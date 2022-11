Sunak dit qu’il veut plus de personnes en prison pour rendre les rues plus sûres pour les femmes

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a déclaré qu’il était prêt à voir plus de gens derrière les barreaux afin de rendre les rues plus sûres pour les femmes et les filles comme ses propres filles.

Le Premier ministre a admis qu’en tant qu’homme, il avait pu prendre la sécurité personnelle dans les rues “pour acquise” et que la vulnérabilité des femmes et des filles ne lui avait été “rapportée” qu’après que sa fille de 11 ans, Krishna, eut voulu commencer à marcher seule jusqu’à l’école primaire.

Et il a dit que la nécessité de réprimer les crimes violents lui avait été imposée par la mort tragique d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, à Liverpool en août.

M. Sunak a déclaré que, par principe, il souhaitait réduire la criminalité et acceptait que cela signifie emprisonner davantage de personnes.

“Probablement une conséquence logique, attraper plus de criminels en fera partie, c’est pourquoi nous construisons 10 000 places de prison supplémentaires au cours des prochaines années”, a-t-il déclaré.

«Nous faisons cela pour nous assurer que nous avons une capacité carcérale pour cela.

“J’ai regardé cela en tant que chancelier – si vous mettez plus de policiers dans la rue et que vous vous attaquez à plus de crimes, vous allez vous retrouver avec plus de personnes en prison.”

Résumant sa position lors d’une conversation avec des journalistes lors de son voyage en Indonésie cette semaine, il a déclaré: “Nous devrions inculper plus de personnes, réduire la criminalité et les mettre en prison.”

M. Sunak a déclaré que sa réflexion sur le crime était fortement influencée par son expérience en tant que père.

“J’y viens en tant que parent”, a-t-il déclaré. « J’ai deux jeunes filles et mon aînée est à l’âge où elle commence à marcher toute seule – ou a envie de le faire.

« C’était parce qu’elle allait commencer à marcher jusqu’à son école primaire. Le dernier trimestre de son école primaire, elle a eu 11 ans, puis elle a été autorisée à marcher seule jusqu’à l’école.

En l’occurrence, il a déclaré que Krishna n’avait pas fini par faire des voyages en solo à l’école, et sa position signifie maintenant que sa possibilité de le faire sera limitée pour des raisons de sécurité.

Mais il a dit: «Vous savez, cela le ramène à la maison. Cela vous le ramène à la maison en tant que parent… Et encore pendant l’été, avec les choses horribles dont nous avons entendu parler avec la jeune fille Olivia.

« Je veux m’assurer que mes enfants et tous les autres puissent se promener en toute sécurité. C’est ce que tout parent souhaite pour ses enfants. C’est ce que tout le monde veut en particulier pour sa femme ou sa sœur aussi

“Dans le passé, je l’ai pris pour acquis, et beaucoup d’entre nous en tant qu’hommes l’ont fait.

“Ce que nous avons vu lors des événements de l’année dernière nous a montré que tant de femmes et de filles, en fait depuis un certain temps, ne se sont pas senties aussi en sécurité qu’elles le devraient.

“Donc, s’attaquer à cela et le rendre plus sûr pour les gens est quelque chose qui est personnellement très important pour moi.”

M. Sunak a déclaré que le bouleversement du déménagement au 10 Downing Street après son élévation surprise du Premier ministre avait été facilité pour sa famille car ils avaient déjà vécu dans l’appartement à l’étage de sa résidence officielle lorsqu’il était chancelier.

En rupture avec la tradition récente, ils ont laissé le chancelier Jeremy Hunt et sa femme et leurs trois enfants prendre le plus grand appartement au-dessus du n ° 11 – avec le papier peint doré laissé par Boris Johnson – tandis que les Sunak retournaient dans un environnement plus familier.

“Parce que nous sommes retournés dans l’appartement dans lequel nous vivions – le “plus petit” appartement – dans un sens, c’est assez familier pour la famille, donc cela a été plus facile qu’il n’aurait pu l’être autrement”, a-t-il déclaré. “C’est arrivé assez soudainement, donc c’était un peu un ajustement pour tout le monde et j’ai travaillé à peu près nuit et jour ces dernières semaines parce qu’il y a beaucoup à faire.”

Dans un tourbillon de trois premières semaines en tant que PM – avec deux voyages à l’étranger et un mini-budget – il a déclaré que le seul moment où il devait “s’arrêter et réfléchir” était au festival du souvenir le week-end dernier.

“Ce fut un grand privilège d’être dans le festival du souvenir”, a-t-il déclaré. “Je n’y suis jamais allé en personne et avoir l’opportunité de le faire en tant que Premier ministre et pouvoir lui rendre hommage est quelque chose que je n’oublierai jamais.

“Parmi tous les autres travaux que j’ai à faire, ce fut un moment où j’ai pu pendant quelques secondes prendre la responsabilité que j’ai dans ce nouveau travail.

“C’était un moment assez spécial que je n’oublierai pas.”