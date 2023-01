Sunak critiqué pour avoir “jeté comme une célébrité de la liste A” à Blackpool

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Rishi Sunak a été critiqué pour avoir utilisé un jet pour se rendre à Blackpool alors qu’il opte pour des vols en Grande-Bretagne plutôt que pour des trains.

Le Premier ministre a emmené un avion à réaction de la RAF de Northolt à Blackpool alors qu’il effectuait une série de visites dans le nord de l’Angleterre liées à l’annonce d’un nouveau financement de nivellement.

Les travaillistes ont accusé M. Sunak d’avoir « fait le tour du pays avec l’argent des contribuables comme une célébrité de la liste A » et d’avoir « tourné en dérision » sa stratégie environnementale après le vol de 41 minutes jeudi.

M. Sunak a plutôt fait le voyage sur un Dassault Falcon 900LX, le constructeur français ayant apparemment été favorisé par des stars telles que Taylor Swift.

La dirigeante travailliste adjointe Angela Rayner a déclaré: «La coûteuse habitude de jet privé de Rishi Sunak coûte cher à l’environnement et au contribuable.

“Au lieu d’attraper le train comme nous tous, il se promène comme un A-lister échoué grâce au public, se moquant de la stratégie” zéro jet “de son propre gouvernement.”

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak avait utilisé un jet privé, son porte-parole officiel a déclaré: “Oui, le Premier ministre utilisera différents modes de transport en fonction de ce qui est … la meilleure utilisation de son temps pour lui permettre de se déplacer dans tout le Royaume-Uni.”

Le porte-parole du n ° 10 a ajouté: “lui permettre de remplir tout le travail qu’il fait aujourd’hui – s’adressant au [Israeli] Premier ministre, cela doit être un appel privé et trois visites différentes à travers le Royaume-Uni ».

La semaine dernière, le n ° 10 a défendu M. Sunak s’envolant pour Leeds parce qu’il y a “beaucoup de pression” sur son emploi du temps. Il a ensuite pris un avion de la RAF pour l’Écosse alors qu’il annonçait deux nouveaux ports francs «verts».

La chef adjointe de Lib Dem, Daisy Cooper, a déclaré: «Rishi Sunak n’a rien appris des dernières semaines alors qu’il continue de parcourir le pays avec l’argent des contribuables.

« C’est tout simplement ridicule qu’il ne puisse pas prendre un train comme le reste du public britannique. Encore une fois, ce premier ministre est complètement déconnecté du reste de la société.

Un trajet en train de Londres Euston à Blackpool prend moins de trois heures, avec un tarif unique de 73,40 £, soit 189,80 £ pour voyager pendant les heures de pointe. La première classe pourrait coûter 257 £.

Des perturbations et des retards ont frappé les services antérieurs jeudi. Le député conservateur Mark Jenkinson a défendu l’utilisation du jet par M. Sunak, affirmant qu'”il est le Premier ministre, plusieurs changements de train avec un détail de sécurité et des trains Avanti West Coast peu fiables” seraient de la folie”.

M. Sunak était dans le Lancashire pour discuter de l’allocation de 2 milliards de livres sterling au financement de nivellement.

Les ministres ont défendu Londres et le sud-est en obtenant la plus grande part du financement, recevant 362 millions de livres sterling par rapport aux 354 millions de livres sterling du nord-ouest, 109 millions de livres sterling pour le nord-est et 177 millions de livres sterling pour l’Écosse.

Les critiques ont également déclaré que les zones conservatrices étaient favorisées, Catterick Garrison dans le riche siège du Premier ministre dans le North Yorkshire recevant 19 millions de livres sterling pour régénérer la rue principale.

Mais M. Sunak a déclaré: “Si vous regardez le financement global des fonds de nivellement que nous avons réalisés, environ les deux tiers de tout ce financement sont allés à la partie la plus défavorisée de notre pays.”