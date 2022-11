Sunak déchire le manifeste des promesses de l’élection à la direction

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a déchiré son manifeste d’engagements de la course à la direction de l’été, y compris un plan en 10 points pour lutter contre l’immigration.

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré aux journalistes que M. Sunak était en pourparlers avec les ministres pour déterminer lesquelles de ses promesses sont encore «réalisables» et «possibles» – et chaque promesse est sur la table.

Elle a également mis en doute le fait que le Premier ministre se considère comme lié par les principales promesses du manifeste des élections générales des conservateurs de 2019, comme le “triple verrouillage” des retraites, ou sa promesse en tant que chancelier d’augmenter les prestations en fonction de l’inflation.

Et bien qu’elle ait déclaré que M. Sunak restait attaché à “la promesse du manifeste”, elle a indiqué que les pensions et les avantages sociaux étaient à gagner dans la déclaration d’automne du chancelier Jeremy Hunt du 17 novembre.

Ces mesures alimenteront davantage les demandes d’élections générales anticipées, afin de permettre aux électeurs de donner au Premier ministre un mandat pour mettre en œuvre la nouvelle série de politiques qu’il est en train d’élaborer.

Le concours d’été à la direction a vu M. Sunak et Liz Truss annoncer un large éventail de politiques alors qu’ils se battaient pour l’affection des membres du parti.

Dans son plan d’immigration en 10 points, M. Sunak a promis de mettre fin à la “farce” consistant à loger les migrants dans des hôtels, d’introduire des procédures d’asile plus strictes et plus rapides et de fixer de nouveaux objectifs à la France pour arrêter les petites traversées en bateau de la Manche.

Et il a également promis une expansion massive de l’énergie éolienne offshore, a promis de réformer ou de remplacer toutes les lois restantes dérivées de l’UE d’ici les élections et d’introduire un objectif légal pour rendre la Grande-Bretagne autosuffisante en énergie d’ici 2045.

Il a déjà abandonné les plans établis au cours de l’été pour infliger une amende de 10 £ aux patients pour les rendez-vous manqués du NHS et pour retenir les migrants sur les bateaux de croisière.

Mais aujourd’hui, son attaché de presse est allé plus loin, déclarant lors d’un briefing à Westminster: “Nous examinons toutes les promesses de campagne et nous examinons si c’est le bon moment pour les faire avancer.

“Nous devons prendre un certain temps pour nous assurer de ce qui est livrable et de ce qui est possible, et dialoguer avec les parties prenantes et avec les secrétaires d’État concernés également.

“Évidemment, ce sont des promesses qui ont été faites il y a quelques mois maintenant et le contexte est quelque peu différent, évidemment, économiquement. Nous devons regarder à nouveau.”