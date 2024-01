Sunak fait face à l’effondrement des conservateurs alors que les vice-présidents soutiennent la rébellion du projet de loi rwandais | Conservateurs

Rishi Sunak est confronté à un effondrement des conservateurs à propos du projet de loi sur l’expulsion du Rwanda après que deux vice-présidents ont déclaré qu’ils soutiendraient les amendements des rebelles visant à bloquer les lois internationales sur les droits de l’homme.

Lee Anderson et Brendan Clarke-Smith ont défié le Premier ministre en soutenant les contestations de droite du projet de loi, qui sera débattu au Parlement mardi. Ils rejoindront pas moins de 70 autres députés qui envisageraient de s’abstenir ou de s’opposer à la législation controversée.

La rébellion très médiatisée lundi soir de deux députés du « mur rouge » sera considérée comme une menace directe pour l’autorité de Sunak. Le Premier ministre devra désormais envisager de les licencier de leurs fonctions au sein du parti.

Cette décision intervient alors que Sunak tentait de limiter les dommages causés au projet de loi sur la sécurité du Rwanda en menaçant d’ignorer les injonctions de la Cour européenne des droits de l’homme qui bloquent les vols d’expulsion vers le Rwanda.

Anderson, le député d’Ashfield nommé à ce poste en février dernier, a confirmé qu’il se joindrait à une éventuelle rébellion. Il a déclaré qu’il voterait pour les amendements déposés par Robert Jenrick, qui a démissionné de son poste de ministre de l’Immigration à cause de la législation, et par le vétéran conservateur Sir Bill Cash.

«Le projet de loi sur le Rwanda. J’ai signé les amendements Cash & Jenrick. Je voterai pour eux », a-t-il écrit sur X. Clarke-Smith, le député de Bassetlaw, a également confirmé qu’il voterait pour les amendements rebelles. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait limogé, il a répondu : « Nous verrons. Ce n’est pas à moi de décider.

Ils ont été rejoints par Jane Stevenson, secrétaire privée parlementaire au ministère des Affaires et du Commerce, qui a également déclaré lors d’une réunion des nouveaux conservateurs qu’elle soutiendrait les amendements.

Simon Clarke, député conservateur et proche allié de Liz Truss, a déclaré au podcast News Agents qu’il était « disposé, dans l’état actuel des choses, à voter contre » le projet de loi sur le Rwanda car il ne « croit pas qu’il fonctionnera », ajoutant : « Nous devrions ne pas faire monter à nouveau le public britannique sur cette colline.

Un autre député conservateur a appelé davantage de rebelles à soutenir les amendements visant à forcer Sunak à quitter ses fonctions. L’ancienne ministre adjointe Andrea Jenkyns, qui a été limogée du gouvernement par Sunak, a écrit sur X : « J’espère que d’autres choses arriveront et que cela sera accompagné d’un vote de lettres de censure aux 1922. Nous pourrons ainsi avoir un nouveau et véritable chef conservateur. »

Les initiés du gouvernement croient toujours qu’ils franchiront l’étape de l’étape en commission du projet de loi mardi sans amendement, même si le vote clé en troisième lecture de mercredi constitue un défi plus difficile, car il faudrait seulement 29 députés conservateurs pour se rebeller, ou 57 s’abstenir, pour que le projet échoue.

Une source dure a déclaré que Downing Street décrit la droite du parti comme une force épuisée. “Le numéro 10 pense que les rebelles sont un ‘tigre de papier’ et qu’ils ne voteront pas contre”, a déclaré la source.

Une personnalité traditionaliste de premier plan a déclaré qu’elle était surprise du manque de mouvement de la part du numéro 10. « Il y a eu peu, voire aucune, tentatives de sensibilisation à ma connaissance », ont-ils déclaré. “Je pense qu’ils sous-estiment peut-être la colère des députés d’arrière-ban.”

