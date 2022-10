Sunak devient Premier ministre britannique en pleine crise économique

Rishi Sunak est devenu mardi le troisième Premier ministre britannique de l’année, chargé de maîtriser une crise économique qui a laissé les finances du pays dans un état précaire et des millions de personnes luttant pour payer leurs factures alimentaires et énergétiques.

Sunak, qui est le premier chef de couleur du Royaume-Uni, a rencontré le roi Charles III au palais de Buckingham, où le monarque a officiellement demandé au nouveau chef du Parti conservateur au pouvoir de former un gouvernement, comme le veut la tradition.

Sunak a décroché la position de leader lundi, considéré par son parti comme une paire de mains sûres qui, espère-t-il, stabilisera une économie glissant vers la récession et endiguera sa propre chute de popularité, après le bref et désastreux mandat de Liz Truss.

Son ensemble de réductions d’impôts non financées a effrayé les marchés financiers avec la perspective d’un gonflement de la dette, a conduit la livre à des niveaux record et a forcé la Banque d’Angleterre à intervenir, affaiblissant l’économie fragile de la Grande-Bretagne et anéantissant son autorité au sein de son parti.

Sunak – à 42 ans, le plus jeune dirigeant britannique en plus de 200 ans – a reconnu l’ampleur de son défi ainsi que le scepticisme d’un public britannique alarmé par l’état de l’économie et las d’un feuilleton du Parti conservateur qui a mâché deux premiers ministres en autant de mois.

“J’apprécie pleinement à quel point les choses sont difficiles”, a déclaré Sunak devant la résidence du Premier ministre au 10 Downing Street. “Et je comprends aussi que j’ai du travail à faire pour rétablir la confiance après tout ce qui s’est passé. Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas découragé.

Lorsqu’il était chef du Trésor, Sunak est devenu populaire auprès du public en distribuant des milliards de dollars pour soutenir les entreprises fermées et les travailleurs licenciés pendant la pandémie de COVID-19.

Mais maintenant, il devra superviser les hausses d’impôts et les réductions des dépenses publiques alors qu’il tente de maîtriser l’inflation et la dette publique.

Reconnaissant les « décisions difficiles à venir », Sunak a tenté de tirer un trait sur le chaos qui a englouti Truss et son prédécesseur, Boris Johnson. Il a déclaré que son gouvernement « fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux ».

Les opposants décrivent déjà Sunak comme déconnecté des préoccupations des gens ordinaires en raison de ses antécédents privilégiés dans une école privée, de sa carrière antérieure en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs et de sa vaste richesse.

Sunak “entre en fonction en tant que Premier ministre pas particulièrement populaire, mais avec une réputation pour un semblant de compétence économique”, a déclaré Alan Wager, chercheur associé au groupe de réflexion UK in a Changing Europe. “Le problème sera qu’il est considéré comme quelqu’un qui n’est pas du côté des gens. Il est considéré comme quelqu’un qui est largement déconnecté.

Une grande partie de la fortune de Sunak provient de sa femme Akshata Murty, dont le père est le milliardaire fondateur de la société informatique indienne Infosys. Le couple vaut 730 millions de livres (826 millions de dollars), selon la Sunday Times Rich List.

En avril 2022, il est apparu que Murty n’avait pas payé d’impôt britannique sur ses revenus à l’étranger. La pratique était légale – et Murty a rapidement accepté d’y renoncer – mais elle semblait mauvaise à une époque où des millions de Britanniques avaient du mal à joindre les deux bouts.

Les principales priorités de Sunak seront de nommer des ministres du Cabinet et de préparer une déclaration budgétaire qui expliquera comment le gouvernement prévoit de trouver des milliards de livres (dollars) pour combler un trou fiscal créé par la flambée de l’inflation et une économie morose – et exacerbé par Le temps déstabilisant de Truss au bureau.

Cette déclaration, qui devrait comporter des augmentations d’impôts et des réductions de dépenses, doit actuellement être faite au Parlement lundi par le chef du Trésor Jeremy Hunt – si Sunak le maintient à son poste.

Truss est partie mardi après avoir fait une déclaration publique provocante devant le 10 Downing Street, sept semaines jour pour jour après sa nomination au poste de Premier ministre. Elle a annoncé sa démission jeudi, reconnaissant qu’elle ne pouvait pas concrétiser ses plans économiques.

Dans ses mots de départ, Truss a offert une défense de sa vision de la réduction des impôts et de son bref mandat – malgré le chaos du marché déclenché par son paquet budgétaire du 23 septembre.

“Je suis plus convaincue que jamais que nous devons être audacieux et affronter les problèmes auxquels nous sommes confrontés”, a-t-elle déclaré, avant de souhaiter le succès à Sunak alors que “notre pays continue de se battre à travers une tempête”.

La victoire de Sunak est un remarquable revers de fortune quelques semaines seulement après avoir perdu contre Truss lors d’une élection conservatrice pour remplacer Johnson. Les membres du parti ont choisi son incitation à réduire les impôts plutôt que ses avertissements selon lesquels l’inflation doit être maîtrisée.

Sunak a été choisi comme chef conservateur après être devenu le seul candidat à franchir l’obstacle de 100 nominations de collègues législateurs pour se présenter aux élections du parti. Sunak a battu sa rivale Penny Mordaunt, qui pourrait obtenir un emploi dans son gouvernement, et Johnson évincé, qui est revenu de vacances dans les Caraïbes pour rallier le soutien à une offre de retour, mais n’a pas obtenu suffisamment de soutien pour se présenter.

En plus de stabiliser l’économie britannique, Sunak doit essayer d’unir un parti au pouvoir qui est tombé dans l’acrimonie alors que ses sondages ont plongé.

La législatrice conservatrice Victoria Atkins, une alliée de Sunak, a déclaré que le parti “s’installerait” sous Sunak.

“Nous comprenons tous que nous devons maintenant vraiment soutenir Rishi – et, en toute honnêteté, c’est exactement ce que le parti a fait”, a-t-elle déclaré à la station de radio LBC.