Sunak dépense beaucoup plus que Truss pour les publicités Facebook

La campagne de Rishi Sunak a versé près de 24 000 £ dans la publicité sur Facebook depuis la mi-juillet, dépassant largement sa rivale à la direction conservatrice Liz Truss.

L’ancien chancelier a dépensé 23 810 £ pour 208 publicités depuis le 16 juillet, selon les données de la bibliothèque de publicités de Facebook.

L’argent a été utilisé pour promouvoir les publications de la page Facebook personnelle de M. Sunak et celle de sa campagne nommée Ready4Rishi, et a fait de lui l’un des 20 meilleurs dépensiers britanniques en publicité sur Facebook au cours du mois dernier.

Mme Truss a dépensé beaucoup moins, payant 6 590 £ pour promouvoir 20 publicités sur la même période.

Le 14 août, le jour le plus récent pour lequel des données sont disponibles, la campagne de Mme Truss n’a enregistré aucune dépense en publicité sur Facebook tandis que la campagne de M. Sunak a dépensé 1 635 £.

Liz Truss a dépensé beaucoup moins en publicité sur Facebook que sa rivale à la direction

Un porte-parole de la campagne de M. Sunak a déclaré: «Il existe toutes sortes de façons de communiquer le message de Rishi et la publicité en ligne est efficace et a le potentiel d’atteindre des millions de personnes chaque semaine.

“Il est essentiel que les gens comprennent ce que Rishi a à offrir au pays, en particulier dans ce qui va être une période difficile pour le pays.”

Conformément à ce qui est censé être le profil d’âge des membres conservateurs, les données de Facebook montrent que les deux candidats ont principalement ciblé leurs publicités sur les utilisateurs plus âgés.

Plusieurs des publicités de Mme Truss, par exemple, n’ont été montrées à personne de moins de 35 ans, tandis que les personnes âgées de plus de 65 ans constituaient l’essentiel des destinataires.

Les publicités de M. Sunak seraient destinées aux membres et auraient encouragé 10 000 d’entre eux à s’inscrire à sa campagne.

Le Parti travailliste a également utilisé la course à la direction des conservateurs comme incitation à la publicité sur Facebook, utilisant une partie des 10 200 £ dépensés depuis le 16 juillet pour promouvoir des messages critiquant les candidats.

Ces derniers jours, ceux-ci se sont principalement concentrés sur la favorite, Mme Truss, mais la dépense la plus importante du parti pour une publicité d’attaque impliquait M. Sunak.

Rishi Sunak s'exprimant lors d'un événement à Tunbridge Wells, où il s'est vanté d'avoir détourné de l'argent des " zones urbaines défavorisées " pendant son mandat de chancelier

Le 10 août, le Labour a dépensé entre 2 000 et 2 500 £ pour promouvoir un article contenant une vidéo dans laquelle l’ancien chancelier se vantait devant un public de Tunbridge Wells d’avoir détourné des fonds des «zones urbaines défavorisées» vers des villes plus prospères.

Les travaillistes ont qualifié ses commentaires de “scandaleux”, mais M. Sunak les a défendus en disant qu’il “soulignait que la privation existe dans tout notre pays”.

La publicité présentant la vidéo a été vue par entre 600 000 et 700 000 personnes, selon les données de Facebook.

En revanche, la page Facebook officielle du Parti conservateur n’a eu qu’une seule campagne publicitaire au cours du mois dernier, faisant la promotion d’un message encourageant les utilisateurs à dire au prochain Premier ministre quelles sont leurs priorités.

L’annonce coûtait 997 £ et ciblait massivement les utilisateurs Facebook plus âgés, 72 % de ceux qui avaient vu la publication avaient plus de 65 ans et 12 % avaient entre 55 et 64 ans.