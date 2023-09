Sunak défiera les sceptiques conservateurs du net zéro et imposera des objectifs stricts en matière de voitures électriques

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils pour sauver la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Rishi Sunak est prêt à défier les députés conservateurs qui veulent édulcorer les objectifs climatiques nets zéro en respectant un calendrier strict pour éliminer progressivement les voitures à essence et diesel.

Le Premier ministre a subi des pressions de la part de certains membres de son parti pour qu’il réduise ses projets visant à appliquer les règles de production de voitures électriques dans le cadre de l’interdiction de la vente de véhicules essence et diesel d’ici 2030.

Le gouvernement serait prêt à présenter son plan final pour la transition forcée vers les voitures électriques d’ici quelques semaines – avec des objectifs contraignants pour les constructeurs automobiles britanniques de produire davantage dans les années à venir.

Bien qu’ils aient été exhortés par les sceptiques du zéro net à assouplir les règles, le numéro 10 et le ministère des Transports ont confirmé que M. Sunak s’en tiendrait à la fois à l’interdiction de 2030 et aux objectifs intermédiaires fixés pour 2024.

Il faudra que 22 pour cent de toutes les voitures neuves vendues l’année prochaine soient des véhicules électriques, et cette proportion passera à 50 pour cent en 2028. Les constructeurs qui ne respectent pas les objectifs s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 15 000 £ par voiture.

M. Sunak s’est engagé à être « pragmatique » sur les projets de zéro émission nette après la victoire surprise des élections partielles d’Uxbridge en juillet, le système de tarification des zones à émissions ultra-faibles (Ulez) du maire de Londres Sadiq Khan étant largement reconnu pour avoir donné la victoire aux conservateurs.

Le Premier ministre a déclaré aux conducteurs qu’il était « de leur côté » et a ordonné une révision des programmes controversés de réduction des émissions visant à éliminer progressivement les véhicules très polluants.

Le secrétaire aux Affaires, Kemi Badenoch, aurait fait pression auprès de hauts députés conservateurs d’arrière-ban pour obtenir une plus grande flexibilité sur les objectifs provisoires du mandat dit du véhicule zéro émission (ZEV).

Sunak s’est engagé à respecter l’interdiction d’ici 2030, mais à être « du côté » des automobilistes (Getty)

Le conservateur senior Craig Mackinlay, président du Net Zero Scrutiny Group, a déclaré L’indépendant que les objectifs signifieraient que « nous entrons dans une nouvelle voie étrange et dystopique » qui défierait le choix capitaliste.

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

«L’intention du gouvernement d’interdire les voitures et les camionnettes à moteur à combustion interne à partir de 2030 semble de plus en plus isolationniste alors que les États-Unis et l’UE repoussent leurs objectifs jusqu’en 2035 et au-delà. Les bénéficiaires seront les constructeurs automobiles chinois, tout en plaçant la chaîne d’approvisionnement des batteries entre les mains, au mieux, d’une puissance hostile », a-t-il ajouté.

Mais les constructeurs automobiles britanniques sont largement satisfaits de ces règles car ils souhaitent dynamiser le marché des voitures électriques et permettre aux investisseurs de créer davantage de points de recharge.

Mike Hawes, de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), a déclaré : « Les constructeurs automobiles se sont engagés à décarboner leurs produits… Les constructeurs ont investi des milliards de livres dans cette transition et ont maintenant besoin que le marché accélère. »

Les ministres ont promis à BMW qu’ils s’en tiendraient aux objectifs stricts du mandat ZEV lors des négociations sur un investissement de 600 millions de livres sterling pour construire des Minis électriques au Royaume-Uni, selon Les temps.

Chris Skidmore, l’ancien ministre conservateur qui a dirigé l’examen du gouvernement sur le zéro net, a exhorté M. Sunak à ignorer les appels à édulcorer ou à retarder les règles.

Le député de haut rang a déclaré que M. Sunak devrait vouloir que le Royaume-Uni « dirige et réussisse » dans la transition climatique « ou soit condamné à suivre, à rater, ces opportunités et à coûter des emplois et une croissance économique au Royaume-Uni et aux communautés locales ».

Les députés auront cependant toujours la possibilité de voter contre les règles prévues. Le DfT a clairement indiqué que le mandat ZEV devra être adopté par un vote au Parlement en vertu de la loi sur le changement climatique de 2008.

Le DfT a refusé de confirmer s’il restait attaché à la date de début du mandat en 2024, affirmant que la date de début serait publiée « en temps voulu ».