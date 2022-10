Sunak est presque un milliardaire avec une valeur nette double du roi Charles

Rishi Sunak et sa femme Akshata Murty ont une richesse combinée estimée à 730 millions de livres sterling (800 millions de dollars).

Il bat également le record de l’occupant le plus riche de Downing Street – avec une fortune estimée supérieure à celle du roi Charles III.

LONDRES – Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak est entré dans l’histoire en tant que premier dirigeant de couleur du pays et le plus jeune des derniers siècles, prenant ses fonctions à seulement 42 ans.

Le couple, qui s’est rencontré alors qu’il étudiait un MBA à l’Université de Stanford, possèderait également au moins quatre propriétés d’une valeur d’un an. estimé à 18,3 millions de livres sterling dont un appartement en Californie.

La majorité de la richesse de Murty provient de sa participation de 0,93 % dans Infosys, qui a actuellement une capitalisation boursière d’environ 75 milliards de dollars. Cependant, Murty possède également Catamaran Ventures UK, la branche britannique de la société de capital-risque et de capital-investissement de son père, qui détient des participations dans un portefeuille de entreprises dont une marque de meubles de luxe copropriété de La fille aînée de Rupert Murdoch.

La fortune personnelle de Sunak et de sa femme est bien supérieure à celle de l’ancien Premier ministre le plus riche du Royaume-Uni, Edward Stanley, qui a été élu en 1852 et avait une valeur nette d’environ 440 millions de dollars en argent d’aujourd’hui, selon Records du monde Guinness.

C’est aussi plus du double de la richesse du roi Charles et de sa reine consort, qui est estimée à environ 370 millions de livres sterling.

Cette estimation exclut la valeur du domaine de la Couronne au sens large – un portefeuille diversifié de bâtiments, d’œuvres d’art, de forêts et de champs valant des milliards de livres – qui n’appartient pas personnellement au roi mais plutôt détenu par le monarque uniquement pendant la durée de leur règne.