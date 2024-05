Sunak du Royaume-Uni promet un service national obligatoire pour les jeunes de 18 ans s’il est élu | Actualités politiques

Les jeunes de dix-huit ans devront accomplir un service national obligatoire si le Parti conservateur est ramené au pouvoir lors des élections du 4 juillet au Royaume-Uni, a annoncé le Premier ministre Rishi Sunak.

Le Royaume-Uni compte « des générations de jeunes qui n’ont pas eu les opportunités qu’ils méritent », et cette mesure contribuerait à unir la société dans un « monde de plus en plus incertain », a déclaré samedi Sunak.

Le plan du Premier ministre donnerait aux jeunes le choix entre un placement à temps plein dans les forces armées pendant 12 mois ou un week-end par mois pendant un an en tant que bénévole dans leur communauté, a indiqué le parti.

Cette annonce intervient alors que les conservateurs se préparent pour les élections, intensifiant ainsi leurs attaques contre le parti travailliste d’opposition.





Le Royaume-Uni a effectué son service national entre 1947 et 1960, les hommes âgés de 17 à 21 ans servant dans les forces armées pendant 18 mois. L’armée britannique a réduit ses effectifs de 100 000 en 2010 à près de 73 000 en janvier 2024, a rapporté la BBC.

Le Parti conservateur a déclaré que le placement dans les forces armées aiderait les adolescents « à apprendre et à participer à des opérations de logistique, de cybersécurité, d’approvisionnement ou de réponse civile ».

L’option de service communautaire impliquerait d’aider les pompiers locaux, la police et le service national de santé du Royaume-Uni, ainsi que les organisations caritatives luttant contre la solitude des personnes âgées isolées. Le programme coûterait environ 2,5 milliards de livres (3,2 milliards de dollars) par an, a rapporté la BBC.

Une commission royale, composée d’experts de l’armée et de la société civile, serait créée pour concevoir le programme de service national.

Le premier projet pilote du programme ouvrirait les candidatures en septembre 2025. Ensuite, les conservateurs présenteraient une « loi sur le service national » pour rendre les mesures obligatoires d’ici la fin de la prochaine législature.





Les conservateurs ont insisté sur le fait que ce projet ne équivalait pas à une conscription, a rapporté le Guardian.

« Ce nouveau service national obligatoire offrira des opportunités qui changeront la vie de nos jeunes, en leur offrant la possibilité d’acquérir des compétences concrètes, de faire de nouvelles choses et de contribuer à leur communauté et à notre pays », a déclaré Sunak.

« Les conséquences de l’incertitude sont claires. Aucun plan ne signifie un monde plus dangereux. Vous, votre famille et notre pays êtes tous en danger si les travaillistes gagnent », a-t-il ajouté.

Le Parti travailliste a qualifié cette annonce de « nouvel engagement désespéré sans financement » et a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, David Cameron, avait introduit un programme similaire – le National Citizen Service – lorsqu’il était Premier ministre.

Un porte-parole travailliste a déclaré : « Ce n’est pas un plan – c’est une révision qui pourrait coûter des milliards et qui n’est nécessaire que parce que les conservateurs ont réduit les forces armées à leur plus petite taille depuis Napoléon. »

« La Grande-Bretagne en a assez des conservateurs, qui n’ont pas d’idées et n’ont aucun plan pour mettre fin à 14 années de chaos. Il est temps de tourner la page et de reconstruire la Grande-Bretagne avec les travaillistes.»

Plusieurs pays européens, dont la Suède, la Norvège et le Danemark, ont déjà mis en place une certaine forme de conscription pour leurs forces armées.