Sunak “faible” ne doit pas “dériver vers l’apaisement” dans les pourparlers avec le président chinois Xi, prévient l’ancien chef conservateur

Rishi Sunak a été accusé de “dériver vers l’apaisement” après avoir organisé à la hâte des pourparlers de dernière minute avec le dirigeant chinois Xi Jinping lors du sommet du G20.

La réunion en marge du rassemblement des dirigeants en Indonésie mercredi a été organisée après que M. Sunak a signalé qu’il assouplissait sa position sur la Chine, décrivant le géant d’Extrême-Orient comme un “défi” plutôt qu’une “menace” pour la sécurité nationale britannique. Leur rencontre survient un jour après des rencontres entre M. Xi et Joe Biden et Emmanuel Macron.

Downing Street a insisté sur le fait que le Premier ministre serait « lucide » dans ses interactions avec M. Xi et continue de considérer Pékin comme une menace économique pour le Royaume-Uni.

Mais ils ont dit qu’il reconnaissait que la position mondiale de premier plan de la Chine dans le monde moderne signifiait qu’une relation “franche et constructive” était nécessaire sur des questions allant du réchauffement climatique à la guerre en Ukraine et à la santé mondiale.

La décision de M. Sunak de rencontrer M. Xi a déclenché l’alarme du faucon conservateur chinois Sir Iain Duncan Smith, qui est l’un des sept parlementaires soumis à des sanctions de Pékin en raison de leurs condamnations franches de ses actions au Xinjiang et à Hong Kong.

L’ancien chef conservateur a déclaré: “Je crains que l’actuel Premier ministre, lorsqu’il rencontrera Xi Jinping, ne soit perçu comme faible car il semble maintenant que nous dérivons vers l’apaisement avec la Chine, ce qui est un désastre comme c’était le cas dans le années 1930 et il en sera ainsi maintenant.

«Ils ne comprennent que la force et la force du but. Xi Jinping le verra comme un leader faible et c’est ainsi que se comporte Xi Jinping.

Bob Seely, membre conservateur du comité des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré: «Bien sûr, nous devons parler, mais nous ne pouvons pas normaliser les relations.

“Premièrement, la Chine est plus agressive envers Taiwan, pas moins. Deuxièmement, nous devenons dangereusement trop dépendants de la Chine pour nos chaînes d’approvisionnement économiques, et troisièmement, leurs violations des droits de l’homme ne s’améliorent pas.

Le militant Luke de Pulford de l’Alliance interparlementaire sur la Chine a mis en garde : « Le gouvernement de Xi Jinping est génocidaire, déchire les traités internationaux et refuse de respecter les règles commerciales. Pendant des décennies, nous avons nourri la bête, qui est maintenant devenue un monstre si puissant qu’il est peut-être trop tard pour s’arrêter.

“Le Premier ministre ne peut pas laisser Xi Jinping penser qu’il s’en est tiré, signalant que les affaires sont comme d’habitude. Tous les yeux sont désormais rivés sur Rishi Sunak. Il doit défendre la Grande-Bretagne, les normes internationales et les droits de l’homme et défendre sans équivoque nos valeurs, en s’en tenant au plan qu’il a présenté pendant la campagne électorale.

Les relations de la Grande-Bretagne avec la Chine se sont effondrées depuis que Theresa May a été la dernière Premier ministre à rencontrer M. Xi, lors d’une visite à Pékin en 2018.

Londres et Pékin sont en désaccord sur les mauvais traitements infligés aux Ouïghours musulmans, la répression des manifestations dans l’ancienne colonie de Hong Kong et l’exclusion par le Royaume-Uni des entreprises chinoises des contrats nucléaires et de communication sensibles.

Lors de la course à la direction conservatrice de l’été, M. Sunak a qualifié la Chine de “plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne et la sécurité économique et nationale du monde” et a promis une série de mesures pour contrer son influence.

Mais à son arrivée en Indonésie, il a considérablement réduit sa rhétorique, affirmant que la Chine était “sans aucun doute la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique”, mais qu’en termes de sécurité nationale, il s’agissait d’un “défi systémique” plutôt que d’une “menace”. .

Ses commentaires ont amené le Royaume-Uni à s’aligner sur une récente évaluation américaine et ont clairement indiqué que M. Sunak ne poursuivrait pas le plan de son prédécesseur Liz Truss visant à faire de la Chine une “menace”, aux côtés de la Russie, dans l’examen intégré officiel de la Grande-Bretagne sur la sécurité, la défense et la politique étrangère. priorités.

