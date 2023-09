Sunak évite les questions sur la suppression de l’extension nord du HS2

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a refusé de garantir que HS2 se connecterait un jour à Manchester, après L’indépendant a révélé qu’il prévoyait de supprimer la partie nord du projet historique de train à grande vitesse.

Le Premier ministre a été interrogé sur la question après que cette publication ait rapporté que lui et le chancelier Jeremy Hunt avaient discuté d’une proposition visant à procéder à des coupes budgétaires importantes, avec des discussions secrètes baptisées « Projet Redwood ».

Un devis vu par L’indépendant montre que le gouvernement a déjà dépensé 2,3 milliards de livres sterling pour la deuxième étape du chemin de fer à grande vitesse reliant Birmingham à Manchester, mais que l’abandon de la phase nord permettrait d’économiser jusqu’à 34 milliards de livres sterling.

M. Sunak a profité d’une conférence de presse mercredi pour annoncer qu’il affaiblissait les engagements environnementaux nets zéro – affirmant que c’était le début d’une « série de décisions à long terme » pour changer la direction du pays.

Lorsqu’on lui a demandé après son discours au n°10 si HS2 ferait partie de ces changements et s’il pouvait s’engager sur la ligne reliant Euston et le centre de Manchester, il a répondu : « Je ne vais pas spéculer sur beaucoup d’autres choses que les gens seront parler de. »

Andrew Adonis, l’architecte travailliste de HS2, a déclaré L’indépendant: « Aujourd’hui, c’est un grand pas en arrière par rapport à nos engagements climatiques. Ce n’est clairement pas une priorité pour Rishi Sunak.

Condamnant la « stupidité totale » de l’idée de couper la partie nord, Lord Adonis a déclaré : « Le train à grande vitesse augmenterait considérablement la capacité ferroviaire, réduirait les émissions de carbone et réduirait le transport aérien intérieur entre l’Écosse et Londres. »

Les propositions du projet Redwood visant à supprimer la deuxième phase du HS2 pourraient désormais être abandonnées suite à la réaction furieuse des maires du Nord, des chefs d’entreprise et des députés conservateurs.

Une source proche des discussions a déclaré que les deux hommes avaient eu « froid aux yeux » après la réaction de colère, ainsi que les avertissements selon lesquels cela coûterait des voix au parti aux élections générales.

Travaux HS2 à la gare de Curzon Street, Birmingham (Getty Images)

Le projet de chemin de fer est destiné à relier Londres, les Midlands et le nord de l’Angleterre, mais il a été en proie à des retards et à des coûts exorbitants. Les ministres ont déjà décidé de suspendre certaines parties du projet et même d’en supprimer des sections dans le nord.

Le tronçon est vers Leeds a été abandonné en 2021 et il a été confirmé en mars que la construction entre Birmingham et Crewe serait retardée de deux ans et que les services ne pourraient pas entrer dans le centre de Londres avant les années 2040.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a annoncé que les travaux à Euston seraient suspendus pendant deux ans, les coûts ayant grimpé à 4,8 milliards de livres sterling, contre un budget initial de 2,6 milliards de livres sterling.

Cette pause signifie qu’Old Oak Common sera la seule gare ferroviaire de Londres lorsque les services à destination et en provenance de Birmingham Curzon Street commenceront entre 2029 et 2033. Les passagers voyageant devront emprunter les services de la ligne Elizabeth pour poursuivre leur voyage vers le cœur de la capitale.

Les travaillistes ont accusé les conservateurs de « grande trahison ferroviaire » à la suite de spéculations selon lesquelles le tronçon de Manchester pourrait être supprimé.

Sir Keir Starmer a déclaré que les travaillistes construiraient le HS2 si M. Sunak abandonnait la route nord-ouest, mais il n’est pas clair si les travaillistes restaureraient la route est vers Leeds.

Les travailleurs ont clairement fait savoir qu’ils ne voulaient pas aller plus loin que le gouvernement en promettant de mener à bien le projet dans son intégralité, car ils auraient alors besoin de trouver des financements supplémentaires.

« Nous l’avons toujours soutenu et je pense que le gouvernement doit mettre fin au chaos maintenant, faire une déclaration et indiquer clairement qu’il tiendra les promesses qu’il a faites », a-t-il déclaré aux médias lors d’une visite au président français Emmanuel Macron en 2017. Paris.