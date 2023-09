Sunak évite les questions HS2 et accuse Covid de la faillite des chemins de fer | Nouvelles

Rishi Sunak a imputé la défaillance des chemins de fer britanniques à la pandémie de Covid, refusant à plusieurs reprises d’exclure la suppression de la partie nord du HS2 dans une série d’entretiens atroces.

Lors d’une série d’entretiens avec des animateurs de radio locaux de la BBC, le Premier ministre a déclaré que la gestion des services ferroviaires était « très difficile » car la pandémie avait poussé les gens à « cesser de voyager sur le réseau ferroviaire ».

« Il y a évidemment eu des défis sur le réseau ferroviaire de manière plus générale, et cela s’étend à tout le pays à cause de la pandémie », a déclaré M. Sunak interrogé par Joanita Musisi de la BBC York sur les raisons pour lesquelles il a « aussi laissé tomber les passagers ferroviaires du Nord ».

« C’était mauvais avant la pandémie, Premier ministre », a répondu le présentateur.