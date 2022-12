Sunak demande à un sans-abri s’il “travaille dans le commerce”

Le Premier ministre britannique a eu une rencontre gênante alors qu’il servait le petit-déjeuner dans un refuge caritatif

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est moqué d’avoir demandé à un sans-abri s’il “travaille en entreprise” avant de lui donner un repas chaud. Sunak, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs multimillionnaire, a fait ces remarques vendredi lors d’une visite dans un refuge à Londres.

Le Premier ministre a été filmé au comptoir d’une soupe populaire gérée par le Passage, une organisation caritative venant en aide aux personnes vulnérables. À un moment donné, un jeune homme, qui s’appellerait Dean, a demandé à Sunak s’il était “faire le tri dans l’économie”.

“C’est exactement ce que j’essaye de faire” le premier ministre a dit, avant de demander : “travaillez-vous dans les affaires?”

“Non, je suis sans-abri, je suis en fait une personne sans-abri mais je suis intéressé par les affaires” répondit l’homme.

« Êtes-vous en train de régler l’économie ? “C’est exactement ce que j’essaie de faire”, répond aujourd’hui Rishi Sunak à un sans-abri dans un refuge de Londres tout en lui servant le petit-déjeuner Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement avait promis 2 milliards de livres sterling pour lutter contre le sans-abrisme et le sommeil dans la rue sur trois ans pic.twitter.com/cQNcyeNeqh – ITV News (@itvnews) 23 décembre 2022

Dean a poursuivi en disant qu’il aimait la finance parce que c’est « bon pour la ville »auquel Sunak a répondu : “Ouais, c’est tout à fait vrai, donc je travaillais dans la finance en fait… Est-ce quelque chose dans lequel vous aimeriez vous lancer?”

“Ça ne me dérangerait pas, mais je ne sais pas, j’aimerais passer Noël d’abord,” Dead a répondu, expliquant qu’il espérait obtenir un logement temporaire, pour rester hors de la rue.

L’échange a été tourné en dérision par l’opposition.

“Hors de portée. Hors de sa profondeur. Le temps où il était absent du bureau », Le député travailliste Bill Esterson a tweeté samedi, appelant à de nouvelles élections générales.

L’épisode gênant survient alors que le Royaume-Uni est sous le choc d’une crise du coût de la vie et d’une inflation à deux chiffres, l’économie glissant dans la récession pour la première fois depuis 2008. Les politiques gouvernementales considérées comme exacerbant le problème étaient parmi les raisons de la démission de Le prédécesseur de Sunak, Liz Truss, fin octobre.

Sunak lui-même a identifié la montée en flèche de l’inflation comme l’un des principaux problèmes économiques de la Grande-Bretagne, affirmant que relever le défi est l’une de ses priorités.

Plus tôt ce mois-ci, une étude de l’organisation caritative pour les sans-abrisme Crisis, dirigée par l’Université Heriot-Watt, a averti que plus de 300 000 personnes et familles à travers la Grande-Bretagne pourraient perdre le toit au-dessus de leur tête si le gouvernement ne changeait pas ses politiques. Les autorités ont promis 2 milliards de livres sterling (2,4 milliards de dollars) pour lutter contre le sans-abrisme et la rue dans la rue au cours des trois prochaines années.