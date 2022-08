Sunak contesté à propos du record de Covid lors des rafles à la direction des conservateurs

Rishi Sunak a été ouvertement contesté sur ses antécédents de soutien aux entreprises en cas de pandémie par les membres du parti conservateur la semaine dernière lors d’une réunion pour mobiliser le soutien au candidat à la direction des conservateurs.

Dans une vidéo prise vendredi dernier, M. Sunak suggère aux membres du parti conservateur que les personnes prises dans les lacunes du soutien du Trésor pendant la pandémie de COVID-19 n’étaient pas des électeurs conservateurs.

L’ancien chancelier a ensuite été mis au courant du manque de soutien aux petites entreprises par des membres du parti qui ont déclaré qu’il risquait de perdre 3 millions de voix lors des prochaines élections générales en ne comblant pas une lacune dans le soutien économique critique.

M. Sunak a été informé que des personnes avaient perdu des familles, des entreprises et même se sont suicidées en raison du manque d’aide économique.

“Je comprends que c’était difficile”, a-t-il dit, mais il a semblé écarter les suggestions que cela pourrait coûter aux votes du parti conservateur lors des prochaines élections générales.

M. Sunak avait l’air mal à l’aise alors qu’il tentait de passer outre les critiques avant d’être emmené pour saluer d’autres membres conservateurs.

Alors que de nombreux travailleurs ont reçu de l’argent de congé – où le gouvernement est intervenu pour payer leur salaire – certains sont tombés dans les écarts entre les régimes.

Dans de nombreux cas, c’était s’ils ne remplissaient pas les conditions requises soit pour le programme de soutien du revenu du travail indépendant (SEISS), soit pour ceux qui avaient un employeur, le programme de maintien dans l’emploi du coronavirus (CJRS).

La Bureau national d’audit a déclaré que jusqu’à 2,9 millions de personnes n’étaient pas éligibles aux programmes lors de son examen du soutien économique en cas de pandémie.

“Si nous ne comblons pas les lacunes en matière de soutien, ils ne voteront pas pour les conservateurs aux prochaines élections générales”, a déclaré Donna Potter, membre du parti conservateur, à M. Sunak, en référence aux 3 millions de personnes qui sont tombées dans les mailles du filet du Trésor. aide.

M. Sunak a répondu: “Il s’est avéré que beaucoup d’entre eux n’étaient probablement pas des conservateurs en premier lieu.”

“Pas tous”, a-t-il ajouté, après avoir été interpellé par un deuxième militant qui a déclaré “beaucoup d’entre eux sont des conservateurs, croyez-moi, et beaucoup d’entre eux sont également des membres conservateurs”.

“Les gens ont perdu leurs maisons, leurs entreprises”, a déclaré Mme Potter.

“Trente suicides”, a déclaré le deuxième militant, citant des chiffres recueillis par la Campagne de l’Alliance pour l’unité exclue et d’autres groupes. Les groupes soutiennent ceux qui ont été exclus de certains programmes de soutien covid et prétendent avoir recueilli des témoignages de proches de ceux qui se sont suicidés après avoir traversé des lacunes dans l’aide COVID.

Avant d’être coupé, M. Sunak a cherché à étayer cette affirmation sur les intentions de vote des 3 millions de personnes, en disant “nous en avons fait…” – sans terminer sa phrase, suggérant qu’il y a peut-être eu des recherches sur le croisement entre le soutien gouvernemental à la pandémie et les groupes ‘ intention de vote.

Mme Potter a déclaré qu’il s’agissait de preuves suggérant que l’allocation des ressources pendant la pandémie aurait pu être politiquement dirigée.

“Environ 3 millions de contribuables britanniques qui travaillent dur, sans faute de leur part, ont été abandonnés par l’ancien chancelier qui leur a refusé l’accès à un soutien financier significatif en fonction de leurs intentions de vote. Il s’agit d’une grave injustice qui doit être résolue immédiatement car les PME exclues et les indépendants sont essentiels à la reprise économique », a-t-elle déclaré.

L’échange houleux était le résultat d’interrogations de personnes liées à la campagne dite des “exclus”. La campagne n’est pas politique de parti mais déclare et comprend une gamme de groupes créés par des directeurs de sociétés anonymes, des entrepreneurs à court terme et des indépendants qui ont reçu peu ou pas de soutien du Trésor pendant la crise.

Certaines entreprises, mais pas toutes, se sont qualifiées pour les soi-disant prêts de rebond, mais les propriétaires d’entreprise affirment que cela les a simplement alourdis avec de grosses dettes à long terme, alors que d’autres n’avaient pas à rembourser l’aide gouvernementale.

Certains sondages de grands groupes membres de Facebook formés de travailleurs «exclus» ont organisé des sondages sur les habitudes de vote passées et futures.

L’un était un groupe dirigé par Forgotten Ltd, qui compte 12 000 membres, selon son organisateur, Keith Webb. Un sondage Facebook du groupe auquel 1 300 ont participé a montré que 63% de ces personnes ont déclaré avoir voté conservateur lors des dernières élections générales de mars 2021.

Un deuxième sondage interrogé sur les intentions futures a montré que la grande majorité, 60%, ne voterait plus pour les conservateurs.

Cependant, la part du vote des travaillistes est restée statique, ce qui suggère qu’ils pourraient être moins susceptibles de voter du tout, plutôt que de jeter leur poids derrière un autre parti. M. Webb, lui-même un ancien électeur conservateur, envoie maintenant ces conclusions par courrier électronique aux associations conservatrices locales à travers le Royaume-Uni, selon une correspondance vue par The Independent. Les e-mails exposent les préoccupations des entrepreneurs votants conservateurs concernant la réponse à la pandémie de M. Sunak.

Après avoir tenté de répondre aux préoccupations des militants en les signalant à l’initiative gouvernementale Help To Grow qui propose une formation en gestion et numérique pour les entreprises, M. Sunak a été détourné de la conversation.

Un porte-parole de la candidature à la direction de M. Sunak n’a pas répondu à une demande de commentaire.