Sunak et Biden se rencontreront au Royaume-Uni au milieu des divisions sur le projet américain d’envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine | Nouvelles du Royaume-Uni

Le président américain Joe Biden s’envolera pour le Royaume-Uni dimanche au milieu des tensions suscitées par sa décision d’envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine.

Air Force One devrait atterrir à l’aéroport de Stansted ce soir avant que M. Biden ne rencontre à la fois Rishi Sunak à Downing Street et le roi au château de Windsor lundi.

L’escale de M. Biden en Grande-Bretagne précède une crise de deux jours Sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, mardi, au cours de laquelle les dirigeants doivent discuter la guerre en Ukraine et l’avenir de l’alliance militaire plusieurs nations grimpent pour rejoindre.

Mais cela survient alors que la controverse grandit au sujet de la Maison Blanche annonce qu’il enverra des armes à sous-munitions à Kievbien que l’utilisation des bombes soit interdite par 123 pays à travers le monde – dont la Grande-Bretagne.

Monsieur Bidenqui sera accompagné lors de sa tournée européenne par son secrétaire d’Etat Antony Blinken, l’a qualifié de « décision difficile », mais a affirmé qu’il devait agir car « les Ukrainiens sont à court de munitions ».

Cependant, M. Sunak a publiquement refusé de soutenir cette décision lors d’un entretien avec des journalistes samedi et a souligné que le Royaume-Uni était « signataire d’une convention qui interdit la production ou l’utilisation d’armes à sous-munitions et décourage leur utilisation ».

Il a ajouté : « Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l’Ukraine contre l’invasion illégale et non provoquée de la Russie, mais nous l’avons fait en fournissant des chars de combat lourds et, plus récemment, des armes à longue portée, et j’espère que tous les pays pourront continuer à soutenir l’Ukraine. «

Certains de ses collègues conservateurs sont allés plus loin, le député conservateur et président du comité de défense des Communes, Tobias Ellwood, exhortant les États-Unis à « reconsidérer ».

Il a tweeté : « C’est le mauvais appel et cela aliénera la bonne volonté internationale. Leur utilisation laisse des munitions mortelles non explosées sur le champ de bataille, tuant et blessant des civils. »

Les critiques disent que les bombes à fragmentation, qui sont larguées sur une vaste zone, tuent et mutilent les gens sans discrimination.

Elles ont également été comparées à des mines terrestres parce qu’elles peuvent ne pas exploser à l’impact et parfois rester non découvertes pendant des années – jusqu’à ce que des civils sans méfiance soient explosés lorsqu’ils les font exploser accidentellement.

Les alliés occidentaux des États-Unis semblent divisés sur la décision – l’Allemagne a refusé de critiquer cette décision, tandis que l’Espagne a exprimé ses inquiétudes.

Les deux Russie et Ukraine ont déjà déployé des armes à sous-munitions jusqu’à présent dans la guerre et, comme les États-Unis, ne sont pas signataires de l’accord international interdisant leur utilisation.

Malgré les tensions, la Maison Blanche a déclaré que M. Biden attendait avec impatience les pourparlers avec M. Sunak, qui incluront la paire « comparant les notes » sur la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie.

M. Sunak et M. Biden ne devraient pas tenir de conférence de presse conjointe au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, Downing Street a déclaré que M. Sunak utiliserait le sommet de l’OTAN pour exhorter les alliés à augmenter leurs dépenses militaires.

Image:

Biden et Sunak lors d’une réunion en Californie en mars. Photo : AP





Dans un communiqué, le Premier ministre a déclaré: « Alors que nous sommes confrontés à de nouveaux défis sans précédent pour notre sécurité physique et économique, nos alliances sont plus importantes que jamais.

« Le Royaume-Uni est le principal allié européen de l’OTAN, nous sommes le partenaire commercial, militaire et diplomatique le plus important des États-Unis, et nous sommes à l’avant-garde pour fournir à l’Ukraine le soutien dont elle a besoin pour réussir sur le champ de bataille.

« Nous avons forgé et investi dans ces alliances parce que nous savons qu’elles sont le fondement de notre force et de notre sécurité. »

Le Royaume-Uni fait partie d’une minorité de membres de l’OTAN qui respecte l’engagement de l’alliance de consacrer au moins 2 % de son revenu national à la défense.

La France, l’Allemagne et l’Espagne n’ont pas atteint l’objectif l’an dernier, selon les estimations.

M. Biden terminera sa tournée européenne par une visite dans la capitale finlandaise Helsinki pour un sommet des dirigeants américano-nordiques, avant de rentrer aux États-Unis jeudi.