Sunak définit la `` diffamation du Royaume-Uni '' comme de l'extrémisme dans la proposition de politique antiterroriste

Rishi Sunak a annoncé son intention d’inclure la “diffamation du Royaume-Uni” dans une définition officielle de l’extrémisme.

Dans une série de propositions politiques sur le terrorisme, le candidat à la direction des conservateurs a également affirmé qu’il « recentrerait » le programme Prevent sur l’extrémisme islamiste.

Le programme controversé, qui a été accusé à la fois d’inefficacité et de portée excessive, fait l’objet d’un examen indépendant depuis trois ans et demi.

L’examen a manqué de nombreuses échéances et le ministère de l’Intérieur n’a pas encore publié de rapport final de William Shawcross, l’ancien chef de la Charity Commission.

Le gouvernement a également mis en place la Commission de lutte contre l’extrémisme, mais a ensuite ignoré un rapport phare qui définissait l’extrémisme haineux en octobre 2019.

“Il n’y a pas de devoir plus important pour un Premier ministre que d’assurer la sécurité de notre pays et de notre peuple”, a déclaré M. Sunak.

« Qu’il s’agisse de redoubler d’efforts pour lutter contre l’extrémisme islamiste ou d’extirper ceux qui expriment leur haine de notre pays, je ferai tout ce qu’il faut pour remplir ce devoir.

L’annonce a semblé mal comprendre comment Prevent, qui vise à mettre fin aux infractions terroristes et à détourner les gens des idéologies terroristes, opère et confond sa portée avec l’extrémisme non violent.

“Afin d’identifier et d’éradiquer l’extrémisme sous toutes ses formes, Rishi élargira la définition gouvernementale de l’extrémisme”, a-t-il déclaré.

« Rishi pense que les extrémistes ne veulent pas seulement attaquer nos valeurs, mais notre existence même. C’est pourquoi il ajoutera la diffamation du Royaume-Uni à la définition de l’extrémisme, en veillant à ce que ceux qui ont une haine extrême de notre pays qui les amène à poser un risque pour la sécurité nationale puissent être identifiés et détournés d’une voie destructrice.

L’annonce n’a pas précisé les détails de la définition proposée, mais a déclaré qu’elle ne serait pas juridiquement contraignante et que “la critique du gouvernement ou de toute politique gouvernementale ne sera pas incluse”.

Prevent répond aux références faites par des membres du public, qui sont évalués par rapport à un ensemble de tests qui ne sont pas liés à une définition de l’extrémisme.

L’annonce affirmait que M. Sunak “réformerait le programme Prevent afin que le profil des cas dans le programme reflète largement la menace terroriste posée au Royaume-Uni”.

On ne sait pas comment une telle réforme pourrait avoir lieu, car les cas du programme reflètent des renvois faits par la police et des membres du public, y compris des enseignants et des agents de santé, qui sont liés par une obligation légale de signaler les préoccupations extrémistes.

Truss vs Sunak: Moments clés des premières rafles officielles des candidats à la direction des conservateurs

Les directives officielles pour les autorités se lisent comme suit : « Notre travail de prévention est destiné à faire face à toutes sortes de menaces terroristes contre le Royaume-Uni.

« La plus importante de ces menaces provient actuellement d’organisations terroristes en Syrie et en Irak, et de groupes associés à Al-Qaïda. Mais les terroristes associés à l’extrême droite constituent également une menace permanente pour notre sûreté et notre sécurité.

Parler à L’indépendant la semaine dernière, le coordinateur Prevent pour Londres a déclaré que le terrorisme djihadiste restait la plus grande menace pour le Royaume-Uni, mais que l’extrême droite était en hausse depuis plusieurs années.

La commissaire-détective Jane Corrigan a ajouté : “Bien que l’islamisme reste de loin la plus grande menace, chez les moins de 18 ans, il y a plus de jeunes arrêtés en termes d’extrême droite, ce qui est une tendance inquiétante”.

Au cours de l’année qui s’est terminée en mars 2021, les signalements concernant un éventuel extrémisme d’extrême droite (25 %) ont dépassé pour la première fois l’extrémisme islamiste (22 %).

La proportion la plus élevée – plus de la moitié – a été classée comme ayant une “idéologie mixte, instable ou peu claire”, qui peut inclure une combinaison d’idéologies différentes ou changeantes, ou des personnes obsédées par la violence et les fusillades dans les écoles.

Les extrémistes d’extrême droite constituaient également le plus grand groupe de personnes prises en charge dans le programme de déradicalisation de la Manche, avec 46 %, avec les islamistes avec 22 %.

Sur les 14 attentats terroristes déclarés en Grande-Bretagne depuis mars 2017, 10 ont été perpétrés par des djihadistes, deux par des extrémistes de droite et deux par des personnes dont l’idéologie n’a pas été déclarée.

Dans la même période, les services de sécurité disent avoir déjoué 32 complots terroristes, dont 18 djihadistes, 12 d’extrême droite et deux qualifiés de “terrorisme à enjeu unique”.

Plusieurs attaques et complots, y compris les coups de couteau de Streatham et les meurtres de Fishmongers ‘Hall, ont été perpétrés par d’anciens délinquants terroristes qui avaient été libérés de prison.

M. Sunak a affirmé que le projet de Dominic Raab d’abolir la loi sur les droits de l’homme et de la remplacer par une déclaration des droits « faciliterait la séparation des terroristes de la population carcérale générale ».

Il a déclaré qu’il créerait une nouvelle infraction d’incitation au terrorisme ou de soutien à un groupe interdit “dans une cellule de prison”.

L’annonce indiquait qu’il “éliminerait et supprimerait également les organisations financées par des fonds publics qui promeuvent l’extrémisme au Royaume-Uni”, mais n’a pas donné de détails sur ces groupes.