Joe Biden et Xi Jinping se serrent la main au G20

Mais le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, a déclaré: «L’échec du gouvernement à produire sa stratégie chinoise promise depuis longtemps, après des années où différents premiers ministres conservateurs ont basculé entre parler dur et agir doucement, laisse Sunak dans une position de faiblesse lors de sa rencontre avec le président Xi. .

« Les travaillistes effectueraient un audit complet des relations entre le Royaume-Uni et la Chine. Nous ne ferions aucun compromis sur la sécurité nationale de la Grande-Bretagne, ne soulèverions pas les préoccupations en matière de droits de l’homme et l’échec de la Chine à condamner la guerre illégale de Poutine, tout en nous engageant sur le changement climatique, le commerce et la santé mondiale.”

Les efforts de M. Sunak pour réduire les tensions avec Pékin ont fait écho à la position de Joe Biden lors de ses premiers entretiens en personne en tant que président avec M. Xi lundi, au cours desquels il a tenté de positionner la relation entre leurs deux superpuissances comme une relation de concurrence et non de conflit.

S’adressant aux journalistes voyageant avec lui au lieu du sommet de Bali, le Premier ministre a utilisé à un moment donné l’expression “menace systémique” pour décrire la Chine, mais s’est rapidement corrigé en “défi systémique” et a utilisé cette terminologie pour le reste de ses commentaires.

“Mon point de vue est que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts et qu’elle représente la plus grande menace étatique pour notre sécurité économique”, a déclaré M. Sunak. “Je pense que ce point de vue, soit dit en passant, est très aligné sur nos alliés.”

Mais il a ajouté: “Je pense aussi que la Chine est un fait incontestable de l’économie mondiale et nous ne pourrons pas résoudre des défis mondiaux communs comme le changement climatique ou la santé publique, ou même traiter avec la Russie et l’Ukraine, sans avoir un dialogue avec eux.

La tentative apparente de désamorcer les tensions est intervenue alors que M. Biden a adopté un ton conciliant lors de sa réunion à la veille du sommet avec M. Xi dans un hôtel de luxe de Bali.

Après des discussions de plus de trois heures, M. Biden a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une “nouvelle guerre froide” avec la Chine et a déclaré qu’il ne croyait pas que Pékin avait des plans imminents pour envahir Taïwan.

Pour sa part, M. Xi – voyageant à l’étranger pour la deuxième fois seulement depuis le début de la crise de Covid – a déclaré que les relations sino-américaines « ne devraient pas être un jeu à somme nulle dans lequel vous montez et je tombe ».

Dans une percée diplomatique bienvenue pour l’Occident, M. Xi a adopté une position nettement plus dure à l’égard de la Russie, se joignant à M. Biden pour condamner les menaces nucléaires de Moscou contre l’Ukraine.

Downing Street a déclaré que M. Sunak était prêt à soulever des questions relatives aux droits de l’homme avec M. Xi et s’est dit convaincu que les électeurs reconnaîtraient que les relations avec les puissances étrangères étaient inévitablement “complexes et nuancées”.

“Les défis posés par la Chine sont systémiques, ils sont à long terme, et c’est un pays fondamentalement différent avec des valeurs fondamentalement différentes des nôtres”, a déclaré le porte-parole officiel du Premier ministre. “Mais de même, aucune des questions dont nous discutons au G20 – que ce soit l’économie mondiale, l’Ukraine, le changement climatique, la santé mondiale – aucune d’entre elles ne peut être résolue sans une action coordonnée des principales économies du monde et bien sûr cela inclut la Chine. .”

Un autre des députés sanctionnés, le conservateur Tim Loughton, a déclaré que le Premier ministre devrait mettre la suppression des mesures à leur encontre “en tête de son ordre du jour” lors des pourparlers avec M. Xi.

“La Chine est peut-être loin d’être notre alliée, mais cela n’aide personne s’ils continuent à agir comme un ennemi de l’Occident”, a déclaré M. Loughton. «Il y a beaucoup de choses dont le Premier ministre doit discuter avec la Chine, mais cela doit être fait de manière totalement franche et honnête.

“Et cela commence par la compréhension par la Chine qu’elle ne peut pas utiliser les tactiques qu’elle déploie pour réprimer son propre peuple en Chine contre ceux qui s’expriment en Occident.

“Il ne peut pas continuer à acheter une influence malveillante dans les projets d’infrastructure, les salles de réunion et les campus universitaires de manière aussi sournoise et le Premier ministre doit demander à Xi d’en rendre compte. ”

La présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, Alicia Kearns, députée conservatrice et membre du China Research Group, s’est félicitée de la rencontre de Sunak avec M. Xi.

“Il est important qu’ils se rencontrent pour éviter les erreurs de calcul”, a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvons pas simplement couper la Chine, nous devons travailler pour créer un espace de dialogue, de défi et de coopération.”