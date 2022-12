Sunak exhorté à abandonner la limite “d’une cruauté indicible” pour deux enfants et le plafond des prestations

Rishi Sunak a été exhorté à abandonner des politiques « indiciblement cruelles » afin de sortir un demi-million de personnes de la pauvreté. La députée du Parti national écossais, Kirsten Oswald, a exhorté le Premier ministre à revenir sur sa décision de soutenir la limite de deux enfants et les politiques de plafonnement des prestations fixées par ses prédécesseurs. Les ménages de plus de deux enfants qui demandent un crédit universel ou un crédit d’impôt pour enfant ne reçoivent plus de fonds supplémentaires. Il s’applique aux enfants supplémentaires nés après le 6 avril 2017, mais des exemptions s’appliquent à ceux qui ont eu des enfants dans une naissance multiple ou des enfants conçus à la suite d’un viol ou de la coercition. Cependant, les exemptions ont suscité la controverse car les femmes doivent divulguer qu’elles ont été violées pour être éligibles – ce que l’on appelle la clause de viol. Le gouvernement écossais atténue actuellement le plafond des prestations et les prestations de sécurité sociale décentralisées ne sont pas soumises à la limite de deux enfants et à la clause de viol. Les dernières statistiques montrent qu’environ 787 000 ménages au Royaume-Uni demandent des prestations avec trois enfants ou plus. Près de la moitié sont touchés par la politique des deux enfants, des experts de l’Institut de recherche sur les politiques publiques, du Congrès des syndicats et du Groupe d’action contre la pauvreté des enfants citant la restriction comme le principal facteur de pauvreté. Un rapport conjoint suggère que l’abandon des politiques réduirait la pauvreté des enfants de 300 000 et sortirait 500 000 personnes de la pauvreté globale. Oswald, qui est la porte-parole de son parti pour les femmes et l’égalité, a déclaré: “Le nouveau Premier ministre a fait grand cas de sa volonté de rompre avec ses prédécesseurs et de renier des politiques clés qui avaient clairement un impact désastreux, et compte tenu du bilan honteux des conservateurs successifs premiers ministres sur la lutte contre la pauvreté des enfants, il doit être prêt à le faire à nouveau en 2023. «La politique de limite de deux enfants, avec sa clause de viol impitoyable, est la seule du genre au monde – cela en dit long. “Avec le plafond des prestations, que le gouvernement écossais atténuera dans le cadre de sa compétence, les deux politiques sont indiciblement cruelles et doivent disparaître.” Oswald a déclaré qu’aucune politique n’existerait dans une Écosse indépendante. Elle a ajouté: “Les supprimer en janvier pourrait sortir un demi-million de personnes de la pauvreté avant Noël l’année prochaine, ou, espérons-le, bien avant cela. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

« Ces deux politiques exacerbent la pauvreté des enfants et sapent nos efforts en Écosse pour y remédier.

«Cela libérerait également de l’argent que le gouvernement écossais utilise pour protéger les gens du plafond des prestations en Écosse.

“J’exhorte Rishi Sunak à effectuer un autre demi-tour et à faire de l’abolition de ces politiques la première chose qu’il fera au retour du Parlement.”

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Les derniers chiffres montrent qu’il y avait 200 000 enfants de moins dans la pauvreté absolue après les coûts de logement par rapport à 2019-20.

«Mais nous reconnaissons que les familles sont aux prises avec la hausse des prix et notre priorité sera toujours de soutenir les plus vulnérables, c’est pourquoi nous protégeons des millions avec au moins 1 200 £ de paiements directs tandis que notre garantie de prix de l’énergie permet aux ménages d’économiser 900 £ en moyenne. .

« La politique des deux enfants signifie que les familles bénéficiant d’allocations sont invitées à prendre les mêmes décisions financières que les familles qui ne vivent que du travail, notamment en tenant compte de notre offre complète de garde d’enfants pour les parents qui travaillent et des allocations familiales pour tous les enfants.

“Il existe des exemptions et des garanties prudentes en place dans la politique pour protéger les personnes dans les circonstances les plus vulnérables.”