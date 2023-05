Sunak demande aux détaillants de plafonner les prix des denrées alimentaires, y compris le lait et le pain, au milieu de factures en hausse

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak serait sur le point de demander aux détaillants de plafonner les prix des produits alimentaires de base, tels que le pain et le lait, dans le but de lutter contre la montée en flèche de l’inflation alimentaire.

Les aides de Downing Street préparent un accord avec les supermarchés, similaire à un accord en France, où les consommateurs sont facturés le montant le plus bas possible pour les aliments de base, selon eux.

« L’inflation alimentaire est beaucoup plus résistante et difficile à éliminer que nous ne l’avions prévu », a déclaré une source du Trésor. Le télégraphe du dimanche. Le journal affirme que les pourparlers avec les détaillants n’en étaient qu’à leurs « premières étapes ».

S’il est mis en œuvre, le n ° 10 espère que le plan aidera les consommateurs dans une crise du coût de la vie qui ont été touchés simultanément par les prix élevés de l’énergie et la flambée des prix des denrées alimentaires.

La montée en flèche du coût des aliments a entraîné une baisse de l’inflation au Royaume-Uni à un rythme plus lent que prévu en avril, poursuivant la pression sur les revenus des ménages.

L’Office des statistiques nationales a déclaré que l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) était tombée à son plus bas niveau depuis plus d’un an le mois dernier, à 8,7% contre 10,1% en mars, alors que les prix de l’énergie se stabilisaient après des hausses vertigineuses il y a un an. .

Mais il était plus élevé que prévu par les économistes, qui avaient prévu une baisse à 8,2% en avril, et plus que ce que la Banque d’Angleterre avait prédit il y a à peine deux semaines.

Les chiffres montraient une inflation alimentaire de 19,3 %, en légère baisse par rapport aux 19,6 % de mars et restant proche du taux le plus élevé depuis plus de 45 ans.

Le chancelier Jeremy Hunt a admis la semaine dernière que les prix des denrées alimentaires « augmentaient encore trop vite ».

Cela survient après que les députés ont exhorté les ministres la semaine dernière à révéler s’ils envisageaient des «contrôles» pour empêcher les supermarchés de profiter injustement de l’inflation alimentaire.

Aux Communes, le député conservateur Michael Fabricant a exhorté les ministres à s’assurer que « les supermarchés ne profitent pas injustement et ne profitent pas des prix de gros ».

Il a déclaré aux députés: «Mes électeurs de Lichfield et de Burntwood, et en fait le reste du pays, subissent une forte inflation alimentaire, comme ils le sont en effet dans le reste de l’Europe.

« Mais quels contrôles avons-nous, si tel est le mot, pour s’assurer que les supermarchés ne profitent pas injustement et ne profitent pas des prix de gros ? »

Le ministre de l’Environnement, Mark Spencer, a répondu: «Les détaillants s’efforcent de garantir qu’une forte pression concurrentielle reste sur le marché, mais l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé la semaine dernière qu’elle examinait le secteur de l’épicerie pour voir si une défaillance de la concurrence contribue aux prix. étant plus élevé que ne le serait normalement.

Rapports supplémentaires par AP