Sunak du Royaume-Uni s’engage à éliminer l’arriéré d’asile et à renvoyer les Albanais

LONDRES (AP) – Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est engagé mardi à éliminer l’arriéré de demandes d’asile en annonçant de nouvelles mesures visant à réduire le nombre de migrants atteignant le Royaume-Uni en traversant la Manche sur de petits bateaux.

Sunak a déclaré qu’il ajoutait des centaines de travailleurs pour traiter les demandes d’asile et pour éliminer l’arriéré de plus de 143 000 demandes en attente d’ici la fin de 2023. Le personnel supplémentaire se concentrera également sur l’élimination rapide des migrants albanais arrivés via la Manche en augmentation. chiffres, a déclaré Sunak.

Plus de 10 000 Albanais sont arrivés par cette route pour demander l’asile cette année, ce qui représente près d’un quart du record de 44 000 personnes qui ont traversé la voie navigable sur de petits bateaux et se sont rendues au Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne n’a enregistré l’arrivée que de quelques dizaines de demandeurs d’asile albanais en 2020. Les autorités britanniques ont déclaré que la forte augmentation pourrait être due à une organisation accrue des criminels albanais travaillant dans le nord de la France.

Sunak et d’autres ont insisté sur le fait que l’Albanie est un “pays fondamentalement sûr” et que la plupart des demandes d’asile de ses citoyens sont infondées. Le pays des Balkans occidentaux est candidat à l’adhésion à l’Union européenne.

“Au cours des prochains mois, des milliers d’Albanais seront renvoyés chez eux, et nous continuerons avec des vols hebdomadaires jusqu’à ce que tous les Albanais de notre arriéré aient été supprimés”, a déclaré Sunak au Parlement.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne avait reçu des assurances formelles du gouvernement albanais selon lesquelles “ils protégeront les véritables victimes et les personnes risquant d’être à nouveau victimes de la traite, nous permettant de détenir et de renvoyer des personnes en Albanie en toute confiance”.

L’accent mis par le gouvernement britannique sur les migrants albanais a récemment provoqué la colère du Premier ministre albanais Edi Rama, qui a déclaré que le Royaume-Uni devrait “cesser de discriminer” les personnes de son pays pour excuser ses propres échecs en matière de politique migratoire.

Sunak a déclaré qu’il prévoyait d’introduire une nouvelle législation au début de l’année prochaine pour garantir que les personnes qui arrivent illégalement ne puissent pas rester dans le pays.

“La seule façon de venir au Royaume-Uni pour obtenir l’asile sera par des voies sûres et légales, et à mesure que nous maîtriserons la migration illégale, nous créerons davantage de ces voies”, a-t-il déclaré.

