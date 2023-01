Sunak “envisage d’interdire à des milliers de travailleurs clés de se syndiquer”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre Rishi Sunak a envisagé d’interdire à des milliers de travailleurs clés d’adhérer à un syndicat, selon des rapports.

Des courriels divulgués par le gouvernement auraient dévoilé une série de plans – y compris ceux qui empêcheraient le personnel de la Force frontalière (BF) d’adhérer à un syndicat – décrits par un chef de syndicat comme la “plus grande attaque contre les droits et libertés des travailleurs” depuis des générations.

M. Sunak aurait envisagé d’inclure la proposition dans la législation anti-grève du gouvernement annoncée la semaine dernière, et les patrons syndicaux craignent que la mesure sévère n’ait également été envisagée pour d’autres secteurs.

Mark Serwotka, secrétaire général du Syndicat des services publics et commerciaux, a déclaré L’observateur: “Ces e-mails révèlent que pendant que le gouvernement dit publiquement : ‘Nous voulons résoudre le conflit’, dans les coulisses, ils préparaient les plus grandes attaques contre les droits et libertés fondamentales que nous aurions vues dans ce pays depuis des générations.”

Les e-mails, qui ont été distribués aux hauts fonctionnaires le mois dernier, constituaient plusieurs modèles alternatifs que le Premier ministre devait examiner en tant que cadres possibles pour la législation anti-grève.

Le premier des trois plans, élaboré par des fonctionnaires et des juristes du département de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle (BEIS), aurait été qualifié d’« interdiction des services de police de faire grève ».

Il a préconisé d’interdire au personnel de BF d’adhérer à un syndicat, la grève ou “l’incitation à la désaffection” devenant une infraction pénale, selon les e-mails divulgués, vus par le journal.

Le deuxième modèle aurait imposé une « interdiction de grève de type pénitentiaire » pour reproduire les règles pour les agents pénitentiaires qui sont également interdits de mener des actions revendicatives.

Des concessions possibles ont été suggérées, telles qu’un nouvel organe indépendant d’examen des salaires.

La dernière option, que le gouvernement a choisi d’adopter jeudi dernier, applique des «niveaux de service minimaux» dans les secteurs publics, les employeurs pouvant poursuivre les syndicats et licencier du personnel si les normes minimales ne sont pas respectées.

Les trois options auraient été mises au n ° 10, avec la mise en garde: «Nous [senior BEIS officials] n’ont pas encore d’avis ferme sur le modèle préféré de PM ».

La première option, et la plus extrême, a été rejetée uniquement parce qu’elle pourrait “être difficile à justifier” à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit des travailleurs britanniques d’adhérer à un syndicat, selon les e-mails.

Ainsi, les fonctionnaires ont déclaré que le troisième modèle était leur « option préférée ».

La nouvelle législation anti-grève touche six secteurs, dont la sécurité des frontières, la santé, l’éducation, les pompiers, les ambulances, les chemins de fer et la mise en service du nucléaire, ce qui a conduit les patrons syndicaux à suggérer que les ministres auraient tenté d’interdire l’adhésion syndicale aux travailleurs de tous ces domaines.

“Nous savons que la législation couvre les services de santé, les enseignants et les transports, et on peut supposer qu’ils auraient envisagé cette option non seulement pour la force frontalière mais partout”, a déclaré M. Serwotka au journal.

“Cela affecterait plus d’un million de personnes, ce qui est une étape extraordinaire dans toute société démocratique… Ils essaient potentiellement de prendre ce qui est déjà les lois antisyndicales les plus restrictives d’Europe et de les amener à des niveaux auxquels je ne pense pas que quiconque ait pensé ils envisageraient sérieusement.

L’observateur rapporte que les e-mails ont révélé l’inquiétude des fonctionnaires que même le service minimum n’était pas à l’abri de contestations judiciaires.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Comme annoncé cette semaine, nous introduisons de nouvelles lois pour assurer un niveau minimum de sécurité dans certains de nos secteurs les plus cruciaux lorsqu’une action revendicative a lieu.”