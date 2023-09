Sunak et Hunt seront « fous d’annuler HS2 », déclare Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a averti Rishi Sunak et Jeremy Hunt qu’ils seraient fous d’annuler la liaison ferroviaire HS2 vers Manchester.

Supprimer ou retarder la ligne reviendrait à « trahir le nord du pays et tout le programme de nivellement par le haut », a déclaré M. Johnson – un jour après que Sunak ait subi une série d’entretiens meurtriers au cours desquels il a refusé de confirmer que le projet ferroviaire à grande vitesse continuer au-delà de Birmingham.

L’ancien Premier ministre a demandé à son successeur et au chancelier de « cesser de rire et de passer à autre chose ».

Il s’agit d’un « moment crucial » pour le Royaume-Uni, « un moment où nous devons montrer, en tant que pays, que nous avons toujours le courage et l’ambition nécessaires ».

Des investisseurs valant des « milliards » « regardent et attendent de voir s’ils auraient raison d’investir dans le talent et le génie de ces grandes villes du Nord. Les bonnes liaisons de transport constituent un élément essentiel de leurs calculs. Ils ont besoin de certitude, et ils en ont besoin maintenant. Arrêtons de rire et passons à autre chose », a-t-il écrit dans une chronique pour Mail+.

The Independent a révélé pour la première fois que le Premier ministre était en pourparlers secrets sur le « Projet Redwood » avec le chancelier Jeremy Hunt pour supprimer la partie nord du projet, de Birmingham à Manchester.

Cette révélation a suscité un tollé général, y compris de la part d’anciens dirigeants conservateurs comme David Cameron.

M. Sunak subira une pression croissante sur HS2 dans les prochains jours alors qu’il tiendra la conférence de son parti à Manchester.

Cet événement sera considéré comme le coup d’envoi des prochaines élections générales.

Mais cela risque d’être éclipsé par la querelle autour du HS2, sur fond d’accusations selon lesquelles le Premier ministre trahirait les électeurs du Nord. Les entreprises ont également averti que le gouvernement risquait de nuire à sa réputation internationale en prenant des promesses qui nécessiteraient d’énormes investissements sur plusieurs années, puis en ne tenant pas ses promesses.

Jeudi, les chefs d’entreprise ont exhorté M. Sunak à cesser de « tergiverser » et à révéler enfin l’avenir du HS2. Leur appel est intervenu après que le Premier ministre a refusé à 12 reprises d’exclure la suppression de la partie nord.

Dans une série d’entretiens atroces avec les stations de radio locales de la BBC, M. Sunak a refusé à plusieurs reprises de s’engager dans la deuxième phase de la liaison ferroviaire – et a plutôt suggéré que la réparation des nids-de-poule était « la priorité numéro un » et a blâmé Covid pour la faillite des chemins de fer.