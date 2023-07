Sunak et Starmer s’affrontent au sujet du NHS et des dépenses dans les derniers PMQ avant les élections partielles – La politique britannique en direct

08h37 HAE PMQ – verdict instantané

Les derniers PMQ avant les vacances d’été comptent un peu plus que d’habitude car, dans des circonstances normales, si un dirigeant fait mal, il peut se rattraper une semaine plus tard. Mais si vous échouez juste avant l’ajournement estival, vous ne pourrez vous racheter qu’en septembre, et vos députés passeront l’été avec un rappel de votre inutilité bien frais dans la mémoire. Dans cet esprit, Keir Starmer devrait se sentir très à l’aise cet après-midi. Même ces anciens conseillers impliqués dans le complot improbable, voire dingue, du défi du leadership décrit par le i cette semaine devrait probablement admettre qu’il a fait du bon travail.

Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles Starmer a remporté ce confortablement. Il a commencé par une question conventionnelle et simple – qui implique – de devoir admettre – quelque chose d’embarrassant, et cela a fait un point décent sur les listes d’attente des hôpitaux, et il a aiguilleté Rishi Sunak avec une question sur le statut de non-dom. Beaucoup plus mémorables, cependant, étaient deux moqueries sur Sunak qui manquait des PM deux fois de suite, dont au moins une semblait spontanée, et toutes deux étaient drôles. Souligner que Sunak s’était également trompé d’âge a été un franc succès, notamment parce que cela vous fait vous demander pourquoi ils ne peuvent pas s’additionner dans le numéro 10. La date de naissance de Starmer n’est pas un secret; c’est sur Wikipédia.

Ce qui était beaucoup plus important, cependant, était la décision de Starmer d’attaquer le plan de main-d’œuvre du NHS au motif que le gouvernement n’a pas expliqué comment il sera financé. C’est ce qu’il a dit lorsqu’il a soulevé le point pour la deuxième fois.

Quand [Sunak] dit que le plan de main-d’œuvre était entièrement chiffré, je n’ai jamais vu le chancelier plus perplexe. Cela fait moins d’un an que son parti a fait chuter l’économie avec ses engagements de dépenses non financés et il n’a rien appris. Alors, permettez-moi de poser la question d’une autre manière : ses dépenses non chiffrées proviennent-elles de nouvelles hausses d’impôts, de nouvelles réductions, ou s’agit-il simplement de la dernière promesse de tomber de l’arbre monétaire magique des conservateurs ?

En réponse, Sunak a déclaré que la déclaration d’automne montrerait d’où venait l’argent, ce qui confirmait à moitié le point de Starmer. Pour l’instant, on ne sait pas d’où vient le financement.

Lorsque les partis d’opposition sont faibles ou nerveux, ils s’en tiennent à un territoire familier. Lorsqu’ils sont sur l’ascendant, ils attaquent soi-disant la propriété de leurs rivaux. Les conservateurs ont par le passé laissé entendre qu’ils voulaient combattre l’élection sur la responsabilité économique, mais Starmer et ses collègues ont maintenant en fait déclaré «Allez-y», avec Rachel Reeves essayant de surpasser George Osborne sur la responsabilité budgétaire, Lucy Powell ne s’appropriant qu’hier « il ne reste plus d’argent » comme argument et maintenant Starmer marque les conservateurs comme le parti de l’arbre à argent magique.

L’économie du positionnement de Labour peut être très discutable. Mais la politique est claire; Starmer détourne le territoire électoral où les conservateurs se croyaient imprenables.

Sunak a eu des PMQ difficiles mais cela aurait pu être bien pire. Il est probablement sur le point de perdre trois élections partielles, et ses cotes d’approbation ont atteint leur niveau le plus bas, selon YouGov, depuis qu’il est devenu Premier ministre. Dans ces circonstances, le fait qu’il puisse en quelque sorte tenir sa place, et le fait que ses députés ne se soient pas retournés contre lui, doivent compter comme un bonus.

La cote de préférence nette de Rishi Sunak est tombée au plus bas depuis qu’il est devenu Premier ministre Favorable : 25 % (-2 du 20 au 21 juin)

Défavorable : 65% (+4)

NET : -40 (moins six)https://t.co/Dd7oGbFRGl pic.twitter.com/yzly91mNMv – YouGov (@YouGov) 19 juillet 2023

La principale ligne d’attaque de Sunak était de défier Starmer de dire s’il pense ou non que les consultants hospitaliers méritent une augmentation de salaire supérieure à celle qu’ils obtiennent. Dans le contexte des PMQ, il s’agit d’un stratagème faible, car ce n’est pas le travail de Starmer de répondre aux questions, et au moins deux fois l’orateur a réprimandé le PM pour être « hors sujet ». Mais cela ne signifie pas que ces questions n’ont pas de saillance. Starmer peut les éviter dans les PMQ, et non dans un studio d’interview.

Ce qui était également intéressant, c’était l’émergence improbable de Sunak en tant que champion des droits des homosexuels. Il n’avait pas à annoncer les excuses aux vétérans LGBT dans les PMQ, et il a fermement condamné les pratiques de conversion inattendues en réponse à une question d’Alicia Kearns. (Voir 12h32.) Peut-être n’est-ce qu’une tentative d’annuler les affirmations selon lesquelles les directives trans du gouvernement pour les écoles (voir 11h49) marqueront le début d’une campagne de guerre culturelle laide, mais même si vous doutez de sa sincérité, il est intéressant de noter que il a ressenti le besoin de présenter ses références libérales comme ça.