Sunak, le ministre de l’Intérieur, James Cleverly, et les collaborateurs du gouvernement ont passé des semaines depuis qu’ils ont évité de peu une rébellion majeure sur le projet de loi à rencontrer des députés conservateurs qui estiment qu’il est truffé de lacunes et doit être renforcé pour qu’ils puissent le soutenir.

Dans une tentative de dernière minute pour convaincre la droite du parti, Sunak a durci sa rhétorique sur la règle 39, les soi-disant « injonctions pyjama » de la Cour européenne des droits de l’homme. Lorsqu’on lui a demandé directement s’il annulerait les décisions des juges de Strasbourg, Sunak a déclaré à GB News : « Je ne laisserai pas un tribunal étranger nous empêcher de faire décoller les vols et de faire fonctionner cette dissuasion.

« Il y a un article dans le projet de loi qui dit très spécifiquement qu’il appartient aux ministres de décider s’ils doivent se conformer aux décisions de la règle 39, comme on les appelle. Je n’aurais pas inséré cet article dans le projet de loi si je n’étais pas prêt à l’utiliser.

« Maintenant, écoutez, je ne pense pas que Strasbourg interviendra à cause des freins et contrepoids de notre système. Et bien sûr, il y aura des circonstances individuelles que les gens voudront que nous considérions sur la base des faits.

« Mais si vous me demandez, vous savez, y a-t-il des circonstances dans lesquelles je suis prêt à ignorer ces règles ? Alors oui, bien sûr qu’il y en a.

Dans une concession supplémentaire à la droite conservatrice, le numéro 10 a déclaré aux députés que Michael Tomlinson, le ministre de l’immigration clandestine, serait nommé pour gérer toutes les décisions concernant les vols au sol depuis Strasbourg.

Les collaborateurs de Sunak espèrent que confier cette responsabilité à l’ancien vice-président du Groupe de recherche européen de la ligne dure apaisera les inquiétudes de la droite selon lesquelles les injonctions de la règle 39 seront automatiquement suivies.

Pour tenter d’accélérer le processus, le Premier ministre aurait l’intention de déplacer 150 juges du premier tribunal vers le tribunal supérieur, où ils entendraient les appels en vertu de la nouvelle loi. Les juges recevraient également une rémunération supplémentaire pour siéger le soir et le week-end, a indiqué le Times.

La marge de manœuvre de Sunak est encore limitée par les menaces du bloc One Nation, composé de plus de 100 députés modérés, qui ont averti que s’il acceptait des amendements de droite, le projet de loi pourrait constituer une violation du droit international, une ligne rouge pour le procureur général, Victoria. Prentis et le secrétaire à la Justice, Alex Chalk.

Un ancien ministre a déclaré : « Si des accords sont conclus avec la droite sur les amendements au projet de loi, nous aurons un problème. S’il y a des absurdités, nous voterons contre en troisième lecture.»

Cependant, ils ont ajouté : « Les whips ne suggèrent pas que nous sommes sur le point de considérer qu’il s’agit d’un vote de confiance envers le Premier ministre. Mais si le Premier ministre est en danger, des gens comme moi feront probablement ce que nous avons fait la dernière fois et permettront à ce projet de passer.

“Ce ne sera pas avec enthousiasme, mais nous reconnaissons qu’il y a une politique plus large en jeu et que c’est une année électorale.”

Sunak a rejeté la version dure et « complète » du projet de loi rwandais préconisée par l’ancienne ministre de l’Intérieur Suella Braverman, Jenrick et les soi-disant « cinq familles » des caucus de droite conservatrice.

Cela aurait entraîné le blocage de tous les articles de la loi sur les droits de l’homme et aurait permis aux ministres d’ignorer la Convention européenne des droits de l’homme, privant ainsi les demandeurs d’asile de toute possibilité de faire appel de leur expulsion.

Sunak ne souhaite pas poursuivre cette option car il estime que cela constituerait une violation des obligations juridiques du Royaume-Uni en vertu de la CEDH.