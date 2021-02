Sunak fait allusion à l’aide pour les pubs dans Budget après la campagne de taxe sur la bière du top model

Elle appelle à une réduction d’au moins 25 pour cent des taxes sur la bière, avertissant que sans plus de soutien, l’industrie des pubs pourrait être «détruite» juste au moment où les Britanniques veulent sortir et célébrer la sortie du lock-out.

Et il a déclaré que les pubs bénéficieraient de la subvention unique de redémarrage d’une valeur pouvant atteindre 18000 £ annoncée aujourd’hui pour aider les entreprises hôtelières et les détaillants à sortir du verrouillage.

«C’est plus de 150 000 entreprises – des pubs comme le sien et dans tout le pays. Elle emploie plus de 2 millions de personnes, et ces personnes sont de manière disproportionnée des jeunes femmes et des personnes à faible revenu.