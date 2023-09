Sunak dit que les zones générales de 20 mph « doivent cesser »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a déclaré qu’il « freinait » des « projets farfelus » tels que des limites de vitesse générales de 20 mph et des quartiers à faible trafic (LTN).

Le Premier ministre s’est engagé à se concentrer sur des politiques visant à endiguer les « attaques incessantes contre les automobilistes ».

Il a dit Le soleil: «Je freine la guerre contre les automobilistes – c’est aussi simple que cela.»

Ces remarques interviennent alors que son administration conservatrice à Westminster a annoncé une série de mesures favorables à la conduite automobile avant la conférence du parti conservateur à Manchester dimanche.

Le ministère des Transports (DfT) a déclaré que les directives seraient revues sur les limites de 20 mph afin « d’empêcher leur utilisation générale dans les zones où cela n’est pas approprié ».

La même démarche serait entreprise pour les LTN en Angleterre afin de « se concentrer sur le consentement local », ont déclaré les responsables.

Le département de Whitehall a également annoncé qu’un projet pilote de plateforme nationale de stationnement serait déployé, ce qui signifie que les conducteurs ne devraient avoir qu’à utiliser une application de leur choix pour payer leur stationnement au lieu de télécharger plusieurs applications.

Avant l’annonce du DfT vendredi, M. Sunak a déclaré que la décision du gouvernement gallois dirigé par les travaillistes d’abaisser la limite de vitesse par défaut de 30 mph à 20 mph pour les routes restreintes n’était « pas bonne » et que le gouvernement britannique adopterait une « approche différente ».

Il a confirmé que les conseils locaux en Angleterre sont confrontés à des mesures répressives contre l’application « trop zélée » du stationnement et des carrefours jaunes. Des frais seront également appliqués aux entreprises de services publics qui creusent des routes aux heures de pointe, l’argent supplémentaire étant détourné pour réparer les nids-de-poule, a-t-il été confirmé.

Rishi Sunak s’est engagé à être du côté des automobilistes (Fil PA)

Dans le cadre de l’ensemble de mesures, les responsables du DfT ont déclaré que les directives seraient renforcées pour garantir que les couloirs de bus ne fonctionnent que « lorsque cela est nécessaire » et qu’une consultation serait lancée sur les motos utilisant les couloirs de bus.

Plus de détails devraient être fournis lundi dans le discours du secrétaire aux Transports, Mark Harper, devant les membres conservateurs.

Dans un communiqué, M. Harper a déclaré : « Trop souvent, la voiture particulière est vilipendée alors qu’elle constitue l’une des forces les plus puissantes en matière de liberté personnelle et de croissance économique.

«C’est pourquoi le gouvernement prend la décision nécessaire et à long terme de soutenir les automobilistes qui font avancer notre pays.

« Nous présentons un plan visant à garantir que les conducteurs puissent bénéficier de déplacements plus fluides, se garer plus facilement et ne plus être confrontés à des mesures de contrôle de la circulation injustes et oppressives. »

Le Premier ministre a dit Le soleil: « Ce que nous voulons faire maintenant, c’est nous assurer que tous ces projets farfelus imposés aux communautés locales, qu’il s’agisse de quartiers à faible trafic, qu’il s’agisse de limitations de vitesse générales de 20 milles à l’heure, tout ça… (ils) doivent arrêt.

« Ce que nous voulons nous assurer, c’est que les communautés locales ne se voient pas imposer ou imposer ces choses. Nous avons vu cela se produire au Pays de Galles. Ce n’est pas juste. Et nous allons adopter une approche différente à cet égard.

Il a déclaré que les voitures étaient « la liberté pour la plupart des gens » et que pénaliser les automobilistes « ne reflète pas les valeurs de la Grande-Bretagne ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà reçu une amende pour excès de vitesse, M. Sunak a répondu qu’il l’avait « probablement » reçu, mais « pas depuis très longtemps ».

Le Premier ministre s’est engagé à sévir contre les politiques « anti-automobilistes » et a reporté la semaine dernière l’interdiction de la vente de voitures et camionnettes neuves à carburant conventionnel de 2030 à 2035.

Le gouvernement gallois prévoit que le changement des limites de vitesse à 20 mph permettra de sauver jusqu’à 100 vies et 20 000 victimes au cours de la première décennie.

Le Premier ministre Mark Drakeford a déclaré qu’il existait des preuves « incontestables » selon lesquelles « conduire plus lentement dans les zones urbaines bâties sauve des vies ».

Une étude commandée par le ministère des Transports et publiée en novembre 2018 a révélé que les limites de 20 mph dans les zones résidentielles étaient soutenues par la majorité des résidents et des conducteurs.

Le rapport concluait qu’il n’y avait aucune preuve d’une baisse significative du nombre d’accidents et de victimes après l’introduction des limites de 20 mph.