord soit construite dans son intégralité.

Dans son interview à la BBC, M. Sunak a de nouveau refusé de confirmer le sort de la route vers Manchester. Mais Mme Davison a appelé le Premier ministre à « continuer » avec la route Birmingham-Manchester après L’indépendant a révélé que M. Sunak et M. Hunt étaient en pourparlers pour supprimer la phase 2.

Mme Davison a déclaré à Times Radio qu’elle souhaitait voir la « bonne » décision sur HS2 et que « la section nord est en fait prioritaire ».

M. Sunak a insisté sur le fait que le Royaume-Uni n’était pas une « risée » malgré l’incertitude pour les entreprises concernant le HS2 – mais la secrétaire d’État aux affaires, Mme Badenoch, a admis que les investisseurs internationaux avaient fait part de leurs inquiétudes.

Michael Gove a déclaré qu’il souhaitait une baisse des impôts avant les élections et a affirmé que quitter la CEDH devrait être une « option » pour le numéro 10 (Getty)

Pendant ce temps, M. Gove a accru la pression sur M. Sunak concernant sa politique sur les petits bateaux en soutenant « l’option » de quitter la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Lors d’un événement en marge du groupe de réflexion Onward, M. Gove a déclaré qu’ils devraient « garder toutes les options ouvertes » lorsqu’on lui a demandé si Mme Badenoch était d’accord avec Suella Braverman sur le fait que cette décision devait être « sur la table ».

Mais M. Gove s’est heurté à Tom Tugendhat, un modéré conservateur de haut rang – le ministre de la Sécurité de M. Sunak – qui a déclaré que cela déclencherait de nouveaux problèmes post-Brexit avec l’UE. M. Tugendhat a déclaré : « Je suis toujours ouvert aux idées – j’aimerais connaître les réponses qui les accompagnent… Qu’arrive-t-il à l’Accord du Vendredi Saint ?

Il y avait des signes de problèmes supplémentaires pour M. Sunak lorsque Nadine Dorries, qui devait rester à l’écart de la conférence, a révélé qu’elle se dirigeait finalement vers Manchester. Mme Dorries a également partagé un sondage Opinium montrant que les électeurs pensent que M. Johnson était un meilleur Premier ministre que tout autre dirigeant conservateur depuis 2010.

Les députés conservateurs ont été avertis de « chercher un autre emploi » si leur majorité est inférieure à 8 000. Le stratège Frank Luntz a déclaré que certains conservateurs seraient choqués le jour de l’élection par l’ampleur des réactions négatives à leur encontre.