Sunak confirme que le Royaume-Uni enverra des chars en Ukraine “pour repousser les troupes russes”

La Grande-Bretagne prévoit d'envoyer des chars en Ukraine, a confirmé Rishi Sunak, ce qui exercera une pression supplémentaire sur l'Allemagne pour qu'elle approuve une livraison plus large des véhicules cette semaine. Lors d'un appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, le Premier ministre a confirmé pour la première fois que la Grande-Bretagne avait l'intention de fournir un petit nombre de chars Challenger 2 pour aider à repousser l'invasion russe. Cela ferait de la Grande-Bretagne la première puissance occidentale à fournir aux Ukrainiens des chars de combat principaux, qui seraient utilisés pour aider à former les troupes ukrainiennes. Cette décision intervient alors que l'Allemagne fait face à des pressions internationales pour autoriser la livraison de chars Leopard 2 de fabrication allemande dans le cadre d'un plan des forces occidentales visant à augmenter l'aide militaire à l'Ukraine. Cela représenterait une mise à niveau majeure pour les forces ukrainiennes. La Finlande et la Pologne ont déclaré qu'elles pourraient envoyer des chars Leopard en Ukraine. Cependant, cette décision nécessite l'approbation de Berlin et la diplomatie sur le sujet devrait avoir lieu dans les prochains jours. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu de demande officielle de réexportation des chars. La poussée est en cours pour que les soldats ukrainiens aient une formation suffisante avant une éventuelle offensive au printemps. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin rencontrera son homologue allemande Christine Lambrecht à Berlin en fin de semaine.

Après un appel téléphonique entre Sunak et Zelenskiy, un porte-parole du Premier ministre a déclaré que l’offre de chars Challenger 2 et de systèmes d’artillerie supplémentaires était un signe de “l’ambition du Royaume-Uni d’intensifier son soutien à l’Ukraine”.

« Le Premier ministre et le président Zelenskiy ont salué d’autres engagements internationaux dans ce sens, notamment l’offre de la Pologne de fournir une compagnie de chars Leopard. Le Premier ministre a souligné que lui et l’ensemble du gouvernement britannique travailleraient intensivement avec des partenaires internationaux pour fournir rapidement le type de soutien qui permettra à l’Ukraine de faire valoir son avantage, de gagner cette guerre et d’assurer une paix durable.

« Les dirigeants ont réfléchi à l’état actuel de la guerre de la Russie en Ukraine, les victoires ukrainiennes successives repoussant les troupes russes et aggravant leurs problèmes militaires et moraux. Ils ont convenu de la nécessité de saisir ce moment avec une accélération du soutien militaire et diplomatique mondial à l’Ukraine.

Zelenskiy a déclaré sur Twitter que cette décision « non seulement nous renforcerait sur le champ de bataille, mais enverrait également le bon signal aux autres partenaires ».

Les travaillistes ont apporté leur soutien. “Les chars modernes sont essentiels aux efforts de l’Ukraine pour gagner sa bataille contre l’agression russe”, a déclaré John Healey, le secrétaire à la Défense de l’ombre. “Mais les ministres doivent aller au-delà des annonces ponctuelles et établir un plan de soutien militaire, économique et diplomatique jusqu’en 2023 et au-delà.”

De récentes augmentations de l’aide militaire ont été annoncées cette année. La semaine dernière, les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé qu’ils fourniraient respectivement 50 véhicules de combat Bradley et 40 Marder. La France a également déclaré qu’elle fournirait un certain nombre de véhicules blindés légers AMX-10 RC dans ce qui semblait être des annonces coordonnées.