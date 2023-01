Sunak exhorté à accepter l’amendement des députés rebelles pour renforcer la sécurité en ligne des enfants

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un ancien chef conservateur exhorte Rishi Sunak à accepter un amendement qui garantirait que les patrons des médias sociaux “sont punis” pour ne pas avoir protégé les enfants sur leurs plateformes.

Le Premier ministre fait face à une importante rébellion d’arrière-ban alors que les députés conservateurs font pression pour que les patrons des médias sociaux soient tenus pénalement responsables s’ils n’empêchent pas les mineurs de voir du contenu préjudiciable en ligne.

Près de 50 rebelles, dont l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel et l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan-Smith, ont apposé leur nom sur le changement proposé au projet de loi sur la sécurité en ligne.

Sir Iain a déclaré que la protection actuelle offerte par le projet de loi était “faible” et a exhorté les ministres à accepter l’amendement en ce qui concerne les Lords.





Il est temps que nous nous coordonnions tous ensemble et veillons à ce qu’ils ne s’en tirent pas avec ce système très laxiste de protection des enfants Sir Iain Duncan Smith

Il a déclaré que les enfants avaient besoin de plus de garanties contre la vision de «pornographie extrême» et de matériel sur le suicide.

Cela vient au milieu d’un rapport dans The Sun On Sunday selon lequel M. Sunak et la secrétaire à la Culture Michelle Donelan étaient “presque d’un accord” avec les rebelles alors que d’autres rejoignaient leurs rangs.

Le député conservateur vétéran Sir Bill Cash, dans un article du Daily Telegraph, a déclaré que les dirigeants de l’amendement étaient “maintenant en discussions sérieuses et constructives avec le secrétaire d’État” et ont appelé à une “percée décisive”.

Les travaillistes soutenant l’amendement, l’absence de compromis placerait le Premier ministre sur la bonne voie pour sa première défaite aux Communes s’il était soumis à un vote mardi lors de l’étape du rapport.

S’adressant à LBC, Sir Iain a déclaré: «C’est faisable.

«Nous avons toutes sortes de bêtises terribles et préjudiciables sur Internet, du suicide jusqu’à des niveaux extrêmes de pornographie destinée aux enfants et d’abus en général.

“Il est temps que nous nous coordonnions tous et veillons à ce qu’ils ne s’en tirent pas avec ce système très laxiste de protection des enfants.”

Il a ajouté: « Si le gouvernement est d’accord avec cela, et j’espère que ce sera le cas, il voudra probablement modifier cela dans les Lords et le faire d’une manière qui, selon eux, couvre certains des éléments techniques qui peuvent aller bien ou peut mal tourner.

“Je pense qu’il est tout à fait possible que cela se produise et qu’ils (les entreprises de médias sociaux) ne devraient pas être si gros qu’ils ne peuvent pas être punis pour leur échec.”

L’ancien ministre a déclaré que des responsabilités pénales pour les hauts responsables des médias sociaux avaient été introduites ailleurs en Europe, y compris en Irlande.

Il a décrit Dublin comme ayant un “régime beaucoup plus strict” en matière de sécurité sur Internet, bien qu’il soit le siège européen d’une série de grands géants de la technologie.

L’amendement rebelle cherche à introduire une nouvelle clause dans le projet de loi sur la sécurité en ligne pour “ériger en infraction le fait pour le fournisseur d’un service d’utilisateur de ne pas se conformer aux obligations de sécurité protégeant les enfants” qui sont énoncées dans le projet de loi.

Mme Donelan a déclaré la semaine dernière qu’elle “n’excluait pas” une telle proposition, tandis que le n ° 10 a déclaré qu’il examinerait l’amendement avant le retour du projet de loi.

Dans sa forme actuelle, la nouvelle loi sur la sécurité sur Internet obligerait les entreprises technologiques à supprimer les contenus illégaux de leurs plateformes, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des enfants contre les contenus préjudiciables.

Les plateformes de médias sociaux et autres sites de contenu générés par les utilisateurs qui enfreignent ces règles s’exposeraient à de lourdes amendes de la part du nouveau régulateur du secteur, Ofcom.

Mais la loi proposée ne tiendrait les patrons de la technologie responsables que pour avoir omis de fournir des informations au chien de garde.

L’association caritative pour enfants NSPCC et les parents d’enfants qui se sont suicidés après avoir visionné des contenus préjudiciables ont soutenu l’amendement visant à élargir cette responsabilité.

Molly Russell avait 14 ans lorsqu’elle s’est suicidée en 2017 après avoir visionné des contenus nuisibles liés à l’anxiété, à la dépression, à l’automutilation et au suicide sur les réseaux sociaux.

Son père, Ian Russell, a déclaré que l’inclusion de la responsabilité des cadres supérieurs dans le projet de loi était un moyen de “concentrer l’esprit des patrons de la technologie pour s’assurer que leurs plateformes sont des espaces en ligne sûrs pour les enfants”.