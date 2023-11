Sunak, du Royaume-Uni, présente un discours électoral axé sur la criminalité et l’économie

Le gouvernement britannique a présenté mardi ses plans pour lutter contre la criminalité, stimuler la croissance et réduire le fardeau climatique, un programme politique sans vergogne qui pourrait être le premier et le dernier discours du roi du Premier ministre Rishi Sunak avant les élections.

Dans un programme rédigé par le gouvernement mais remis par le roi Charles aux législateurs rassemblés dans la riche Chambre des Lords du Parlement, Sunak a signalé son intention de créer une ligne de division avec le Parti travailliste d’opposition avant le vote prévu l’année prochaine.

Alors que les travaillistes sont en tête dans les sondages d’opinion, l’équipe de Sunak espère que son programme comblera l’écart en réduisant le « fardeau » des objectifs climatiques britanniques sur les ménages et en durcissant les peines des délinquants violents.

Il n’y avait pas grand chose de nouveau dans le discours du roi, mais plutôt un recueil de ce sur quoi Sunak a travaillé depuis qu’il est devenu Premier ministre l’année dernière sur une promesse d’apporter la stabilité après que deux autres dirigeants conservateurs ont été forcés de quitter le pouvoir en quelques semaines.

“Mon gouvernement cherchera, à tous égards, à prendre des décisions à long terme dans l’intérêt des générations futures”, a déclaré Charles, portant la couronne impériale et la robe royale, devant un auditoire silencieux de législateurs de la chambre haute du Parlement.

“En prenant ces décisions à long terme, mon gouvernement changera ce pays et bâtira un avenir meilleur”, a-t-il ajouté.







22h34

C’était la première fois que Charles prononçait ce discours en tant que roi – bien qu’il ait remplacé sa mère la reine Elizabeth quelques mois avant sa mort l’année dernière – lors d’une cérémonie marquée par la pompe et l’apparat.

Arrivé au Parlement depuis le palais de Buckingham dans un grand cortège en calèche, il a ensuite dirigé une cérémonie, dont certaines traditions remontent au XVIe siècle, qui présente le programme du gouvernement conformément à la division constitutionnelle inhabituelle des pouvoirs exécutifs en Grande-Bretagne.

Campagne électorale

Ce que Charles a lu suggère que la Grande-Bretagne est déjà entrée dans la saison électorale.

Le gouvernement a indiqué qu’il allait aller de l’avant avec le projet de loi sur les peines, qui prévoit des peines de prison plus sévères pour les délinquants les plus graves, et a réitéré son engagement à stimuler la croissance économique et à réduire l’inflation.

Mais, signe possible que certains législateurs conservateurs appellent à offrir aux électeurs des réductions d’impôt restera lettre morte, le roi a déclaré : « Mes ministres s’attaqueront à l’inflation et aux moteurs de la faible croissance plutôt qu’aux demandes d’augmentation des dépenses ou des emprunts ».

La lecture de certaines politiques climatiques du gouvernement aurait pu heurter Charles, qui fait campagne sur les questions environnementales depuis plus de 50 ans. Mais les responsables gouvernementaux ont déclaré à plusieurs reprises que les ministres n’abandonnaient pas les objectifs globaux, se contentant d’être plus « pragmatiques » dans la manière d’y parvenir.

En savoir plusLe roi Charles III propose un « partenariat pour la durabilité » entre la France et le Royaume-Uni pour lutter contre l’urgence climatique

Sunak a confirmé dans une introduction au discours qu’il présenterait une législation pour tenir la mer du Nord des cycles annuels d’octroi de licences pétrolières et gazières – ce que les travaillistes ont exclu – supprimeraient progressivement la vente de tabac aux jeunes en Angleterre et poursuivraient leurs efforts pour lutter contre l’immigration clandestine.

Dans une tentative de convaincre les jeunes électeurs, le gouvernement a également annoncé qu’il poursuivrait les réformes du marché du logement, en interdisant les expulsions sans faute pour les locataires et en modifiant un système qualifié de “féodal” par un ministre qui contraint les propriétaires de certaines propriétés payer un loyer à un propriétaire foncier.

Mais Sunak fait face à une lutte difficile pour reconquérir les électeurs, le parti travailliste détenant une avance d’environ 20 points dans les sondages. Son parti est embourbé dans des allégations de scandales sexuels, sous surveillance pour ses actions pendant la pandémie de Covid-19 et est profondément divisé sur sa stratégie avant les prochaines élections.

Il espère que son programme pourra changer les choses.

“Nous avons franchi un cap au cours de l’année dernière et mis le pays sur une meilleure voie”, a-t-il déclaré dans son introduction.

“Mais ces priorités immédiates ne constituent pas la limite de notre ambition. Elles constituent simplement les fondements de notre plan visant à construire un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants et à apporter le changement dont le pays a besoin.”

(FRANCE 24 avec Reuters)