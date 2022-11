Sunak évite le meurtre d’un journaliste lors de discussions avec le prince saoudien

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak n’a pas évoqué le cas du journaliste assassiné Jamal Khashoggi lorsqu’il a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman lors du sommet du G20 aujourd’hui.

Au lieu de cela, la réunion en Indonésie s’est concentrée sur les appels du Royaume-Uni au royaume du désert riche en pétrole pour aider à faire baisser les prix de l’énergie en augmentant la production en réponse à la perturbation des approvisionnements en provenance de Russie.

Downing Street a déclaré que M. Sunak avait souligné l’importance des progrès en matière de réforme sociale – et en particulier les droits des femmes – dans l’État arabe conservateur, mais n’avait pas mentionné l’assassinat de Khashoggi en 2018 à l’ambassade saoudienne à Istanbul.

Une enquête de la CIA a conclu que ben Salmane avait ordonné le meurtre et le commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a tenu l’État saoudien responsable de “l’exécution extrajudiciaire préméditée” de Khashoggi, qui était un critique régulier de la monarchie saoudienne.

Cependant, le prince héritier – connu sous le nom de MBS – nie avoir eu connaissance du complot, et huit personnes anonymes ont été emprisonnées en Arabie saoudite en relation avec la mort de Khashoggi.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que Sunak et MBS “ont discuté de l’importance de la poursuite de la coopération entre le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite face aux menaces à la sécurité régionale et à l’instabilité économique internationale”.

Le porte-parole a ajouté: “À la lumière de l’augmentation mondiale des prix de l’énergie provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Premier ministre a déclaré qu’il espérait que le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite pourraient continuer à travailler ensemble pour stabiliser les marchés de l’énergie.

« Les dirigeants ont également partagé leur inquiétude face aux menaces à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient, y compris l’activité déstabilisatrice de l’Iran dans la région.

Le journaliste Jamal Khashoggi était un critique persistant de la famille royale saoudienne (PA)

« Le Premier ministre s’est félicité des solides relations commerciales et de la collaboration en matière de défense et de sécurité entre nos deux pays, et les dirigeants se sont engagés à rechercher des opportunités pour approfondir les liens d’investissement dans les industries stratégiques.

“Le Premier ministre s’est réjoui de continuer à renforcer les relations entre le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite, notant l’importance de nouveaux progrès sur les réformes sociales, y compris sur les droits et libertés des femmes dans le royaume.”