Catastrophe. Un record record. Irrécupérable. Historique. Pour être franc, Rishi Sunak pourrait aussi bien mettre tout le monde hors de sa misère et aller voir le roi pour lui remettre les sceaux de ses fonctions. Pourquoi, vraiment, prolonger l’agonie ? Plus ils traînent, plus le public les punit.

C’est d’ailleurs pourquoi organiser des élections générales en janvier 2025 (le dernier moment possible) est une folie.

L’étrange « candidat au changement » réinitialisé lors de la conférence conservatrice ; abandonner les objectifs Net Zero ; la stratégie de vote de base ; la taxe sur la viande ; la « riposte » post-Uxbridge ; l’annonce HS2 prétendument gagnante des votes : tout s’est transformé en poussière dans le centre semi-rural de l’Angleterre. Si les conservateurs obtiennent lors des prochaines élections générales les niveaux où ils se trouvent actuellement dans les sondages d’opinion, ce sera leur pire résultat depuis la Great Reform Act de 1832. Même le vote principal s’effondre. C’est si mauvais.

Avant la clôture des scrutins dans les élections partielles du Mid Bedfordshire et de Tamworth, Keir Starmer a déclaré que gagner les deux serait comme un « coup de lune ». Eh bien, hypocrite ou pas, le fils d’un outilleur et d’une infirmière du semi-remorque aux galets d’Oxted est en orbite aujourd’hui. Si ces résultats étaient reproduits lors d’élections générales (c’est un peu amusant), ils laisseraient environ 50 conservateurs à la Chambre des communes et placeraient Sir John Hayes en pole position pour devenir le prochain chef des conservateurs.

Cela pourrait ne pas arriver (est-ce possible ?), mais les fluctuations – 23,9 pour cent à Tamworth et 20,5 points de pourcentage dans le Bedfordshire – confirment le tableau plus large des sondages d’opinion, la tendance observée au cours de la dernière douzaine d’élections partielles comparables, et les résultats encourageants. aux élections locales du début de cette année. Aucun parti n’a jamais renversé une majorité numérique aussi large de 23 664 voix, celle que Nadine Dorries a remportée dans Mid Beds la dernière fois ; et la démolition de la majorité de 42,6 pour cent que Chris Pincher, en disgrâce, tenait pour acquise à Tamworth, revêt également des proportions historiques.

Les travaillistes n’ont pas remporté deux élections partielles face aux conservateurs en une seule journée depuis novembre 1962. Un gouvernement travailliste a suivi moins de deux ans plus tard. Pour un point de référence un peu plus récent, notons simplement l’écho, pséphologiquement et géographiquement, de la victoire du parti travailliste aux élections partielles du South Staffordshire (y compris Tamworth) en 1996, obtenues sous Tony Blair avec un score de 22 pour cent. Un célèbre glissement de terrain s’ensuit…

Le « chemin étroit » vers la victoire, qui était encore à peine visible pour les optimistes conservateurs, vient d’être balayé. En effet, pour reprendre un hymne politique bien connu, « les choses ne peuvent qu’empirer » pour les conservateurs, car des résultats aussi dramatiques que ceux-ci créent leur propre élan. Il y a certainement un sentiment croissant que non seulement les conservateurs ont dépassé leur temps d’accueil, mais qu’ils se rendent encore moins populaires en prolongeant le temps qu’il leur reste au pouvoir. Comme M. Micawber, Sunak espère que « quelque chose va se produire ». Ce ne sera pas le cas. L’inflation est en baisse et le premier ministre pourrait peut-être réduire un peu le trafic de petits bateaux. Mais les électeurs ont cessé d’écouter.

Les conservateurs soutiennent qu’il n’y a pas beaucoup d’enthousiasme pour Keir Starmer. Bien. Leur problème est que l’envie de faire partir les conservateurs est si forte que la stupidité de Starmer n’a aucune conséquence. Il n’est pas populaire, mais les notes de Sunak sont encore pires.

Juste pour changer, les travaillistes ont également de la chance. Tout d’un coup, les conservateurs et le SNP sont simultanément impopulaires. Les craintes selon lesquelles les conservateurs bénéficieraient d’un vote anti-conservateur divisé semblent également déplacées.

Une opposition divisée ? Loin de là. Géographiquement et socialement, les libéraux-démocrates sont le Heineken de la politique : ils peuvent atteindre des sections de l’électorat que les travaillistes ne peuvent pas atteindre. Ainsi, dans le Mid Bedfordshire, leur histoire selon laquelle ils auraient récupéré les votes de conservateurs mécontents qui n’auraient jamais voté travailliste, et auraient ainsi laissé les travaillistes entrer, semble parfaitement plausible. Dans le West Country et dans le « mur bleu » du sud de l’Angleterre, les libéraux-démocrates peuvent s’emparer de territoires dans des zones où les travaillistes sont traditionnellement, et sont toujours, faibles. Les électeurs votent évidemment tactiquement en faveur du GTTO (faire sortir les conservateurs) – voyez l’effondrement. du vote Lib-Dem, certes modeste, à Tamworth, semblable à ce qui s’est produit lors des élections partielles à Uxbridge, Rutherglen et Old Bexley. Voir également Les travaillistes ont perdu des dépôts à Somerton et avant cela à Tiverton, qui ont contribué à propulser les libéraux-démocrates vers des victoires éclatantes.

Le Royaume-Uni réformateur, bien qu’il ne s’agisse que d’une force marginale, grignotera toutes les voix conservatrices restantes à droite de « l’offre » stridente de Sunak-Braverman. Les 5,4 pour cent obtenus par leur candidat à Tamworth, soit quelque 1 374 voix, ont en réalité dépassé l’étroite majorité travailliste de 1 316 voix. Il en va de même pour les lits Mid Beds ; quelque chose auquel Nigel Farage et Richard Tice doivent réfléchir. Envisageraient-ils de se retirer dans certains sièges conservateurs ? La croupe de l’UKIP ferait-elle de même ?

Comment en est-on arrivé là ? Des livres seront écrits, mais le raccourci serait : Austérité ; Brexit ; Partygate/Sleaze, et Trusonomics/coût de la vie/économie – les quatre chevaux d’une apocalypse conservatrice. C’est une malchance pour Sunak d’arriver au bout d’une administration épuisée, mais il a aussi commis ses propres erreurs. C’est un homme rationnel et très intelligent, et il doit se rendre compte que le jeu est terminé, même si ses collègues ne l’ont pas fait. Il devrait réduire ses pertes ; mais les premiers ministres qui risquent la défaite ne sont généralement pas pressés.